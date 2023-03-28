5 проблем MIUI 14, из-за которых вы откажетесь обновлять свой смартфон Xiaomi

С оболочкой MIUI я знаком с ее одиннадцатого поколения. С тех пор она получила 4 глобальных апдейта, включая промежуточную версию 12.5, и вот теперь вышло обновление MIUI 14, которое я смог протестировать на своем смартфоне Xiaomi 12T Pro. Какие эмоции оно вызвало? Сугубо негативные. Наряду с действительно полезными функциями в прошивке MIUI 14 появилось такое количество косяков, что уже хочется откатиться на предыдущую версию. Итак, пойдем по порядку.

Прежде всего хочу сказать, что речь пойдет не о кастомной сборке или обновлении, установленном вручную, а об официальном апдейте MIUI 14.0.2.0 (TLFRUXM) на базе Android 13, которое прилетело в минувшие выходные по воздуху. Это версия MIUI 14 для России, полностью адаптированная под наши реалии. Во всяком случае так все звучит на бумаге.

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Шрифт на MIUI 14

Первое, что я заметил после перезагрузки смартфона с MIUI 14 — новый шрифт подписей иконок на рабочем столе. Казалось бы, в этом не должно быть ничего плохого. Однако оптимизация шрифта оставляет желать лучшего. Вы просто взгляните на это.

MIUI 14 использует переносы, если подпись не помещается в одну строку. И по меньшей мере 20% иконок на моем рабочем столе превратились в «Инструмент-ы» и «Путешестви-я». Если уменьшить размер ярлыков до минимума, то подпись останется прежней. И только после увеличения текст перестает разбиваться на две строки, оставляя после себя многоточие: «Безопасност-ь» превращается в «Безопасно…».

Кроме того, в прошивке MIUI 14 увеличилось расстояние между закрепленными ярлыками и иконками нижнего ряда. И дело тут не в переносе подписей. Не знаю, зачем это понадобилось делать разработчикам, но визуально теперь кажется, будто полезное пространство остается пустым. В MIUI 13 все было по-другому.

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Супер иконки MIUI 14

На глобальной презентации MIUI 14 нам обещали большой редизайн рабочего стола. Одна из его фишек — изменение размера папок. Еще более интересной настройкой казалась возможность превратить обычный квадратный ярлык приложения в супер иконку MIUI. В моей версии прошивки (TLFRUXM) этого нововведения не оказалось, как и у тысяч других пользователей.

В теории все должно работать так:

Задерживаем палец на ярлыке. В контекстном меню нажимаем «Изменить иконку». Выбираем размер и стиль ярлыка.

Понятно, что фишка априори могла быть совместима только с иконками стандартных приложений, но для MIUI 14 в России и этого нет. Или у вас все-таки появились супер иконки Xiaomi?

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Виджеты в MIUI 14

Редизайн рабочего стола коснулся не только папок с иконками, но и виджетов Xiaomi. В MIUI 14 заметно изменился их внешний вид. Если вы читали мой текст про ленту виджетов Xiaomi, то уже примерно представляете, как они выглядят. И вот теперь точно такие же элементы интерфейса можно разместить не в отдельном меню, а рядом с иконками приложений на рабочем столе.

Но есть нюанс. На выбор доступен только стандартный набор виджетов, почти на половину состоящий из рекламы различных сервисов Xiaomi от Mi Video до каких-то индийских новостей. Захотели добавить стороннюю погоду на рабочий стол, а не получится. Потому что виджеты теперь однообразные. Интересно, будет ли кто-то из разработчиков адаптировать свои приложения под новые реалии MIUI 14?

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Распознавание текста на фото

После обновления до MIUI 14 стандартная галерея Xiaomi научилась копировать текст с фото. Причем с любого. Вы можете сфотографировать страницу книги под углом, а смартфон все равно без труда распознает текст. Далее на выбор будут доступны опции копирования и вставки.

Круто же? Да, но опять только на бумаге. Распознавание текста на русском языке не работает. Попробуйте вставить его в заметки или в любую другую строку ввода, как на экране появится непонятный набор символов. Еще один баг я заметил при попытке удалить фото. Почему-то всплывающее окно не переведено на наш с вами язык. И это, напомню, стабильная российская версия MIUI 14.

Если трудности с распознаванием текста можно хоть как-то понять и принять, то отсутствие перевода некоторых пунктов меню просто обескураживает. Разработчики, вы же делаете оболочку для самых популярных смартфонов в России, а не для устройств бренда из третьего эшелона. Ну как так?

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Можно ли удалить приложения Xiaomi

Начиная с анонса MIUI 12.5 Xiaomi хвастается, что на ее смартфонах меньше всего неудаляемых приложений. В четырнадцатой версии оболочки их должно было остаться 8 штук. Но почему-то разработчики не уточняют, что остальные стандартные программы на самом деле тоже не удаляются. Вы можете убрать их ярлык с рабочего стола, но не более того.

А по факту на MIUI 14 неудаляемых приложений стало даже больше. Раньше на глобалках Xiaomi было две стандартные программы Google для звонков и обмена СМС. Но по непонятным причинам в MIUI 14 было решено добавить еще одни «Сообщения», только от Xiaomi. И теперь у нас сразу два приложения для СМС, которые нельзя удалить. Замечательно…

В отдельном материале я уже рассказывал, как удалить системные приложения. Но все это — костыли, вставать на которые обычный пользователь не захочет. Таким образом, MIUI 14 не стала более приветливой, а, напротив, усугубила проблемы предыдущих версий оболочки. Надеюсь, большинство недостатков будет устранено с минорными обновлениями. Или нам придется ждать выхода MIUI 15 в надежде на то, что отзывы пользователей наконец-то примут во внимание?