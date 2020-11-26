Samsung делает разблокировку голосом для новых смартфонов. Зачем это нужно

Как вы разблокируете свой смартфон? Скорее всего, используете для этого отпечаток пальца или лицо, реже – радужную оболочку глаза. Реже, потому что такая функция есть далеко не во всех аппаратах, встречаясь только во флагманах Samsung прошлых лет выпуска. Кажется, впервые сделав что-то по-настоящему крутое и необычное, корейцы потихоньку свели применение этой наработки на нет. То ли им стало ясно, что пользователи практически не применяют сканирование радужки в реальной жизни, то ли просто не захотели загромождать фронтальную панель лишними компонентами. Хорошо, что для функции распознавания голоса ничего такого не нужно.

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Samsung планирует со следующего года начать оснащать свои смартфоны поддержкой функции распознавания голоса. Она позволит разблокировать аппарат, который, будучи запароленным, шифрует все данные и не позволяет взаимодействовать с ними без верификации.

Распознавание голоса на смартфоне

За распознавание будут отвечать алгоритмы Bixby. Это голосовой ассистент Samsung, с которым поставляются фирменные смартфоны бренда. Другое дело, что работает Bixby далеко не во всех странах, да и распознаёт не все языки. Во всяком случае, с русском он пока не работает и, судя по всему, Samsung не очень торопится обучать Bixby ему.

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Поэтому пока сложно сказать, будет ли снимать блокировку сам голосовой помощник, либо разработчики Samsung просто вычленят из его состава распознающие алгоритмы и позволят пользоваться разблокировкой голосом всем желающим. Правда, в последнем я сильно сомневаюсь, учитывая предназначение этой функции.

Разблокировка голосом вряд ли будет пользоваться спросом в качестве замены сканированию отпечатка или распознавания лиц. Разблокировать смартфон при помощи голоса может понадобиться в ситуациях, когда вы задаёте вопрос голосовому ассистенту или отдаёте ему команду, для ответа или выполнения которых требуется доступ к личным данным.

Как управлять смартфоном голосом

Это может быть что угодно – от написания или зачитывания входящих сообщений до отправки денег через банковское приложение. В таком случае будет достаточно просто отдать ассистенту команду и дождаться, пока она будет исполнена, без необходимости даже брать смартфон в руки, не говоря уже о прохождении дактилоскопии или распознавания лица.

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На самом деле в функции распознавания голоса нет ничего необычного. Google уже использовала её в прошлых версиях Android под названием Voice Match. Она предназначалась не для разблокировки смартфона как таковой, а для верификации значимых действий на экране блокировки. Несмотря на то что после этого пользователь сможет взять смартфон в руки и покинуть экран блокировки, разблокировка как таковая здесь не является первостепенной функцией.

Тем не менее, по логике, это должна быть очень надёжная штука, потому что она, во-первых, не предусматривает защитных слов в принципе, снимая блокировку по любой фразе при совпадении тембра, а, во-вторых, довольно сложна в имитации. Во всяком случае, подделать голос на самом деле не легче, чем подделать отпечаток или лицо.

Зачем нужно распознавание голоса

Сегодня распознавание голоса активно применяется в самых разных сферах. Тот же Сбербанк успешно использует такой способ биометрической верификации. Причём всё, что требуется для распознавания, — это обычный микрофон и набор программных алгоритмов. То есть никаких 3D-датчиков и специальных сканеров и преобразователей для того, чтобы узнать голос и отличить его от другого, не требуется.

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Ещё раз: нет никакого смысла в том, чтобы кричать своему смартфону: «Разблокируйся» или «Откройся, сезам». В конце концов, это не очень удобно делать на людях, да и в целом требует чуть больше усилий, чем сканирование отпечатка. Поэтому разблокировка в составе механизма распознавания голоса – это функция из разряда «постольку-поскольку». Но именно она может повысить удобство использования смартфонов весьма ощутимо.