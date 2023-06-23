В сети появились обои Google Pixel 8 в хорошем качестве. Скачать можно тут

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Артем Сутягин

На телефонах Google Pixel всегда были отличные обои. Первые несколько поколений поражали всех живыми обоями, разработанными в сотрудничестве с такими студиями, как B-Reel и ustwo, а в последнее время Google выпустила несколько отличных минималистичных статичных обоев, разработанных в сотрудничестве с различными художниками. Теперь, благодаря утечке из Google, любой сможет скачать себе обои, которые будут официально представлены только через пару месяцев с новым поколением телефонов Pixel 8.

В сети появились обои Google Pixel 8 в хорошем качестве. Скачать можно тут. Далеко не все обои действительно интересны. Но в этом году нас ждет что-то очень красивое. Фото.

Далеко не все обои действительно интересны. Но в этом году нас ждет что-то очень красивое.

Каким будет Google Pixel 8

К обоям мы вернемся чуть ниже, а пока расскажу что еще утекли цветовые схемы готовящихся телефонов. Ими поделились наши коллеги из издания Android Authority. Они добыли их по своим каналам и опубликовали на своем сайте.

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Цвет нового Пикселя

Важно отметить, что на данном этапе вполне возможно, что не все эти варианты цвета будут запущены в массовое производство или будут широко доступны. Кроме того, названия цветов, указанные ниже, являются только внутренними названиями и вряд ли будут точно соответствовать названиям, использованным в окончательном маркетинге.

Цвет нового Пикселя. Новые цвета не всегда оказываются такими интересными, ка от них ожидается. Фото.

Новые цвета не всегда оказываются такими интересными, ка от них ожидается.

Цвета Google Pixel 8:

  • Туман
  • Джейд
  • Солодка
  • Пион

Цвета Google Pixel 8 Pro:

  • Джейд
  • Солодка
  • Фарфор
  • Небо

Конечно, цвета самих телефонов интересны только тем, кто захочет их купить. И то, к моменту, когда их покажут вживую, многое может измениться. Зато хороши обои интересны всем, ведь установить их можно на любой телефон.

Начиная с серии Pixel 6 в 2021 году, Google выпустила тематически согласованную коллекцию обоев для каждого цветового варианта телефона — обои стали в некотором роде продолжением внешнего вида устройства. В случае Pixel 6 темой были цветочные мотивы в коллекции под названием «Bloom», которые идеально сочетались с яркими цветами корпуса и Material You. Для Pixel 7 это были «Перья», которые дополняли более профессиональный вид серии. Обе эти коллекции были созданы Эндрю Цукерманом, известным режиссером и фотографом, которого некоторые из вас также могут узнать по книге о дизайне Apple, выпущенной еще в 2016 году.

Для Pixel 8 и Pixel 8 Pro Google снова решила поручить Эндрю Цукерману создать свои обои. В качестве главной темы выбраны минералы. Можно пофантазировать на тему того, почему компания решила двигаться именно в этом направлении. Ведь что-то же это в любом случае означает.

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Скачать обои Google Pixel 8

Ниже приведены примеры обоев, которые собирается выпустить Google и ссылки на скачивание каждого конкретного варианта в не сжатом виде, который подойдет для любого телефона. Если вы хотите скачать все обои сразу, сделать это вы можете по данной ссылке.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Haze. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Haze. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Jade. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Jade. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Licorice. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Licorice. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Peony. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Peony. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Jade. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Jade. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Licorice. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Licorice. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Porcelain. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Porcelain. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Скачать обои Google Pixel 8. Обои Sky. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант. Фото.

Обои Sky. Скачать светлый вариант. Скачать темный вариант.

Как установить обои на телефон Android

 После того, как скачаете предложенные обои их можно будет установить не телефон. Чтобы сделать это, перейдите в «Галерею» или иное приложение, которое показывает содержащиеся в памяти телефона картинки. Выберите нужное изображение, откройте его и нажмите на иконку с тремя точками в верхнем правом углу. Откроется меню действий и до установки обоев станется буквально пара кликов.

В выпашем меню выберите «Установить как обои» и отвечайте на вопросы, которые задаст вам ваш телефон. Вам будет предложено установить обои только на рабочий стол, только на экран блокировки или на оба экрана сразу.

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На многих смартфонах далее вам покажут то, как будет выглядеть рабочий стол. Если вас все устраивает, то нажмите на кнопку «Установить как обои».

Готово! Теперь ваш телефон похож на новый, еще не вышедший Google Pixel, о котором мы рассказываем в отдельной статье. У нас уже есть много слухов, но обои уже сами по себе показывают отношение компании к дизайну новинки.

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