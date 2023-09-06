Стоит ли копить деньги на новый Xiaomi 14 Ultra. Попробуем понять заранее

По слухам, Xiaomi 14 появится в этом году. Но, скорее всего, случится это только в Китае. Глобальный запуск вряд ли произойдет раньше 2024 года. Но интересно не только появление базовой модели, а еще и запуск ультимативной версии этого флагмана, которая будет называться Xiaomi 14 Ultra. Как и положено, это будет самый дорогой вариант смартфона. Он, как правило, появляется чуть позже. Нет никаких сомнений, что так получится и в этот раз. Давайте разберемся, что мы уже о нем знаем. Тем более, известно действительно многое. Поэтому у нас есть, что обсудить, вспоминая о Xiaomi 14 Ultra.

Выйдет ли Xiaomi 14 Ultra

Официальной информации о том, когда мы увидим Xiaomi 14 Ultra, пока нет. Тем не менее, почти наверняка в разработке находится новая модель во флагманской серии Android-телефонов Xiaomi. Вокруг Ultra уже ходили как минимум несколько небольших слухов, что еще раз подтверждает тот факт, что он, вероятно, уже разрабатывается полным ходом.

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Когда выйдет Xiaomi 14 Ultra

Окна запуска Xiaomi могут сбивать с толку, и это особенно актуально для Ultra. Во-первых, обычно сначала происходит запуск только в Китае, за которым следует глобальный запуск на тех рынках, где устройства компании вообще представлены. Сказанное относится ко всем последним моделям, за исключением 12S Ultra.

Точную дату назвать нельзя, так как ее просто нет. Смартфон выходил даже в разные месяцы, не то что в разные недели. Основываясь только на этом, все, что мы можем сказать, это то, что запуск в первом или втором квартале 2024 года кажется очень вероятным.

Xiaomi 14 Ultra, предположительно, был обнаружен в базе данных IMEI под номерами моделей 24030PN60C и 24030PN60G. Между тем, Xiaomi 14 и 14 Pro, как сообщается, имеют номера 23127PN0CC/23127PN0CG и 23116PN5BC/23116PN5BG.

”2403” в начале может относиться к марту 2024 года, а Xiaomi 14 и 14 Pro, по слухам, появятся в 2023 году. Отсюда у последнего и номер, начинающийся с ”2312”. Но это может быть притянуто за уши, хотя определенная магия цифр тут все же есть. Да и это не является чем-то необычным для Xiaomi.

На данный момент просто предположим, что окно запуска приходится на период с марта по июнь. Это если только Xiaomi полностью не отклонится от своих обычных шаблонов, что маловероятно.

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Характеристики Xiaomi 14 Ultra

Хотя мы не знаем всего о Xiaomi 14 Ultra, у нас по крайней мере есть некоторое представление о том, чего ожидать, основываясь на истории Xiaomi и нескольких ранних слухах.

Слухов о дизайне Xiaomi 14 Ultra довольно мало. В то время, как Xiaomi 12 и 13 имеют существенно разное расположение камер, что помогает отличить их друг от друга, серия Ultra немного более последовательна.

Получив новую огромную круглую ”шайбу” камеры в 12 Ultra, Xiaomi 13 Ultra сохранила аналогичную эстетику с некоторыми незначительными изменениями. Судя по истории Xiaomi, модель 14 Ultra, скорее всего, сохранит тот же внешний вид, но с некоторыми дизайнерскими изменениями, которые сделают дизайн более свежим. Это также, вероятно, означает возвращение веганской кожи.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет работать на новейшем процессоре Qualcomm, как и все остальные представители будущего семейства Xiaomi 14. Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает большую мощность и станет долгожданным обновлением по сравнению с Xiaomi 13 Ultra на 8 Gen 2.

Вполне вероятно, что 14 Ultra сохранит прошлогоднее количество оперативной памяти, поскольку 12 ГБ более чем достаточно. Тем не менее, есть несколько телефонов с 16 ГБ ОЗУ, и поднять планку до этого значения может стать делом чести. Объем встроенной памяти вряд ли поменяется и составит 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

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Камера — одна из наиболее веских причин приобрести именно модель Ultra, но, к сожалению, мы не услышали ничего убедительного о том, чего нам ждать.

Сколько будет стоить Xiaomi 14 Ultra

Ниже приведены цены на смартфоны предыдущих поколений:

Xiaomi 11 Ultra — 1649 долларов (примерно 161 000 рублей по курсу)

Xiaomi 12S Ultra — 890 долларов (примерно 87 000 рублей по курсу)

Xiaomi 13 Ultra — 1640 долларов ( примерно 160 000 рублей по курсу)

Серия Xiaomi Ultra обычно стоит около 1 600 долларов (примерно 156 000 рублей по курсу). Все, кроме Xiaomi 12 Ultra, от которого отказались в пользу более дешевого 12S Ultra. Вполне вероятно, что Xiaomi 14 Ultra также будет стоить в районе этой отметки, хотя с учетом общего повышения цен в мире, он может стать на 100-200 долларов дороже. Но это не проблема, ведь изначально этот телефон не создавался, как устройство для всех. Это роскошный камерофон, поэтому цены и не являются ключевыми моментами для Xiaomi.

Операционная система MIUI 14

Давайте будем честными: MIUI 14 не для всех. Дизайн, более похожий на iOS, отпугивает некоторых пользователей Android. С другой стороны, это довольно раздутый скин с бесконечным списком настроек, функций и меню для навигации. Есть даже множество дублированных приложений, включая браузер Xiaomi и Chrome. Также обычно предустановлено несколько других приложений Google, которые действуют так же, как и собственные решения Xiaomi.

Другими словами, MIUI — не самый удобный выбор и, возможно, один из самых сложных для изучения пользовательских интерфейсов просто из-за того, насколько он отличается от остальных. Возможно, это дело вкуса, но многие точно со мной согласятся.

Реальность такова, что серьезных изменений в ПО ждать не стоит. А именно с ним и выйдет Xiaomi 14 Ultra. У него будет несколько обновлений и, возможно, там нас и ждет что-то более приятное и человеческое.

Политика обновлений Xiaomi для 13 Ultra предусматривает три года основных обновлений программного обеспечения MIUI и четыре года обновлений безопасности. Само по себе это неплохо, но не так впечатляюще, как у OPPO, Samsung или Google. Я даже не говорю об Apple, которая обновляет смартфоны 6-7-летней давности. Поскольку телефоны становятся все более мощными, мы держим их дольше, поэтому поддержка программного обеспечения важна как никогда.

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Каждый производитель должен поддерживать свои устройства не менее четырех лет, и это должно стать стандартом. К этому все идет, но как-то очень медленно. Хорошей новостью является то, что есть небольшая вероятность, что мы сможем увидеть подобные обещания с выходом Xiaomi 14 Ultra.

Недавно был анонсирован Xiaomi Redmi K60 Extreme с четырьмя годами поддержки ОС и пятью годами обновлений безопасности. Хотя на данный момент эта политика применима только к Китаю, вполне возможно, что мы увидим эту стратегию обновлений, когда телефон будет выпущен по всему миру.

Как видим, данных много и некоторые из них очень противоречивые. Кроме этого, мы даже примерно знаем далеко не все. Но это не мешает нам с нетерпением ждать это устройство — одно из немногих, выход которых действительно является важным. Посмотрим, что из прогнозов сбудется, а что нет, но чтобы не пропускать ничего интересного, подписывайтесь на наш Telegram-канал!