Почему Samsung может, но не хочет поставлять чипы Huawei

На самом деле, у Huawei есть выход из ситуации, в которую ее загнало правительство США. Несмотря на то, что ей запретили пользоваться Google, компания почти смогла переломить ситуацию и начать нормально делать свой магазин приложений. Теперь ей запретили покупать чипы у компаний, которые с производственной или юридической точки зрения относятся к США. Тут решить проблему сложнее. В итоге мы получили ситуацию, в которой Huawei рискует оказаться у разбитого корыта и остаться вообще без процессоров. Это действительно будет крахом, но спасти положение сможет Samsung, вот только захочет ли.

Санкции США в отношении Huawei

Согласно недавнему отчету DigiTimes, такого партнерства и взаимопомощи между Huawei и Samsung, если ее можно так назвать, скорее всего, не произойдет. Это связано не только с мировыми настроениями на рынках, но и с тем, как компании относятся к такому партнерству в будущем и к тому, какая конкуренция между ними есть уже сейчас.

Инсайдеры в очередной указывают на продолжающуюся волну санкций США и других действий против Huawei. Правительство сделало работу с компанией, за исключением нескольких небольших уступок, настолько трудной, что бывшим партнерам проще не связываться с ней и потерять крупного клиента, чем вообще весь бизнес.

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В последнее время попытки США переместить некоторые производственные мощности внутрь страны еще более осложнили ситуацию. По сути, правительство заставило различных производителей выбирать между работой с Huawei и работой с американскими компаниями. США стимулируют производителей к этому. В некоторых случаях это сделано очень хитро. Например, сказано, что компании должны производить оборудование в США, если они хотят работать и продавать свою продукцию на американском рынке. При этом, тем компаниям, которые производят свою продукцию в США или по патентам, принадлежащим американским компаниям, запрещено поставлять оборудование Huawei. Вот такая многоходовочка.

Где Huawei будет покупать процессоры

В результате Huawei вынуждена искать решения внутри страны или новых партнеров, которые на связаны этим правилом. Одним из таких партнеров могла стать Samsung, как это не удивительно. Так получилось, что эта компания не использует компоненты, произведенные на территории США. У них есть свои заводы в других частях мира и некоторые чипы, производимые компанией, не попадают под прямой запрет. Это могло бы стать настоящим спасением для Huawei и подойти ей как вариант ”запасного аэродрома”, но есть и свои тонкости, которые не позволяют ей этого сделать.

В отчетах аналитиков указывается, что компании были очень близки к заключению соглашения и Samsung действительно могла начать поставлять свои чипы для Huawei, чтобы та продолжила производство своего оборудования. Правда, пока речь идет о телекоммуникационном оборудовании. В частности о сетевом, которое нужно для производства средств развертывания сетей 5G. То есть Samsung могла поделиться беспроводными чипами за ”умеренную” плату, но некоторые особенности ситуации помешали компаниям сделать последний шаг навстречу друг другу.

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То, что плата была умеренной, не зря написано в кавычках. Судя по информации, Samsung запросила непомерно много денег за свои услуги. В такой ситуации можно предположить, что она просто выставила стоп-цену, чтобы это было не прямым отказом, а вынудило Huawei саму отказаться от покупки чипов за такие деньги. А может быть и просто Samsung решила, что дела Huawei настолько плохи, что она будет готова платить любые деньги, чтобы только продолжить производство и сохранить компанию. Тем более, что TSMC, MediaTek, Qualcomm и многие другие фактически просто не могут работать с Huawei даже при всем желании.

Если стоп-цена была выставлена в последний момент, это могло произойти по двум причинам.

Почему Samsung не хочет продавать Huawei свои чипы

Правительство США не могло напрямую запретить Samsung работать с Huawei, но вполне могло в будущем применить какие-то санкции уже к Samsung. Не исключено даже, что уже непосредственно перед подписанием соглашения поступили какие-то угрозы. В итоге Samsung или просто решила отпугнуть Huawei ценой, или повысила цену с учетом того, чтобы нивелировать риски, получив сразу большую прибыль.

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Еще одной причиной могло стать то, что в апреле этого года, пусть и временно, но Huawei смогла обогнать корейцев по продажам смартфонов в мире. Могло ли это как-то повлиять на сделку? Могло, ведь, с одной стороны, это может стать ударом по репутации Samsung, а с другой — зачем им лишний раз подпитывать своего конкурента.

Совместная работа Huawei и Samsung позволила бы объединить двух крупнейших производителей оборудования в мире. Но этого не произошло и, скорее всего, уже не произойдет.

Почему Huawei не должна оставаться без процессоров

Это плохо для потребителей во всем мире, ведь мы рискуем потерять серьезного игрока рынка. Это как те фанаты Android, которые уверяют, что Apple плохая и желает ей разориться. Они просто не понимают основных законов рынка, согласно которым конкуренция подстегивает развитие продукции и улучшение ее качества. Если бы не Apple со своими iPhone, Android не был бы таким крутым. Так же Apple не добилась бы того, что у нее есть, если бы не было Android-смартфонов. Именно конкуренция заставляет делать продукты лучше, а иначе зачем тратить миллиарды на улучшение, если ”и так сойдет”?

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В настоящее время рано говорить о том, что Huawei скоро разорится. Пока у нее есть небольшой запас прочности. Запрет на поставку комплектующих не относится к тем заказам, которые были размещены до того, как он вступил в силу. В итоге у Huawei пока есть нужные чипы, чтобы обеспечить себе полгода-год нормального функционирования. За это время руководству надо будет найти выход из положения и привести дела в порядок. Проблема в том, что создать полностью свои процессоры с нуля за такое время невозможно. Именно поэтому перед компанией стоит трудная задача, от решения которой зависит ее будущее.