GTA 4 была выпущена в далеком 2008 году. И я четко помню времена, когда все подростки — включая меня — в те времена проводили часами за данной игрой. Сегодня для многих GTA 5 и Fortnite являются современными и интересными. Игрокам предлагают лучшую физику, лучшую графику и всё самое лучше, однако в далеком 2008 году GTA 4 казалась попросту революционным продуктом с физикой, которую на тот момент не могла предложить ни одна игра. На фоне GTA San Andreas, вышедшей в 2005 году, GTA 4 казалась совершенно иным уровнем.

Сегодня разница между современной игрой 2020 года и GTA 4 не так очевидна, как разница между GTA San Andreas и GTA 4. Уже тогда нам предлагали физический движок Euphoria. После этого Rockstar выпустила GTA 5 с иным движком, который заметно хуже “эйфории”.

Такой скачок между San Andreas и GTA 4 наводит на интересные мысли о том, когда же мы, наконец, сможем увидеть GTA 4 на смартфонах. San Andreas появилась на iOS в 2013 году. Разница между выходом на PC и Android — 8 лет. Между San Andreas и GTA 4 4 года разницы. От сюда в теории следует, что мы бы могли ожидать выхода GTA 4 на мобильных аппаратах уже в 2017 году, однако на дворе 2020 год, а её всё еще нет.

Причина в том, что в 2008 году GTA 4 была очень плохо оптимизирована и работала хорошо не на всех PC. До сих пор не каждый компьютер может в 60 кадров вытягивать эту игру. Вероятно, в Rockstar понимают, что портирование движка Rage под мобильные устройства — слишком сложный процесс, который не оправдает себя в будущем. К тому же сама по себе GTA 4 слишком крупный продукт, чтобы просто взять и портировать его: в игре имеется даже свой внутренний Интернет. Представьте, сколько всего нужно будет переносить на мобильные устройства?

К тому же всё упирается еще и в размер. На PC GTA 4 весит 16 ГБ, а на консолях около 8 ГБ. Сегодня эти цифры кажутся слишком большими, но где-то через 1-2 года, когда нормой в базовой модели станет использование 256 ГБ памяти, тогда уже можно будет говорить о портировании игры на Android. Не каждый пользователь готов сегодня выделять игре так много пространства, потому что минимальные модификации бюджетных телефонов пока предлагают лишь 64 ГБ встроенной памяти.

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Есть еще один важный момент, который заключается в том, насколько вообще GTA будет актуальной через 1-2 года, когда технически смартфоны смогут поддерживать её? Проблема в том, что современным игрокам на смартфонах не очень-то и интересна GTA 4 сама по себе. Игра станет интересным вариантом для тех, кто хочет понастольгировать. Когда появилась GTA 3 на смартфонах, все сразу же начали в неё играть, потому что на тот момент попросту не было качественной игры с открытым миром на телефонах. Да и концепция GTA всё еще была популярной. Сегодня же, на мой взгляд, GTA немного изжила себя. Я бы, например, лучше поиграл в PUBG, чем в GTA 4, просто потому, что PUBG интереснее для игры на смартфонах. Если же брать GTA, то сама концепция достаточно скучна, да и управление наверняка будет таким же, как и в GTA San Andreas, а это не очень-то и удобно. Не так давно, кстати, какие-то умельцы выпустили свою GTA 5 на Android.

Какой итог? На мой взгляд, GTA 4 на Android и iOS в лучшем случае появится через два года. В худшем — мы вообще никогда больше не увидим новых частей, из-за потерявшей свежести концепции, неудобного управления, и, вероятно, слабых продаж, с которыми столкнулись старые части, портированные на Android. В 2016 году Rockstar на 40% снизила цены всех мобильных портов, что явно говорит о слабом интересе, а сегодня — спустя 4 года — покупок наверняка стало еще меньше.

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