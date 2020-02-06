Часто в Интернете можно встретить обсуждение характеристик смартфонов. Самые жесткие баталии обычно разворачиваются по поводу оперативной памяти и камеры. Наверное, первое вызывает даже больше споров. Но кто прав?

Что такое оперативная память?

Кто-то утверждает, что оперативки должно быть не меньше 8 ГБ, другие говорят им, что и 2 ГБ достаточно, но самые рассудительные предпочитают остановиться на 4 ГБ или 6 ГБ и не переплачивать за цифры, которые далеко не все смогут заметить. Чем же хорош большой объем памяти? И почему надо обращать на него внимание, но не гнаться за недостижимыми 12 ГБ и более? Постараемся ответить на этот вопрос.

Если грубо, то оперативная память — это то, что позволяет компьютеру или смартфону работать быстро и не загружать данные из не очень быстрой постоянной памяти. Если говорить более научно, можно привести следующее определение:

Оперативная память (англ. Random Access Memory, RAM, память с произвольным доступом) или оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится исполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

В отличии от энергонезависимой постоянной памяти, оперативка зависит от поданного на нее питания. Если питание прерывается даже на минимальный промежуток времени, данные в ней могут быть искажены или и вовсе потеряны. Это является обратной стороной ее преимуществ.

В смартфонах оперативная память активна при работе смартфона. В компьютерах предусмотрен спящий режим и гибернация. Первый позволяет перевести компьютер в режим минимального энергопотребления, а второй и вовсе перегрузить все данные оперативной памяти на постоянный накопитель и выключить компьютер.

Сколько оперативной памяти должно быть в смартфоне?

Частым вопросом при выборе смартфона является: “А достаточно ли будет ХХ ГБ оперативной памяти для того-то?” Однозначно ответить на этот вопрос трудно, так как кроме описанной задачи, владельцы смартфонов часто пользуются и другими, даже не подозревая о том, что они еще более требовательные.

Например, пользователь говорит, что он играет в Asphalt 9 и пользуется мессенджерами. При этом он думает, что игра требовательна к памяти, а остальное нет. Он не прав.

Мессенджеры действительно требуют немного памяти. Как правило, значение не превышает 200-300 МБ. В свою очередь, Asphalt 9 для работы необходимо чуть меньше одного гигабайта. Примерно столько же нужно для работы браузера. Про это многие забывают и думают, что 2 ГБ, а то и вообще 1 ГБ, им будет достаточно. Проблема в том, что кроме приведенных “потребителей”, память требуется и самой системе.

Потенциально система может потреблять сколько угодно оперативки, если позволить ей это делать. В некоторых случаях и 12 ГБ будет мало, если засорить оперативку ненужными программами и процессами. Чтобы этого избежать, надо просто следить за настройками и установленными приложениями.

При этом мы не рекомендуем пользоваться приложениями для ускорения смартфона и очистки оперативной памяти. С одной стороны, они действительно могут останавливать процессы, но зачастую эти же процессы запускаются снова. В итоге мы ничего не выигрываем с точки зрения очистки памяти, но забиваем ее новым требовательным приложением.

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Лучше просто перейти в настройки и проверить, как используется память. Ниже по тексту напишу подробно, как это сделать.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что если вы не хотите покупать дорогое устройство, золотой серединой объема оперативной памяти будет 4 ГБ. Это именно то значение, которого будет достаточно в ближайшее время, но за которое не придется переплачивать.

Например, смартфон Honor 20 Lite с 4 ГБ оперативки можно купить на несколько тысяч дешевле моделей с 6 ГБ ОЗУ. Кроме этого, на борту будет 128 ГБ постоянной памяти. Это правда один из лучших показателей в своем сегменте, и смартфон является больше исключением, чем правилом. Другие модели с такой парой ОЗУ/ПЗУ будут дороже.

Тем более этот смартфон предлагает еще и тройную основную камеру на 48 МП, фронталку на 24 МП, быструю зарядку HONOR SuperCharge мощностью 18 Вт, процессор Kirin 710 и 6,15-дюймовый дисплей с разрешением 2312 на 1080 точек. При такой диагонали и благодаря узким рамкам плотность пикселей достигает 415 точек на дюйм. Это даже круче, чем у многих смартфонов, претендующих на звание флагманов. Приятно, что производитель не стал экономить на дисплее, как это часто делают конкуренты, останавливаясь на экранах с разрешением 720p.

Можно даже сказать, что при всех этих параметрах, Honor 20 Lite является лучшим в своей категории. Есть смартфоны, которые могут предложить память, камеру или экран, но выбирать придется что-то одно. Тут производитель смог собрать все воедино и сделать смартфон, который объединил все это под своим стильным стеклянным корпусом.

Немаловажным фактором является оптимизация работы смартфона. Ведь многие процессы, которые занимают оперативную память, можно спокойно от нее изолировать. В итоге работать смартфон будет с той же скоростью, но оперативки ему понадобится существенно меньше. Honor 20 Lite является примером таких смартфонов.

Особенно он должен будет прийтись по вкусу молодым людям, которые хотят купить хороший смартфон, но не хотят платить за него большие деньги. Honor 20 Lite действительно является устройством, которым и пользоваться приятно, и людям показать не стыдно.

Тем не менее, даже хорошему смартфону надо периодически чистить память. Поэтому, давайте поговорим о том, как это сделать.

Как очистить оперативную память?

Для очистки оперативной памяти можно посоветовать простое средство. Нужно “всего лишь” отказаться от требовательных приложений. Конечно, сделать это не всегда легко и в этом случае оптимальным вариантом будут другие шаги.

Первым делом стоит сократить количество виджетов, которые постоянно обновляют данные и висят в оперативной памяти. Заодно и аккумулятор сэкономите, отказавшись от них. Стоит уйти от видеообоев, которые также “подъедают” ОЗУ. После этих операций разница уже будет видна, но есть еще одно средство.

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Приложения, которыми вы давно не пользовались, тоже могут потреблять оперативную память. Их лучше удалять, если они вам не нужны, хотя бы временно. Есть системные приложения, которые нельзя удалить, но на них тоже есть управа. Для этого надо перейти в ”Настройки”, далее ”Приложения и уведомления”, потом ”Просмотреть все приложения”. Теперь можно выбрать нужное (а точнее, ненужное) приложение и нажать “отключить”.

Чтобы узнать, какие приложения расходуют память, можно перейти в настройки, зайти в раздел “О телефоне” и несколько раз тапнуть по полю “Номер сборки”. После этого вернуться на один пункт меню назад, открыть “Настройки разработчика” и далее перейти в “Память”. Там вы получите всю необходимую информацию.

Все эти процедуры в комплексе позволят существенно сократить расходование оперативной памяти, а следовательно, сэкономить деньги, купив менее дорогой смартфон. Ведь лучше потратить деньги не на оперативку, которую система “сожрет и не подавится”, а скажем, на хорошую камеру и больший объем встроенной памяти, чтобы сохранять фотографии.

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