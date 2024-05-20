Сколько стоит самый доступный складной смартфон на Android и стоит ли его покупать

Складные смартфоны это совершенно другой мир. Даже нефлагманские аппараты этого сегмента почему-то воспринимаются с благоговейным трепетом. Скорее всего, сказывается их особая технологичность. Тем интереснее, что доступные складные смартфоны вызывают даже больше восхищения, чем дорогие. Ведь выпустить топовый аппарат, имея безлимитные финансы и отсутствие потолка по цене, гораздо проще. А вы попробуйте сделать устройство с гибким экраном и складной конструкцией, да еще и в условиях строжайших ограничений по бюджету. Blackview с ее новым HERO 10 это удалось.

Самый дешевый складной смартфон

Blackview HERO 10 — это самый доступный складной смартфон в мире. На распродаже в честь старта продаж, которые стартуют 20 мая, его можно будет урвать всего за 36 200 рублей. Не знаю наверняка, но очень допускаю, что производитель будет продавать устройство себе в убыток. Потому что на рынке представлено немало классических аппаратов со схожими характеристиками и идентичной ценой. А здесь используется иновационная изгибаемая матрица, которая явно стоит в несколько раз дороже, чем обычный AMOLED-экран для моноблоков.

Сам дисплей Blackview HERO 10 — отличный. В разложенном состоянии его диагональ составляет 6,9 дюйма, что больше, чем у абсолютного большинства классических аппаратов. Помимо гибкости, он предлагает высокое разрешение 2,5К, поддержку технологии Dynamic Live View с возможностью автоматической подстройки под условия внешнего освещения, а также яркость 1300 нит, которая может поддерживаться непрерывно, а не только при отображении HDR-контента. Но главное, что дисплей смартфона имеет защиту от мерцания благодаря ШИМ на частоте 1920 Гц. Так что никаких головных болей и неприятных ощущений при использовании.

Несмотря на то что очевидно Blackview HERO 10 строился вокруг экрана (а у складных смартфонов иначе и не бывает), его остальные характеристики тоже на уровне:

Характеристика Значение Процессор Helio G99 Основная камера 108/8 Мп Фронтальная камера 32 Мп Оперативная память 12 ГБ + 12 ГБ (расширяемая) Хранилище 256 ГБ Операционная система DokeOS 4.0 на базе Android 13 Аккумулятор 4000 мА*ч Быстрая зарядка 45 Вт (адаптер в комплекте) Сеть LTE, GPS, NFC Где купить На AliExpress по этой ссылке

Купить Blackview HERO 10

Как видите, в основе аппарата лежит процессор Helio G99, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Это не флагманский чип, но довольно производительный. В бенчмарке AnTuTu он превосходит Snapdragon 680 и выдает под 400 тысяч баллов, что весьма и весьма неплохо. Вкупе с хорошо оптимизированной оболочкой DokeOS 4.0 на базе Android 13 это обеспечит непревзойденную скорость работы и высочайшую стабильность вне зависимости от выполняемых задач.

Смартфон с 24 ГБ оперативной памяти до 40000 рублей

Да, Blackview HERO 10 — доступный смартфон. Но далеко не каждый классический моноблок может предложить вам 24 ГБ оперативки, а этот — запросто. 12 ГБ из них реализованы аппаратно, а еще 12 эмулируются программно при помощи файла подкачки. Возможно, кому-то это покажется не совсем честным, но вам шашечки или ехать? Какая разница, как достигается такой объем, если все 24 ГБ работают именно так, как нужно. Лично мне — никакой.

Что касается фотографических возможностей смартфона, то и тут все на уровне. HERO 10 имеет двойную камеру с разрешением 108 и 8 Мп, которые позволяют вести съемку с углом обзора более 120 градусов. Причем такое высокое разрешение — это отнюдь не экстраполяция, которой любят баловаться производители недорогих смартфонов. А значит, детализация фотографий, дальность приближения и их общая резкость будут на уровне.

Особенно удивляет, что производитель не поскупился и установил очень приличный ширик. Традиционно в этом сегменте стараются использовать довольно простые модули. Но перед Blackview явно стояла задача выпустить ультимативный аппарат с продвинутыми характеристиками и удивить всех на рынке его ценой. Поэтому и на дополнительной камере тут было решено ни в коем случае не экономить. За это лайк.

Стоит ли покупать Blackview HERO 10

Вообще, патологическое нежелание производителя экономить на смартфоне поражает. Blackview оснастил HERO 10 продвинутым механизмом, который выдерживает до 250 000 циклов складывания. Вроде бы показатель стандартный. Но важно учитывать, что он поддерживает еще и промежуточное положение, удерживая в нем экран без каких-либо проблем. Таким образом смартфон можно удобно поставить на нижнюю часть и, например, смотреть видео на верхней.

Встроенный аккумулятор Blackview HERO 10 имеет емкость 4000 мА*ч. Да, не рекорд. Но для складного смартфона толщиной 8 мм это очень хороший показатель. Его дополняют быстрая зарядка мощностью 45 Вт, которая позволяет зарядить аппарат меньше чем за час. Отличный показатель, который уж точно лучше, чем у всех iPhone, включая флагманские модели. А ведь там ценник, будем честны, совершенно другой.

Купить Blackview HERO 10

Купить Blackview HERO 10 со скидкой можно будет в период с 20 по 25 мая. В этот период его будут отдавать всего за 36 200 рублей. А первых 50 покупателей ждет приятный сюрприз — они получат в подарок умные часы Blackview W50, которые отдельно стоят 3000 рублей. Они имеют стильный дизайн и водонепроницаемую конструкцию, поддерживают измерение пульса, SpO2 и живут от зарядки до 5 дней кряду.