Vivo покажет самый удобный складной телефон, который я уже захотел купить

Складные устройства становятся все более похожими на обычные смартфоны со стеклянными панелями, поэтому можно с уверенностью сказать, что, если они будут развиваться так и дальше, то не растеряют своих перспектив и так и на самом деле станут будущим индустрии смартфонов. Для большей части мира эталоном являются раскладушки от Samsung, такие как Galaxy Z Fold 5, но, как ни удивительно, на рынке раскладушек появились и более инновационные продукты. Предстоящие складные устройства, такие как vivo X Fold 3, могут еще больше расширить границы, став самыми тонкими и легкими складными устройствами.

Складной телефон Vivo

Согласно утечке Digital Chat Station, компания vivo скоро выпустит Vivo X Fold 3. Эта модель может быть тоньше и легче, чем все существующие на данный момент раскладушки в стиле «фолд», или, как их еще называют, «книжка». Речь о тех смартфонах, которые разворачиваются не в обычный телефон, а в небольшой планшет. В их число входит самая тонкая и легкая на данный момент раскладушка HONOR Magic V2. Этот смартфон уже сам по себе прекрасен, а тут нас ждет что-то еще более интересное и даже совершенное.

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Характеристики Vivo X Fold 3

Также утверждается, что Vivo X Fold 3 будет обладать качеством изображения, способным конкурировать с флагманской серией X100 от Vivo, а это очень высокая планка, ведь серия X100 является одним из лучших смартфонов с точки зрения камеры. Vivo X Fold 3 может быть оснащен 50 Мп основной камерой с большим сенсором, 50 Мп камерой со сверхшироким углом обзора и 64 Мп перископической телефотокамерой. Эта сборка также включает в себя такие функции, как макросъемка в режиме телефото, оптическую систему стабилизации изображения, чип обработки изображений V3 от vivo и возможность записи видео 4K 60fps.

Также это самой информации о смартфоне, появились и некоторые фотографии. На них можно заметить ярко выраженный бугорок камеры, в котором будет располагаться всё перечисленное выше оборудование. Мы также видим маркировку ZEISS, так что ожидаем партнерства производителя с этим именитым фото-брендом.

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Первый складной телефон со Snapdragon 8 Gen 3

Также утверждается, что именно Vivo X Fold 3 станет первым раскладушкой с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. То есть переживать из-за того, что вам не хватит производительности, точно не стоит, ведь это самый мощный на сегодняшний день процессор для Android-смартфонов, и он останется таким до конца 2024 года, если не считать возможный выход «плюсовой» версии.

В этом устройстве может быть применен лайфхак, который позволит новинке считаться самым тонким в мире складным телефоном, а его производителю активно использовать это в рекламе, при этом не быть таковым. Речь о довольно сильно выпирающей камере. Если считать без нее, то корпус действительно может оказаться очень тонким, но камера будет выпирать довольно сильно. Только такой компромисс позволяет уменьшить толщину корпуса, чтобы телефон приятно лежал в руке, но при этом не терять в качестве камеры, ведь хорошая камера не может быть маленькой. Законы физики отменить довольно сложно.

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Когда выйдет новый Vivo X Fold 3

Запуск телефона в Китае ожидается в конце марта, так что нам не придется долго ждать, чтобы узнать больше подробностей об этом устройстве. А если вы захотите его купить, вряд ли вы не сможете этого сделать. Скорее всего, рано или поздно он доберется до России. Даже если он не будет официально поставляться в страну, проблем с ним все равно быть не должно, и розничные продавцы должны будут привезти такое интересное устройство, которое наверняка получит свою долю спроса.