Xiaomi гробит рекламой свои смартфоны. За это ей угрожают блокировками в России

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Иван Кузнецов 0

Реклама в смартфонах на Android — обычное дело. Благодаря ей производители просто повышают рентабельность своих аппаратов, которые уже проданы потребителю. Просто кто-то не берёт рекламу со стороны, а продвигает только свои сервисы, а кто-то, как та же Xiaomi, рекламирует всё подряд. Её сложно винить в этом, ведь таким образом китайская компания просто снижает себестоимость фирменных смартфонов, чтобы у большего числа потребителей была возможность их купить. Но, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад, и реклама как способ компенсировать часть затрат на производство, обернулась для Xiaomi серьёзными проблемами. По крайней мере, в России.

Xiaomi гробит рекламой свои смартфоны. За это ей угрожают блокировками в России. Смартфоны Xiaomi кишат рекламой, и это может стоит компании российского рынка. Фото.

Смартфоны Xiaomi кишат рекламой, и это может стоит компании российского рынка

Реклама в смартфонах Xiaomi

Xiaomi не следит за качеством и содержанием рекламы в своих смартфонах, которая продвигает фейки и мошеннические схемы. Поэтому Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров пожаловалась в ФАС, передают Известия. Если китайская компания не примет необходимые меры по фильтрации рекламы, её приложениям и сервисам может грозить блокировка.

Реклама в смартфонах Xiaomi. Откровенная трэш-реклама в MIUI встречается не часто, но встречается. Фото.

Откровенная трэш-реклама в MIUI встречается не часто, но встречается

Реклама в смартфоны Сяоми встраивается уже давно и демонстрируется рядом системных приложений, которые предустанавливаются на аппараты вместе с прошивкой. Реклама на экране блокировки Xiaomi — пожалуй, самая раздражающая, но многие предпочитают отключать её, а потому не видят тех объявлений, на которые жалуются некоторые пользователи. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной статье — обязательно ознакомьтесь. Но те же, кто не смог отключить рекламу в MIUI самостоятельно, оказался вынужден терпеть откровенный трэш.

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Трэш-реклама в смартфонах Xiaomi — явление не постоянное, но, судя по всему, повторяющееся. Например, авторы AndroidInsider.ru, использующие аппараты китайского бренда на постоянной основе, подтвердили, что не видели подобных объявлений, но жалоб на их содержимое в интернете предостаточно. Так что, даже если забыть о назойливости рекламы, остаётся и другой фактор.

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Выплаты от Газпрома россиянам — правда или фейк. В основном всё-таки объявления носят более нейтральный характер. Фото.

В основном всё-таки объявления носят более нейтральный характер

Вот вам несколько примеров:

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Само собой, ни о каких схемах получения дохода и уж тем более их связи с государственными служащими или органами, речи не идёт. Чаще всего при нажатии на рекламный баннер пользователя перебрасывает либо к сайтам, где предлагается вложиться в какой-нибудь сомнительный проект, либо оставить данные банковской карты для перечисления «обещанных» средств, либо — и это ещё значит, что вам повезло — почитать трэшовые новости из сегмента интернета под названием SMI2.

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Найдено 99 угроз на телефоне

Впрочем, если верить отзывам пользователей, бывают и более изощрённые схемы. Одна из них — маскировка рекламного уведомления под системное оповещение об обнаруженных угрозах. Система присылает пользователю пуш примерно следующего содержания: «Внимание, найдено 99 угроз на телефоне». А под ним, как правило, располагаются две кнопки: Игнорировать и Очистить. Но, на какую бы вы ни нажали, вас обязательно перебросит на сторонний сайт.

Сам сайт, судя по всему, от случая к случаю меняется. Каким он будет, зависит от неизвестных пользователю обстоятельств. Но сам факт того, что подобные уведомления приходят разным людям в разное время, создаётся впечатление, что это отработанная схема, исправно применяемая в рекламной сети Xiaomi Ads. Это с её помощью Xiaomi таргетирует пользователей и назначает рекламные объявления в зависимости от их предпочтений.

Найдено 99 угроз на телефоне. Xiaomi вряд ли откажется от рекламы, потому что это сулит огромные доходы. Фото.

Xiaomi вряд ли откажется от рекламы, потому что это сулит огромные доходы

Есть мнение, что Xiaomi просто не в силах контролировать всю рекламу, которая попадает в Xiaomi Ads. Её объёмы настолько велики, что физически отсмотреть все объявления просто невозможно. Аналогичная ситуация наблюдается и у Google. Однако Google Ads — всё-таки более чистая платформа. Искусственный интеллект и группа модераторов отслеживают потенциально небезопасную рекламу и просто удаляют её.

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Xiaomi, судя по всему, тратиться на модерацию своей рекламной сети не слишком торопится. Ситуация с фейковой и мошеннической рекламой в MIUI, наблюдается не первый год. То есть это не единичные случаи, а давно сложившаяся практика, которой только сейчас уделили внимание. В России вводящая в заблуждение реклама является наказуемым деянием, и Xiaomi могут грозить юридические проблемы за неустранение нарушений.

Заблокируют ли Xiaomi в России

Сначала компании могут выписать штраф, размер которого составит от 100 до 500 тысяч рублей. Но дело в том, что по верхней границе, согласно законам, штрафуют только тех, кто допускает нарушения повторно. А блокировка, которой пугают Xiaomi, и вовсе видится как что-то абсолютно невнятное и совсем беззубое. Во-первых, потому что блокировать будут не смартфоны, а просто рекламу. А, во-вторых, подобные меры у нас в стране применяются только к врагам. Наверняка, вы ещё помните, как в начале прошлого года в России заблокировали Google Ads, допускавшую размещение объявлений, противоречащих законам РФ.

Заблокируют ли Xiaomi в России. Рекламу в MIUI можно и отключить. Фото.

Рекламу в MIUI можно и отключить

Очевидно, что идеальных средств борьбы с недобросовестной рекламой в принципе не существует. Во всех рекламных сетях есть лазейки, которые позволяют рекламодателям размещать объявления, не соответствующие правилам рекламной сети и даже нарушающие закон. Взять тот же Telegram: там куча рекламы онлайн-казино, финансовых пирамид и тренингов от бизнес-коучей с сомнительной репутацией. Нельзя сказать, что Павел Дуров не хочет с ней бороться, ведь она превращает мессенджер в помойку. Просто совладать с колоссальным потоком трэш-рекламы действительно трудно.

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Есть ли выход из ситуации? Очевидно, что есть. Он состоит в том, чтобы прекратить показывать рекламу в системе. Да, смартфоны Xiaomi от этого могут подорожать. Насколько — вопрос открытый. Но вряд ли кто-то пойдёт на этот шаг. Даже Apple, которая не размещает в системе рекламу сторонних продуктов и услуг, рекламирует в App Store различные приложения и сервисы и иногда ошибается, начиная продвигать какой-нибудь скам-проект. Такое случае редко, надо признать. Но всё же случается. Поэтому просто возьмите за правило — не кликать по рекламе, а лучше отключите её. Тем более, что мы уже рассказали, как это сделать.

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