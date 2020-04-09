Как сделать уродские камеры телефонов красивыми

Только одному мне кажется, что камеры современных смартфонов сделаны по-уродски? Они выпирают, они квадратные, они большие, они выглядят, как глаза мутировавшего паука. Особенно это относится к флагманам, которым недостаточно просто разместить 2-3 модуля в ряд и успокоиться на этом. Им надо доказать всему миру, что у них все ”быстрее, выше, сильнее”. Дополнительно это привело к тому, что появилась еще одна проблема. На фоне флагманов камеры смартфонов, которые были нормальными до этого, сейчас смотрятся как-то куце. Золотой середины нет и есть ощущение, что уже не будет. Камера является главным определяющим фактором дизайна, но она уже никогда не будет красивой. Хотя, подождите… Есть один концепт. Суд по всему, это флагман, который выйдет через месяц и сможет выделиться на фоне остальных.

Почему выпирают камеры телефонов

Некоторое время назад я уже очень подробно отвечал на этот вопрос и приводил примеры технологий, которые встречаются в камерах. Сейчас вкратце напомню.

Для того, чтобы камера смартфона хорошо снимала, у нее должен быть большой сенсор. Качество снимков определяется не количеством мегапикселей, а тем, какой физический размер имеет матрица.

К матрице должны быть ”приделаны” линзы объектива. Чем больше размер сенсора, тем больше этот объектив. В итоге его толщина становится 6-7 мм. Если учесть, что толщина смартфона и так 7-8 мм из которых 2-3 мм ”съедается” толщиной экрана и корпуса, для камеры просто не хватает места. Как результат — она выпирает.

Правда, многие производители используют маленькие матрицы и могут уместить все в корпусе, но стараются быть похожими на ”взрослых”. В результате мы имеем то уродство, которое имеем. До недавнего времени я думал, что этому не будет конца и края, но лучик надежды появился.

А вообще у LG есть проблемы, с которыми надо что-то длеать. Пытаемся понять, почему продажи компании падают

Как сделать камеру телефона красивой

Чтобы сделать камеру телефона красивой, нужны только две вещи. Переосмыслить подход к ней и немного изменить конструкцию. Переосмысление заключается в отказе следования за другими. Надо предлагать свои варианты. Пусть они будут отличаться и могут оказаться не такими популярными. Но могут наоборот выстрелить из-за того, что люди устали от стандартов.

Изменение конструкции заключается в том, что можно перестать делать площадку для камеры. Сейчас они все расположены, как на платформе. Надо отказываться от нее и размещать камеры на корпусе. LG готовы попробовать сделать это.

Красивый телефон

Очень приятно, когда кто-то пытается придумать что-то новое. Например, даже при отсутствии желания купить складной смартфон, я рад тому, что их начали делать. Пусть они пока ужасного качества, постоянно ломаются и стоят, как честь и доблесть, но это хоть что-то новое. В камерах уже давно ничего нет нового. Сначала блоки модулей росли в длину, потом ”лопнули” в ширину. Что дальше? Не считая Nokia 9, который был отдельным уродством, хоть и отличался от остальных, в дизайне не происходило ничего нового.

Теперь LG решили предложить свое видение нового дизайна камеры. На изображениях, которые всплыли (в хорошем смысле) в Сети, можно увидеть новый минималистичный дизайн неизвестного смартфона, который пока не вышел. Обновленный дизайн вдохновлен «природным миром» и включает в себя то, что компания называет «модулем камеры Raindrop».

В отличие от огромных квадратных и прямоугольных выступов камеры, которые мы наблюдаем на телефонах сегодня, дизайн LG на самом деле выглядит приятным. Задняя часть таинственного телефона имеет тройной массив камер, сопровождаемый светодиодной вспышкой. Расположение камер в порядке убывания размера напоминает падающую каплю дождя.

Можно заметить, что основная камера слегка приподнята, а две другие находятся на одном уровне с корпусом телефона.

Новый телефон LG

В отношении нового телефона фигурирует название «3D Arc». В основном это относится к изогнутым краям спереди и сзади, очень похожим на экраны типа ”водопад”, которые мы видели в последнее время, но которые так и не нашли отклика в сердцах и умах пользователей. Правильнее будет сказать, что они нашли отклик, но быстро разонравились ценителям все нового. Слишком это футуристично и неудобно для использования. Вспомнить хотя бы Huawei Mate 30 Pro.

«Этот телефон будет первым взглядом на конкурентное преимущество, которое мы будем предлагать каждому смартфону LG в будущем», — отметил в официальном сообщении для прессы руководитель лаборатории дизайна мобильных коммуникаций LG Ча Юн-Дук.

Пока рано говорить о том, как будет выглядеть новый телефон LG, но я искренне надеюсь, что он не сильно изменится относительно того, что мы видим сейчас, и будет приятно отличаться от слишком техногенных современных смартфонов. На данный момент я вижу новинку, как что-то свежее. Как вид на океан после блуждания среди небоскребов. Если хоть часть из нарисованного сбудется, я буду очень рад.

Уверенности в том, как будет называться новинка, пока нет, но есть мнение, что это будет новая флагманская линейка. Компания откажется от G-серии, которая уже всем поднадоела и перестала вызывать интерес публики. Появление новой премиальной линейки хорошо вписывается в новую бизнес-стратегию компании, которой она придерживается в последнее время.

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Характеристики нового телефона LG

С точки зрения технических характеристик, новые премиальные телефоны LG, как ожидается, будут иметь возможность работы в сетях пятого поколения и работать на процессорах Qualcomm. Очень вероятно, что это будет Snapdragon 765G. Такой же процессор вполне может заменить восьмую серию дракона в Google Pixel 5.

По слухам, серия выйдет 15 мая. Официального подтверждения даты запуска пока нет. Но как только что-то станет известно, мы обязательно поделимся информацией в нашем Telegram-чате.

Пока давайте просто обсудим новый дизайн в комментариях. Как давно вы хотели чего-то нового? И хотели ли вообще или вас все устраивает?