Xiaomi гробит рекламой свои смартфоны. За это ей угрожают блокировками в России

Реклама в смартфонах на Android — обычное дело. Благодаря ей производители просто повышают рентабельность своих аппаратов, которые уже проданы потребителю. Просто кто-то не берёт рекламу со стороны, а продвигает только свои сервисы, а кто-то, как та же Xiaomi, рекламирует всё подряд. Её сложно винить в этом, ведь таким образом китайская компания просто снижает себестоимость фирменных смартфонов, чтобы у большего числа потребителей была возможность их купить. Но, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад, и реклама как способ компенсировать часть затрат на производство, обернулась для Xiaomi серьёзными проблемами. По крайней мере, в России.

Реклама в смартфонах Xiaomi

Xiaomi не следит за качеством и содержанием рекламы в своих смартфонах, которая продвигает фейки и мошеннические схемы. Поэтому Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров пожаловалась в ФАС, передают Известия. Если китайская компания не примет необходимые меры по фильтрации рекламы, её приложениям и сервисам может грозить блокировка.

Реклама в смартфоны Сяоми встраивается уже давно и демонстрируется рядом системных приложений, которые предустанавливаются на аппараты вместе с прошивкой. Реклама на экране блокировки Xiaomi — пожалуй, самая раздражающая, но многие предпочитают отключать её, а потому не видят тех объявлений, на которые жалуются некоторые пользователи. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной статье — обязательно ознакомьтесь. Но те же, кто не смог отключить рекламу в MIUI самостоятельно, оказался вынужден терпеть откровенный трэш.

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Трэш-реклама в смартфонах Xiaomi — явление не постоянное, но, судя по всему, повторяющееся. Например, авторы AndroidInsider.ru, использующие аппараты китайского бренда на постоянной основе, подтвердили, что не видели подобных объявлений, но жалоб на их содержимое в интернете предостаточно. Так что, даже если забыть о назойливости рекламы, остаётся и другой фактор.

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Само собой, ни о каких схемах получения дохода и уж тем более их связи с государственными служащими или органами, речи не идёт. Чаще всего при нажатии на рекламный баннер пользователя перебрасывает либо к сайтам, где предлагается вложиться в какой-нибудь сомнительный проект, либо оставить данные банковской карты для перечисления «обещанных» средств, либо — и это ещё значит, что вам повезло — почитать трэшовые новости из сегмента интернета под названием SMI2.

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Найдено 99 угроз на телефоне

Впрочем, если верить отзывам пользователей, бывают и более изощрённые схемы. Одна из них — маскировка рекламного уведомления под системное оповещение об обнаруженных угрозах. Система присылает пользователю пуш примерно следующего содержания: «Внимание, найдено 99 угроз на телефоне». А под ним, как правило, располагаются две кнопки: Игнорировать и Очистить. Но, на какую бы вы ни нажали, вас обязательно перебросит на сторонний сайт.

Сам сайт, судя по всему, от случая к случаю меняется. Каким он будет, зависит от неизвестных пользователю обстоятельств. Но сам факт того, что подобные уведомления приходят разным людям в разное время, создаётся впечатление, что это отработанная схема, исправно применяемая в рекламной сети Xiaomi Ads. Это с её помощью Xiaomi таргетирует пользователей и назначает рекламные объявления в зависимости от их предпочтений.

Есть мнение, что Xiaomi просто не в силах контролировать всю рекламу, которая попадает в Xiaomi Ads. Её объёмы настолько велики, что физически отсмотреть все объявления просто невозможно. Аналогичная ситуация наблюдается и у Google. Однако Google Ads — всё-таки более чистая платформа. Искусственный интеллект и группа модераторов отслеживают потенциально небезопасную рекламу и просто удаляют её.

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Xiaomi, судя по всему, тратиться на модерацию своей рекламной сети не слишком торопится. Ситуация с фейковой и мошеннической рекламой в MIUI, наблюдается не первый год. То есть это не единичные случаи, а давно сложившаяся практика, которой только сейчас уделили внимание. В России вводящая в заблуждение реклама является наказуемым деянием, и Xiaomi могут грозить юридические проблемы за неустранение нарушений.

Заблокируют ли Xiaomi в России

Сначала компании могут выписать штраф, размер которого составит от 100 до 500 тысяч рублей. Но дело в том, что по верхней границе, согласно законам, штрафуют только тех, кто допускает нарушения повторно. А блокировка, которой пугают Xiaomi, и вовсе видится как что-то абсолютно невнятное и совсем беззубое. Во-первых, потому что блокировать будут не смартфоны, а просто рекламу. А, во-вторых, подобные меры у нас в стране применяются только к врагам. Наверняка, вы ещё помните, как в начале прошлого года в России заблокировали Google Ads, допускавшую размещение объявлений, противоречащих законам РФ.

Очевидно, что идеальных средств борьбы с недобросовестной рекламой в принципе не существует. Во всех рекламных сетях есть лазейки, которые позволяют рекламодателям размещать объявления, не соответствующие правилам рекламной сети и даже нарушающие закон. Взять тот же Telegram: там куча рекламы онлайн-казино, финансовых пирамид и тренингов от бизнес-коучей с сомнительной репутацией. Нельзя сказать, что Павел Дуров не хочет с ней бороться, ведь она превращает мессенджер в помойку. Просто совладать с колоссальным потоком трэш-рекламы действительно трудно.

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Есть ли выход из ситуации? Очевидно, что есть. Он состоит в том, чтобы прекратить показывать рекламу в системе. Да, смартфоны Xiaomi от этого могут подорожать. Насколько — вопрос открытый. Но вряд ли кто-то пойдёт на этот шаг. Даже Apple, которая не размещает в системе рекламу сторонних продуктов и услуг, рекламирует в App Store различные приложения и сервисы и иногда ошибается, начиная продвигать какой-нибудь скам-проект. Такое случае редко, надо признать. Но всё же случается. Поэтому просто возьмите за правило — не кликать по рекламе, а лучше отключите её. Тем более, что мы уже рассказали, как это сделать.