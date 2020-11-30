Вот так новость: Apple не может сделать новый iPhone без Samsung

Несмотря на то что iPhone никогда не возглавлял рейтинг DxOMark, именно его камеру почему-то уже давно считают эталонной. Качественное ПО с высоким уровнем оптимизации, продвинутые режимы съёмки, поддержка нейросетей и всевозможных технологий, влияющих на качество фотографий, всегда делали своё дело. В отличие от камер топовых смартфонов Samsung, которые на старте страдали от вороха всевозможных проблем и, хоть и признавались экспертами лучшими по тем или иным показателям, по факту не годились для беспроблемной съёмки фото или видео. Но Apple, видимо, это не смутило, и она обратилась за помощью к Samsung.

Почему Samsung и другие только выиграют, если откажутся от некоторых флагманов

По слухам, Apple объединилась с Samsung для работы над камерой телескопического типа для iPhone 13 либо планирует объединиться в будущем. Как бы там ни было, совершенно понятно, что компании из Купертино потребовалась посторонняя помощь для совершенствования своего будущего флагмана. Очевидно, что новый фото-модуль, который Samsung будет должна предоставить Apple, будет не основным, а вспомогательным и заменит телевик, который в Купертино устанавливают в свои смартфоны уже несколько лет. Но это не значит, что серьёзного апгрейда ждать не стоит.

Камера со 100-кратным зумом

Как известно, фирменные флагманы корейцев оснащаются телефото-модулями, которые позволяют им приближать изображение до 10 раз без потери качества. Это тот самый оптический зум, которым кичатся все производители смартфонов из Китая и в который аппараты Apple до сих пор практически не умеют. Всё, что сегодня предлагают iPhone, — это трёхкратный зум. Это неплохо, но явно недостаточно для топового устройства 2020-2021 модельного года.

На самом деле телевик собственного производства Samsung, которым компания оснащает Galaxy S20 Ultra, умеет приближать изображение до 100 раз. Однако после десятикратного увеличения в дело вступает гибридный зум, который работает до 30 крат, а после него – исключительно цифровой. Но если при 30-кратном увеличении объекты на изображении всё ещё остаются различимыми, то при 100-кратном качество фото страдает очень и очень серьёзно. Например так, как на картинке выше.

Концепт раздвижного Samsung показывает, как может выглядеть новый Galaxy Note

Очевидно, что Apple 100-кратное увеличение ни к чему. В Купертино вообще придерживаются мнения о том, что лучше сделать мало, но хорошо, чем много и плохо. Трёхкратный зум в принципе соответствует постулату компании, но, как я уже сказал, это явно не показатель флагманского устройства нынешнего и тем более будущего года. А вот 10-кратное увеличение для Apple вполне может стать тем ориентиром, к которому она будет стремиться в следующем году, и это круто. Правда, есть несколько оговорок.

Как Samsung помогает делать iPhone

Во-первых, мне кажется очевидным, что Apple, прося помощи у Samsung, как бы невольно даёт всем понять, кто тут главный, а кто занимает догоняющую позицию. Ведь в Купертино закупают уже готовые камеры, которыми оснащаются Galaxy S20, а не разрабатывают их сами. Во-вторых, Apple явно пытается получить доступа к технологиям, которых пока что на рынке нет. Иначе она бы просто закупила у Samsung имеющиеся чипы, но яснее ясного, что корейцы не отдадут прямым конкурентам свои лучшие наработки.

Samsung делает разблокировку голосом для новых смартфонов. Зачем это нужно

Вывод тут может быть только один. Даже если Samsung согласится сотрудничать с Apple ясно, что iPhone 13 в лучшем случае получит ту же технологию, которая светит будущему поколению смартфонов Galaxy. Другое дело, что Galaxy S21 выйдет уже в январе-феврале 2021 года, а iPhone 13 – в сентябре-октябре, то есть примерно через полгода, а то больше.

К тому времени все уже успеют наиграться технологиями корейцев, и на их фоне, то, что предложит потребителю Apple, уже не будет выглядеть так модерново. Поэтому единственный путь, который позволит компании из Купертино возглавлять тренды, — это начать делать свои камеры. Ведь с процессорами у неё получилось очень круто.