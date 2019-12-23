Каждый год производители выпускают флагманские устройства. И каждый год некоторые потребители готовы приобретать аппараты лишь потому, что это новое поколение. Однако всё не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь купив, например, Pixel 2 XL вместо Google Pixel 4 XL, вы не много потеряете. И это не просто громкие слова. Наверняка не каждый из вас вспомнит Google Nexus 4 или Nexus 5, которые разрабатывались и производились компанией LG в далекие времена, когда Android-смартфоны еще не были чем-то обыденным.



Так вот, разница между этими аппаратами была колоссальной. В те времена старое поколение на фоне новых гаджетов выглядело заметно слабее по всем вопросам. Сегодня это, увы, не так. Не каждый пользователь сможет почувствовать существенную разницу в использовании Pixel 2 XL и 4 XL, о которых сегодня и пойдёт речь.

Наш коллега Эндрю Груш из androidauthority решил провести некоторое время со своим старым аппаратом 2 XL, который пришел на замену современному четвертому поколению. Каково же было его удивление, когда он осознал, что особой-то разницы между этими гаджетами нет.

В чём Google Pixel 2 XL не хуже Pixel 4 XL?

Если мы говорим об обычном использовании: просмотр видео на YouTube, просмотр фильмов в приложении Netflix, проверка рабочего Slack-канала или же почтовых сообщений, разницы между Pixel 2 XL и 4 XL обычный пользователь не заметит, ведь даже Эндрю этого не удалось.

Его также порадовала скорость работы аппарата, плавность интерфейса, и свежий софт. Да, именно так! На столь «древнем» по нынешним меркам устройстве установлен современный Android 10.

Основная проблема новых флагманов в отсутствии технического превосходства. Мы уже давно перешагнули тот порог, когда разница между гаджетами разных лет казалась ощутимой. Сегодня, купив прошлогодний флагман, пользователь выиграет за счёт более привлекательной стоимости. Конечно, в Pixel 2 XL нет дисплея с частотой обновления 90 Гц, но такая ли это проблема, если даже в специальном эксперименте ни один пользователь не смог увидеть разницы между обычным 60 Гц экраном и современным 90 Гц?

Эндрю порадовала и автономность. Он не заметил какой-либо разницы в сравнении со своим современным Pixel 4 XL. И это не удивительно, в 4 XL аккумулятор хоть и больше на 200 мАч, но стоит помнить, что 90 Гц экран расходует больше энергии аккумулятора.

Не во всех ситуациях Pixel 2 XL показывал себя не хуже 4 XL

Вы можете подумать, что сейчас мы будем писать о том, какая в 2 XL плохая камера, но нет. Удивительно, но Эндрю не заметил сильной разницы. Да, она ощутима, но не настолько, чтобы это стало для кого-то проблемой.

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Также в сложных задачах в виде редактирования фото или запуска игр Pixel 2 XL показывал себя чуть хуже 4 XL, но речь идёт о разнице в пару секунд, что также несущественно. Поэтому говорить о серьезном превосходстве Pixel 4 XL в сложных задачах не приходится. Кстати, можем обсудить это в нашем Телеграм-чате.

Конечно, многим будет не хватать эксклюзивных и интересных фич, таких как Google Soli, но разве это стоит того? Ведь все мы помним эти видеоролики, на которых владельцы 4 XL неудачно тестировали новую фичу Motion Sense на основе Soli.

Стоит ли покупать новые флагманы?

Обновления смартфонов — это скорее вопрос дизайна и новых функций, нежели потребность в современном.

С таким выводом Эндрю сложно не согласиться. Вряд ли владельцы Galaxy S8 в 2020 году будут ощущать себя как-то иначе. То же можно сказать и о любом другом смартфоне. Да чего уж далеко ходить. У меня до сих пор в активном владении iPhone 6, которому уже 6 лет. Устраивает ли он меня? Конечно, он стал работать медленнее, но он всё еще довольно быстро справляется с повседневными задачами в виде просмотра ленты Twitter и видеороликов на YouTube. Удивительно, не правда?

А как часто вы обновляете свой гаджет? Ответ оставляйте ниже в комментариях.