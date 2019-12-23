Как же можно рассматривать к покупке смартфоны компании Samsung, когда у нас есть множество альтернатив от китайских производителей? Многие из вас так и думают, но давайте постараемся взглянуть на ситуацию под другим углом. Что нам предлагают китайские производители? Xiaomi — это мощное железо и плохой софт. И так со всеми китайскими устройствами. Но корейцы в этом вопросе преуспели, ведь OneUI с каждым днём становится все лучше.



Samsung, помимо различных функциональных фишек, предлагает фирменный стиль, над которым наверняка работают лучшие дизайнеры мира, чего не скажешь о какой-нибудь Vivo или Xiaomi, оболочки которых меняются чуть ли не каждый день. Позвольте исправиться, я люблю китайцев, как бы это странно не звучало, но если вам, помимо хорошего железа, нужен качественный софт и камера — Galaxy Note 10 Lite, вероятно, лучший выбор в данный момент.

В Сети появились спецификации Note 10 Lite

Если верить самой свежей информации от наших коллег из winfuture.de, устройство получит процессор Exynos 9810, Infinity Always On AMOLED HDR-дисплей с разрешением FullHD+ и плотностью точек 398 ppi, тройную камеру (12-Мп Dual Pixel f/1.7, 12-Мп широкоугольную с апертурой f/2.2 и 12-Мп телефото модуль с апертурой f/2.4). Аппарат также получит 32-Мп фронтальную камеру f/2.0. Note 10 Lite будет поддерживать 4K-съемку при 60 кадрах в секунду.

Из интересного стоит выделить аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD-карт до 512 ГБ. Устройство также будет поддерживать Bluetooth 5.0, получит разъем Type-C, NFC-модуль и 3,5-мм разъем под наушники.

За взаимодействие с железом будет отвечать Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2, которая в сравнении с One UI первой версии не претерпела множество изменений, но при этом получила жесты из Android 10, что безусловно понравится всем любителям не только Android-аппаратов, но и любителям iPhone.

Стоимость и дата анонса

По последним данным аппарат должны представить 10 января 2020 года. И, скорее всего, это случится в рамках выставки CES 2020. Стоить устройство, по слухам, будет 599 евро, что значительно ниже стоимости Note 10, который на старте продаж оценивался почти в 1000 евро. Вместе с Note 10 Lite компания должна показать S10 Lite, который мы упоминали ранее. Оба этих аппарата — это ответ Samsung на относительно дешевый iPhone 11, который пришел на замену XR. Эти модели популярны за счет своей привлекательной стоимости, Samsung таким образом желает переманить покупателей бюджетных iPhone’ов.

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Каким будет дизайн Galaxy Note 10 Lite?

До этого мы уже публиковали материал, в котором подробно изучили внешний облик гаджета. Он выглядит в соответствии с самыми последними трендами — минимальные рамки. К тому же можно заметить, что вырез под камеру стал значительно меньше в сравнении с Note 10. Такое решение, на мой взгляд, выглядит даже выигрышнее выезжающей из под верхнего торца камеры.

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