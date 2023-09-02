HONOR представила два новых складных смартфона. Один из них очень необычный

Многие забыли или просто не заметили, но сейчас проходит выставка IFA 2023. Она не такая массовая и ”смартфонная”, как MWC, но именно на ней компания HONOR представила свое видение дальнейшего развития складных смартфонов. Компания показала сразу две модели, и каждая из них как минимум заслуживает внимания. А одну я и вовсе захотел купить для постоянного использования несмотря на то, что у меня уже есть складной HUAWEI Mate X3. Пришло время, когда Samsung больше не является лидером индустрии складных смартфонов. Так что же нам показали, что я делаю такие громкие заявления?

Новые смартфоны HONOR

Главный исполнительный директор HONOR, Джордж Чжао, поделился планами бренда сделать складные устройства более доступными для пользователей по всему миру. По его словам, упор будет делаться на инновационные решения, ориентированные на потребителей.

Примерами таких устройств и стали новые HONOR Magic V2 — самый легкий и тонкий складной смартфон от HONOR, и концепт HONOR V Purse. Последний мы уже видели в исполнении другой компании, но тут HONOR пошла дальше и превратила складной смартфон в стильный клатч. Сложно сказать, есть ли в этом практический смысл или все было сделано ради красивых кадров на презентации, но в том, что компания сидит на месте, ее упрекнуть точно нельзя.

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Тонкий складной смартфон

HONOR Magic V2 получился очень тонким и легким. Его даже не стоит сравнивать со складными смартфонами, выходившими 3-4 года назад. Они просто с разных планет. Вес устройства составляет 231 грамм, а толщина в сложенном состоянии всего 9,9. мм. Да, камера выпирает, но остальной корпус не сильно отличается от обычного смартфона по габаритам.

Снижение толщины во многом достигнуто за счет аккумулятора. В HONOR Magic V2 установлен двойной кремниево-углеродный аккумулятор нового поколения со средней толщиной 2,72 мм. Общая емкость батареи составляет 5000 мА·ч. На сколько этого хватит в реальной жизни именно для этого смартфона надо проверять на практике, но на бумаге это выглядит довольно хорошо.

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За раскладывание отвечает сверхлегкий титановый шарнир. Кроме этого, как заявляет производитель, в механизме применяется новая фирменная сталь HONOR. Это должно обеспечить дополнительную прочность и долговечность. Тестирование в лаборатории показало, что шарнир выдерживает более 400 000 складываний. Это примерно 10 лет при складывании 100 раз в день. В реальной жизни цифры могут отличаться из-за попадания в шарнир пыли и других проблем, но с таким запасом смартфон скорее сильно устареет, и вы захотите от него избавиться, чем сломается механизм.

Чтобы защитить пользователей от вредного мерцания экрана производитель оснастил HONOR Magic V2 подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц. Такого показателя не заявлено ни для одного другого телефона. Немерцающий экран снижает нагрузку на глаза и обеспечивает более комфортный просмотр контента, будь то ролики на YouTube или статьи на AndroidInsider.ru.

В складном корпусе HONOR Magic V2 инженерам удалось установить тройную камеру. Есть основной сенсор с разрешением 50 Мп и широкоугольной оптикой f/1.9, а также ультраширокоугольная камера 50 Мп с диафрагмой f/2,0 и телефотокамера на 20 Мп с диафрагмой f/2,4. Фронталка двойная с разрешением 16 Мп и диафрагмой f/2.2.

Так же предусмотрена инновационная технология управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц, что делает экран стойким к мерцанию и создает комфортные условия для просмотра контента при любом освещении.

Для HONOR Magic V2 также доступны новые функции, обеспечивающие улучшенный опыт использования. Большой акцент делается на съемке в парящем режиме и на Parallel Space для разделения личного и рабочего пространства. А также есть возможность независимого использования приложений в двух пространствах одновременно.

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Смартфон для ценителей моды

Кроме ”обычного” складного смартфона, на презентации много говорили о другой модели. Джордж Чжао отметил, что складные смартфоны HONOR прошли долгий путь развития и постоянно совершенствуются в дизайне, функциональности и прочности. Он также подчеркнул, что новая концепция HONOR V Purse имеет большие перспективы. Речь даже не о том, что это готовый смартфон будущего. Это скорее устройство, которое открывает новые возможности для творчества, является местом самовыражения для молодых дизайнеров и объединяет мир моды и технологий.

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Главной отличительной особенностью устройства являются настраиваемые заставки на всегда включенном дисплее (AOD), которые имитируют внешний вид дамской сумочки. Но простой картинкой дело не ограничивается — гаджет может динамически подстраивать анимацию под движения человека. Например, чтобы подвески качались при ходьбе или наклоне сумки, как это было бы с настоящими аксессуарами.

Концепт HONOR V Purse поддерживает сменные ремешки и цепочки, которые можно прикрепить к шарниру и использовать для ношения смартфона через плечо, как обычный клатч будущего. Жалко только, что положить в него ничего не получится.

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Мода будущего

В рамках международной премии дизайна HONOR Talents компания сотрудничает с большим количеством людей из мира моды, включая директора мужской линейки BURBERRY, Брэмом Ван Дипеном, и многими другими.

Чтобы дизайнерам было проще создавать свои новые творения, HONOR решила предоставить доступ к API-интерфейсу, позволяющему авторам со всего мира создавать собственные проекты, отражающие последние тенденции в дизайне и мире моды. При этом, не ограничиваясь картинками, а используя все возможности, включая доступ к механизмам отслеживания движения.

Как водится, каждый новый смартфон создается с оглядкой на экологию — HONOR V Purse не исключение. Для производства ремешков используются экологически чистые материалы, а заставки внешнего экрана можно настраивать бесконечно. Потенциально это может заменить покупку большого количества отдельных аксессуаров. Тем самым помогая аудитории уменьшить потребление товаров моды, которые быстро становятся неактуальными и выбрасываются.

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Для производства ремешков используются экологически чистые материалы, а настройка внешнего экрана бесконечно адаптируется под любой стиль. Наивно отрицать, что цифровое пространство становится продолжением реального, и уход модных элементов в него просто неизбежен. Технологии предоставляют неограниченные возможности для творчества. Возможно, именно это сделает HONOR предвестником того, что нас ждет в мире моды будущего.

Все сказанное выше больше относится к дизайну, но именно ему и уделено большое внимание при создании данного устройства. Хотя в первую очередь это именно телефон, который должен выполнять основные функции.