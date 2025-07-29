Xiaomi делает из Redmi 15 5G мощный бюджетник с рекордным аккумулятором. Дата выхода уже объявлена

Несмотря на то, что лето на рынке смартфонов считается временем затишья, Xiaomi все-таки приготовила несколько новинок. Так, уже в августе этого года компания выпустит очередное поколение устройств Redmi из номерной серии. Совсем скоро выйдет Redmi 15 5G — мощный и в то же время очень доступный смартфон с большой батареей. Его характеристики слили в сеть за несколько недель до релиза, а сам производитель объявил дату выхода новинки.

Каким будет Redmi 15 5G

Смартфон Redmi 15 5G станет типичной «лопатой» с экраном на 6.9 дюйма. Хотя матрица будет выполнена по технологии IPS, дисплей сможет порадовать неплохим запасом яркости и чрезвычайно высокой частотой обновления — вплоть до 144 Гц.

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Одной из главных изюминок недорогого смартфона Xiaomi обещает стать процессор Snapdragon 6s Gen 3. Формально это чипсет 2024 года, но на деле — слегка разогнанная версия Snapdragon 695, который активно использовался в устройствах среднего класса 2021-2022 годов.

Процессор является достойным конкурентом набивших оскомину Helio G99/G100/G200 и набирает более 450 тысяч баллов в AnTuTu. Дополняет мощный для недорого смартфона чип простенькая камера на 50 МП, но главное — аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Это рекорд для глобальной версии Redmi.

Когда выйдет Redmi 15 5G

Дата выхода Redmi 15 5G — 19 августа. Смартфон планируют представить в Индии, где он почти сразу поступит в продажу наряду с Redmi 15C. В это же время ожидается появление Redmi 15 5G на AliExpress. Но выйдет ли новинка в России — пока неизвестно.

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Цена Redmi 15 5G стала известна еще на прошлой неделе, когда особенности смартфона слил один из малазийских магазинов. Там новинку в версии 8/256 ГБ будут продавать за 699 ринггитов (~ 13 500 ₽). Примерно столько же за Redmi 15 5G попросят на AliExpress.