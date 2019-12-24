2019 год порадовал нас немалым количеством крутых смартфонов. До конца этого года осталось меньше недели, и есть смысл подвести некий итог и выбрать лучшее устройство уходящего года. В опросе будут участвовать самые популярные аппараты. Если же вы не встретите полюбившегося вам девайса, просим оставлять мнение в комментариях к публикации.



Google Pixel 4 и 4 XL

В октябре 2019 года были представлены Pixel 4 и 4 XL. Внешне телефоны получились интересными, но нельзя скрывать их схожести с iPhone. Речь идёт, конечно же, об основной камере, которая практически полностью повторяет формы камеры iPhone. Компания также попыталась сделать минимальной рамку снизу на передней панели, в какой-то степени повторяя iPhone.

Но нельзя сказать, что это как-то негативно повлияло на мнение об устройстве, потому что, во-первых, внешне он получился даже более привлекательным, чем iPhone, да и любят «пиксели» не за внешность, а за софт.

Впрочем, даже в этом вопросе Google решила полностью скопировать управление жестами с iPhone. И как бы мы ни пытались защитить Google в вопросе плагиата, у нас не получается. Слишком очевидна попытка скопировать. Конечно, мы не в 2007, когда даже за отдаленное сходство Apple могла подать на кого-либо в суд. Сегодня копирование стало нормой, и в Apple это понимают.

Pixel 4 и 4 XL, как и предшественники, предлагают рынку лучшее железо и, конечно, лучшую камеру. Если вас спросят, какой смартфон имеет лучшую камеру на рынке, можно смело отвечать — Pixel 4. Из дополнительных фишек выделим технологию MotionSense, позволяющая управлять жестами.

Если после всего этого вам кажется, что Pixel 4 не стоит своих денег, можно взглянуть Pixel 2 XL, мы не так давно объясняли, почему его покупка окажется полезнее.

Google Pixel 3a и 3a XL

Это бюджетные смартфоны от Google с камерой Pixel 4 и стоимостью от 400 долларов. За эти деньги более привлекательного устройства с подобной камерой потребители попросту не найдут. К тому же здесь чистый Android с обновлениями от Google.

OnePlus 7T/7T Pro

В октябре стартовали продажи двух лучших устройств OnePlus 2019 года. Главной фишкой смартфонов стал дисплей с частотой обновления 90 Гц и технологией HDR10+. Это, вероятно, лучший AMOLED-дисплей на рынке сегодня.

Многие с первого раза могут и не заметить разницу между обычным и 90 Гц экраном, но для этого нужно время. После недели использования 7T обычные экраны будут казаться не такими плавными.

Нет вопросов и к железу, здесь установлен мощный процессор Snapdragon 855+, к тому же в максимальной комплектации 7T Pro имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0. По соотношению цена/качество OnePlus всё еще предлагает одни из лучших решений на рынке.

Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+

В данный список мы решили не включать S10 просто потому, что технически он кажется менее привлекательным. В Note 10 классное перо, безграничный экран, вырез выполнен в виде аккуратной точки по центру, Plus-версия получила большой 6,8-дюймовый экран, а корпус устройства имеет толщину в 7,9 мм.

К слову, совсем скоро компания представит Lite-версию.

Технически Note 10 просто монстр. Здесь установлен 7-нм процессор, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти, с microSD-картой объём можно увеличить до 1 ТБ, имеется также быстрая зарядка (30 минут заряда хватит на целый день).

Huawei P30 Pro

Это еще один представитель флагманов, но теперь уже от Huawei. Для многих смартфон стал альтернативой Note 10. К тому же стоит он 60 тысяч рублей, что на 17 тысяч рублей меньше цены Note 10. Удивило? Тогда предлагаем обсудить разницу в цене в Телеграм-чате.

Читайте также: OnePlus 5 — лучший бюджетный смартфон 2019 года?

Здесь используется спектральный сенсор и тройная камера (40 Мп + 20 Мп + 8 Мп) с датчиком Huawei ToF. Фронтальная камера в аппарате на 32 Мп, а за производительность отвечает Kirin 980 с двойным нейромодулем, имеется технология быстрой зарядки SuperCharge.