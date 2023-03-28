5 проблем MIUI 14, из-за которых вы откажетесь обновлять свой смартфон Xiaomi

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Герман Вологжанин

С оболочкой MIUI я знаком с ее одиннадцатого поколения. С тех пор она получила 4 глобальных апдейта, включая промежуточную версию 12.5, и вот теперь вышло обновление MIUI 14, которое я смог протестировать на своем смартфоне Xiaomi 12T Pro. Какие эмоции оно вызвало? Сугубо негативные. Наряду с действительно полезными функциями в прошивке MIUI 14 появилось такое количество косяков, что уже хочется откатиться на предыдущую версию. Итак, пойдем по порядку.

5 проблем MIUI 14, из-за которых вы откажетесь обновлять свой смартфон Xiaomi. MIUI 14 — самая спорная оболочка Xiaomi, которой я когда-либо пользовался. Фото.

MIUI 14 — самая спорная оболочка Xiaomi, которой я когда-либо пользовался

Прежде всего хочу сказать, что речь пойдет не о кастомной сборке или обновлении, установленном вручную, а об официальном апдейте MIUI 14.0.2.0 (TLFRUXM) на базе Android 13, которое прилетело в минувшие выходные по воздуху. Это версия MIUI 14 для России, полностью адаптированная под наши реалии. Во всяком случае так все звучит на бумаге.

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Шрифт на MIUI 14

Первое, что я заметил после перезагрузки смартфона с MIUI 14 — новый шрифт подписей иконок на рабочем столе. Казалось бы, в этом не должно быть ничего плохого. Однако оптимизация шрифта оставляет желать лучшего. Вы просто взгляните на это.

Шрифт на MIUI 14. Как вам эти ужасные переносы заголовков? Фото.

Как вам эти ужасные переносы заголовков?

MIUI 14 использует переносы, если подпись не помещается в одну строку. И по меньшей мере 20% иконок на моем рабочем столе превратились в «Инструмент-ы» и «Путешестви-я». Если уменьшить размер ярлыков до минимума, то подпись останется прежней. И только после увеличения текст перестает разбиваться на две строки, оставляя после себя многоточие: «Безопасност-ь» превращается в «Безопасно…».

Шрифт на MIUI 14. Главный экран с одним и тем же набором приложений на MIUI 14 (слева) и MIUI 13 (справа). Фото.

Главный экран с одним и тем же набором приложений на MIUI 14 (слева) и MIUI 13 (справа)

Кроме того, в прошивке MIUI 14 увеличилось расстояние между закрепленными ярлыками и иконками нижнего ряда. И дело тут не в переносе подписей. Не знаю, зачем это понадобилось делать разработчикам, но визуально теперь кажется, будто полезное пространство остается пустым. В MIUI 13 все было по-другому.

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Супер иконки MIUI 14

На глобальной презентации MIUI 14 нам обещали большой редизайн рабочего стола. Одна из его фишек — изменение размера папок. Еще более интересной настройкой казалась возможность превратить обычный квадратный ярлык приложения в супер иконку MIUI. В моей версии прошивки (TLFRUXM) этого нововведения не оказалось, как и у тысяч других пользователей.

Супер иконки MIUI 14. В российской версии MIUI 14 этой функции нет. Фото.

В российской версии MIUI 14 этой функции нет

В теории все должно работать так:

  1. Задерживаем палец на ярлыке.
  2. В контекстном меню нажимаем «Изменить иконку».
  3. Выбираем размер и стиль ярлыка.

Понятно, что фишка априори могла быть совместима только с иконками стандартных приложений, но для MIUI 14 в России и этого нет. Или у вас все-таки появились супер иконки Xiaomi?

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Виджеты в MIUI 14

Редизайн рабочего стола коснулся не только папок с иконками, но и виджетов Xiaomi. В MIUI 14 заметно изменился их внешний вид. Если вы читали мой текст про ленту виджетов Xiaomi, то уже примерно представляете, как они выглядят. И вот теперь точно такие же элементы интерфейса можно разместить не в отдельном меню, а рядом с иконками приложений на рабочем столе.

Виджеты в MIUI 14. После обновления до MIUI 14 пропали виджеты сторонних приложений. Фото.

После обновления до MIUI 14 пропали виджеты сторонних приложений

Но есть нюанс. На выбор доступен только стандартный набор виджетов, почти на половину состоящий из рекламы различных сервисов Xiaomi от Mi Video до каких-то индийских новостей. Захотели добавить стороннюю погоду на рабочий стол, а не получится. Потому что виджеты теперь однообразные. Интересно, будет ли кто-то из разработчиков адаптировать свои приложения под новые реалии MIUI 14?

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Распознавание текста на фото

После обновления до MIUI 14 стандартная галерея Xiaomi научилась копировать текст с фото. Причем с любого. Вы можете сфотографировать страницу книги под углом, а смартфон все равно без труда распознает текст. Далее на выбор будут доступны опции копирования и вставки.

Распознавание текста на фото. Через галерею можно скопировать текст с любой фотографии, но распознать русский язык ваш Xiaomi все равно не сможет. Фото.

Через галерею можно скопировать текст с любой фотографии, но распознать русский язык ваш Xiaomi все равно не сможет

Круто же? Да, но опять только на бумаге. Распознавание текста на русском языке не работает. Попробуйте вставить его в заметки или в любую другую строку ввода, как на экране появится непонятный набор символов. Еще один баг я заметил при попытке удалить фото. Почему-то всплывающее окно не переведено на наш с вами язык. И это, напомню, стабильная российская версия MIUI 14.

Распознавание текста на фото. Частичный перевод меню свойственен смартфонам от неизвестных производителей. Фото.

Частичный перевод меню свойственен смартфонам от неизвестных производителей

Если трудности с распознаванием текста можно хоть как-то понять и принять, то отсутствие перевода некоторых пунктов меню просто обескураживает. Разработчики, вы же делаете оболочку для самых популярных смартфонов в России, а не для устройств бренда из третьего эшелона. Ну как так?

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Можно ли удалить приложения Xiaomi

Начиная с анонса MIUI 12.5 Xiaomi хвастается, что на ее смартфонах меньше всего неудаляемых приложений. В четырнадцатой версии оболочки их должно было остаться 8 штук. Но почему-то разработчики не уточняют, что остальные стандартные программы на самом деле тоже не удаляются. Вы можете убрать их ярлык с рабочего стола, но не более того.

Можно ли удалить приложения Xiaomi. Удаляются не приложения, а их значки. Фото.

Удаляются не приложения, а их значки

А по факту на MIUI 14 неудаляемых приложений стало даже больше. Раньше на глобалках Xiaomi было две стандартные программы Google для звонков и обмена СМС. Но по непонятным причинам в MIUI 14 было решено добавить еще одни «Сообщения», только от Xiaomi. И теперь у нас сразу два приложения для СМС, которые нельзя удалить. Замечательно…

Можно ли удалить приложения Xiaomi. На MIUI 14 у вас будет сразу два неудаляемых приложения «Сообщения». Фото.

На MIUI 14 у вас будет сразу два неудаляемых приложения «Сообщения»

В отдельном материале я уже рассказывал, как удалить системные приложения. Но все это — костыли, вставать на которые обычный пользователь не захочет. Таким образом, MIUI 14 не стала более приветливой, а, напротив, усугубила проблемы предыдущих версий оболочки. Надеюсь, большинство недостатков будет устранено с минорными обновлениями. Или нам придется ждать выхода MIUI 15 в надежде на то, что отзывы пользователей наконец-то примут во внимание?

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