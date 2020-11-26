Samsung делает разблокировку голосом для новых смартфонов. Зачем это нужно

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Как вы разблокируете свой смартфон? Скорее всего, используете для этого отпечаток пальца или лицо, реже – радужную оболочку глаза. Реже, потому что такая функция есть далеко не во всех аппаратах, встречаясь только во флагманах Samsung прошлых лет выпуска. Кажется, впервые сделав что-то по-настоящему крутое и необычное, корейцы потихоньку свели применение этой наработки на нет. То ли им стало ясно, что пользователи практически не применяют сканирование радужки в реальной жизни, то ли просто не захотели загромождать фронтальную панель лишними компонентами. Хорошо, что для функции распознавания голоса ничего такого не нужно.

Распознавание голоса

Samsung хочет научить свои смартфоны распознавать голос

Samsung делает сервис передачи данных для Android на блокчейне. Чем он лучше AirDrop

Samsung планирует со следующего года начать оснащать свои смартфоны поддержкой функции распознавания голоса. Она позволит разблокировать аппарат, который, будучи запароленным, шифрует все данные и не позволяет взаимодействовать с ними без верификации.

Распознавание голоса на смартфоне

Bixby

За распознание будет отвечать либо ассистент Bixby, либо алгоритмы, лежащие в его основе

За распознавание будут отвечать алгоритмы Bixby. Это голосовой ассистент Samsung, с которым поставляются фирменные смартфоны бренда. Другое дело, что работает Bixby далеко не во всех странах, да и распознаёт не все языки. Во всяком случае, с русском он пока не работает и, судя по всему, Samsung не очень торопится обучать Bixby ему.

Почему Samsung должна отказаться от выпуска Galaxy Note

Поэтому пока сложно сказать, будет ли снимать блокировку сам голосовой помощник, либо разработчики Samsung просто вычленят из его состава распознающие алгоритмы и позволят пользоваться разблокировкой голосом всем желающим. Правда, в последнем я сильно сомневаюсь, учитывая предназначение этой функции.

Разблокировка голосом вряд ли будет пользоваться спросом в качестве замены сканированию отпечатка или распознавания лиц. Разблокировать смартфон при помощи голоса может понадобиться в ситуациях, когда вы задаёте вопрос голосовому ассистенту или отдаёте ему команду, для ответа или выполнения которых требуется доступ к личным данным.

Как управлять смартфоном голосом

Голосовое управление

Управлять смартфоном при помощи голоса может будет, даже не прикасаясь к нему

Это может быть что угодно – от написания или зачитывания входящих сообщений до отправки денег через банковское приложение. В таком случае будет достаточно просто отдать ассистенту команду и дождаться, пока она будет исполнена, без необходимости даже брать смартфон в руки, не говоря уже о прохождении дактилоскопии или распознавания лица.

Почему Samsung и другие только выиграют, если откажутся от некоторых флагманов

На самом деле в функции распознавания голоса нет ничего необычного. Google уже использовала её в прошлых версиях Android под названием Voice Match. Она предназначалась не для разблокировки смартфона как таковой, а для верификации значимых действий на экране блокировки. Несмотря на то что после этого пользователь сможет взять смартфон в руки и покинуть экран блокировки, разблокировка как таковая здесь не является первостепенной функцией.

Тем не менее, по логике, это должна быть очень надёжная штука, потому что она, во-первых, не предусматривает защитных слов в принципе, снимая блокировку по любой фразе при совпадении тембра, а, во-вторых, довольно сложна в имитации. Во всяком случае, подделать голос на самом деле не легче, чем подделать отпечаток или лицо.

Зачем нужно распознавание голоса

Сбербанк

В Сбербанке уже давно записывают голос клиентов для верификации

Сегодня распознавание голоса активно применяется в самых разных сферах. Тот же Сбербанк успешно использует такой способ биометрической верификации. Причём всё, что требуется для распознавания, — это обычный микрофон и набор программных алгоритмов. То есть никаких 3D-датчиков и специальных сканеров и преобразователей для того, чтобы узнать голос и отличить его от другого, не требуется.

Концепт раздвижного Samsung показывает, как может выглядеть новый Galaxy Note

Ещё раз: нет никакого смысла в том, чтобы кричать своему смартфону: «Разблокируйся» или «Откройся, сезам». В конце концов, это не очень удобно делать на людях, да и в целом требует чуть больше усилий, чем сканирование отпечатка. Поэтому разблокировка в составе механизма распознавания голоса – это функция из разряда «постольку-поскольку». Но именно она может повысить удобство использования смартфонов весьма ощутимо.

Теги
Новости по теме
Скачать обои Samsung Galaxy S20
С Новым годом, друзья!
Лонгриды для вас
Google добавит в Android продвинутый определитель номеров

Обширные возможности Google позволяют ей делать такое, о чём многие из её конкурентов могут только мечтать. Если помните, это именно она первой реализовала портретную съёмку на одиночную камеру, улучшила цифровую стабилизацию настолько, что она стала не хуже оптической, и научила смартфон распознавать жесты в воздухе. Я уже не говорю об отлаженной системе борьбы со спамом и нежелательными сообщениями, которые успешно применяются в фирменных клиентах почты и SMS от Google. Осталось дело за малым – встроить в приложение звонков для Android нормальный определитель номеров.

Читать далее
Snapdragom
Российские смартфоны Samsung в следующем году могут стать лучше американских

Фирменные процессоры Samsung чуть ли не каждый раз оказываются камнем преткновения, когда речь заходит о новом Galaxy S или Galaxy Note. Все из-за того, что Exynos, который производит Samsung, уступает в производительности Snapdragon, но при этом смартфоны на этих процессорах стоят одинаково. Конечно, пользователи не рады платить за устройство столько же, сколько ”сосед”, но при этом получать урезанную версию. Да, в чем-то Exynos даже лучше решений от Qualcomm, но в целом он все равно проигрывает. Похоже, дело идет к тому, что процессоры не просто выровнятся, а к тому, что корейский чип даже станет лучше американского. Как такое возможно?

Читать далее
Android
Новый вирус для Android блокирует смартфоны от имени МВД РФ

Думаю, не ошибусь, если предположу, что большинство пользователей Android в том или ином виде сталкивались с вредоносным ПО. Это могли быть рекламные вирусы, которые принято называть adware, приложения-шпионы, которые собирали информацию обо всех перемещениях своих жертв, или программы-вымогатели, которые требуют выкуп, угрожая в случае неподчинения заблокировать смартфон или сделать кое-что похуже. Казалось бы, что может быть хуже? Но жертвы нового трояна-вымогателя знают.

Читать далее

Новый комментарий