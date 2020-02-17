Давайте поразмышляем на данную — на мой взгляд, серьезную — тему. Данный вопрос поднял один из пользователей Reddit. Он заявил, что уже нет смысла сравнивать размеры экранов по их диагонали, и безусловно в этом есть доля правды. В данном материале я попытаюсь подробно раскрыть все детали и объяснить, почему в 2020 году уже нет смысла оценивать размеры экранов по их диагонали.

Давайте переместимся в прошлое и вспомним, какими были экраны смартфонов раньше. А были они одинаковыми. Да-да, именно так! Экраны телефонов имели одинаковое соотношение сторон 16:9. Это было стандартном просто потому, что видео публиковались и до сих пор публикуются в подобном соотношении. Таким образом, просмотр видеоматериалов на том же YouTube более удобен, когда экран смартфона имеет такое же соотношение.

В 2016 году вышел LG G6 — это был первый телефон с нестандартным соотношением сторон экрана 18:9. После этого все производители стали использовать подобные удлиненные дисплеи. Такое нововведение позволило просматривать сайты и ленты соцсетей более удобно, однако вместе с этим видео на YouTube теперь обрезаются сверху, если применить жест увеличения.

Не так давно Sony выпустила смартфон с соотношением сторон 21:9, что идеально подходит для широкоформатных фильмов. Однако вы наверняка стали замечать, как в последнее время серьезным образом увеличились диагонали дисплеев. Например, Galaxy S20 Ultra оснащен 6,9-дюймовым экраном, а Nexus 7 имеет 7-дюймовый дисплей, но интересно то, что экран S20 Ultra на 25% меньше экрана Nexus 7. Как же это возможно при почти идентичной диагонали? Все дело в соотношении.

Nexus 7 имеет дисплей с соотношением 16:9 — то есть он более широкий, тогда как в S20 Ultra соотношение 20:9. Если бы устройство продавалось со стандартным соотношением 16:9, диагональ в этом случае стала бы заметно меньше.

Я попытался нарисовать пример, чтобы вам было более понятно:

При одинаковой диагонали экран с соотношением 20:9 имеет гораздо меньшую площадь в сравнении с экраном 16:9. Именно поэтому больше нет смысла сравнивать смартфоны по диагонали дисплея. Гораздо эффективнее оценивать размер экрана по площади.

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Зачем смартфоны с длинными экранами?

Длинные дисплеи позволяют удобно просматривать контент в Сети, и в будущем, скорее всего, соотношение 21:9 не станет пределом. Достаточно вспомнить Essential Phone второго поколения, над которым работал создатель Android. Данное устройство находилось в разработке и имело крайне длинный дисплей, однако не так давно появилась информация о том, что смартфонов Essential мы больше не увидим. И очень жаль.

Интересно узнать, что думаете вы по этому поводу? Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, касающимся оценки размеров экрана смартфонов? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Яндекс Дзен.