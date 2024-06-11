Xiaomi хочет обдурить вас новым смартфоном POCO M6. Не поддавайтесь на ее уловки

На протяжении двух последних лет я настойчиво рекомендовал POCO M5 всем, кому нужен смартфон до 10000 рублей. Ведь на фоне конкурентов в этом ценовом сегменте он выделялся мощным процессором Helio G99, который обычно становится компонентом моделей в два, а иногда и в три раза дороже, если сравнивать предложения российской розницы. Но в апреле-мае POCO M5, выпущенный еще в 2022 году, начал исчезать с прилавков, а цена его остатков в большинстве магазинов приблизилась к отметке 15 тысяч рублей.

Исчезновение удачной модели стало предвестником появления нового смартфона POCO M6, поступившего в продажу 11 июня на AliExpress. А поскольку между выходом устройств прошло почти 2 года, от новинки невольно ждешь какого-то прорыва или хотя бы сохранения достигнутых предшественником позиций. Вот только реальность оказалась слишком прозаичной и в некотором смысле даже жестокой.

Узнать цену POCO M6

Что за процессор Helio G91-Ultra

POCO M6 работает на как бы новом процессоре Helio G99-Ultra, который в действительности является точной копией чипа Helio G85 (вышел в 2020 году) за тем лишь исключением, что новый камень поддерживает камеры на 108 МП.

Применение старого чипа — это еще полбеды, ведь Helio G99 из POCO M5 тоже отнюдь не горячая новинка. Проблемы процессора Helio G91-Ultra заключается в следующем:

он набирает менее 300 тысяч баллов в AnTuTu, уступая таким образом и Helio G99, и даже знакомому еще по Redmi Note 8 Pro (2019) чипу Helio G90T;

Helio G91-Ultra использует устаревший техпроцесс 12 нм, провоцирующий излишнее тепловыделение, которое приводит к ухудшению автономности;

POCO M6 на Helio G91-Ultra поддерживает чрезвычайно медленную память стандарта eMMC 5.1, из-за чего смартфон работает непозволительно медленно.

То есть, формально выпустив новый смартфон, спустя 2 года после релиза предшественника, Xiaomi предлагает нам пересесть на заведомо более слабое устройства, уровня производительности которого недостаточно для стабильной работы в условиях 2024 года.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Характеристики POCO M6 — точная копия Redmi 13

Если POCO M5 был самобытным смартфоном, не похожим ни на одну другую модель производителя, то характеристики POCO M6 не оставляют и доли сомнения в том, что он является точной копией Redmi 13, только с другим шильдиком на спинке.

Характеристики POCO M6 Экран 6.79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц Основная камера 108 + 2 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Helio G91-Ultra Память 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5030 мАч Зарядка 33 Вт

Купить POCO M6

Использование уже имеющегося смартфона Redmi в качестве базы для новинки POCO — распространенная практика. Я уже рассказывал о ней в тексте, где объяснял, почему сам никогда не покупаю POCO. Серьезная ли это проблема? Совсем нет, но ее все равно стоит иметь в виду, чтобы понимать, насколько удачным и неповторимым был POCO M5, который решили обновить банальной халтурой.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Сравнение POCO M5 и POCO M6

Исходя из всего вышесказанного, может сложиться впечатление, будто POCO M5 был каким-то идеальным смартфоном. Нет, без минусов он тоже не обошелся. В частности, никакой критики не выдерживала фронтальная камера, а зарядка на 18 Вт еще в 2022 году считалась слишком медленной.

Новый POCO M6 исправляет многие недочеты предшественника. Он комплектуется зарядкой на 33 Вт, благодаря чему заряжается в полтора раза быстрее (примерно за час-полтора) и фотографирует заметно лучше. Причем как на основную, так и на фронтальную камеру. Кроме того, экран POCO M6 хоть и не отличается технически, но визуально выглядит приятнее за счет более аккуратного выреза.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В некоторых аспектах телефон POCO M6 и правда стал лучше, но какой ценой? Ценой тотальной экономии на процессоре, из-за чего новинка уже из коробки если не тормозит, то по крайне мере работает неторопливо и в перспективе рискует быть выброшенной на свалку истории, несмотря на все улучшения камеры. Тем более при текущей стоимости POCO M6.

Стоит ли покупать POCO M6

Кстати, о стоимости. Купить POCO M6 можно на AliExpress, где с учетом купона продавца за новый смартфон 2024 года просят от 10 258 ₽. К слову, в конце прошлого года в телеграм-канале Сундук Али-Бабы мы публиковали ссылку на POCO M5 за 7 990 ₽. Причем столько он стоил не в Китае, а в России с местной гарантией и быстрой доставкой.

Да, сейчас POCO M5 подорожал, так как всем, включая Xiaomi, ясно, что при такой цене POCO M6 только очень недальновидный человек захочет взять новинку. Но даже в этих условиях у свежей модели есть хороший конкурент за те же деньги — POCO M5s с AliExpress.

Купить POCO M5s

В отличие от POCO M6, он работает на более мощном чипе Helio G95 с поддержкой быстрой памяти UFS 2.2, а еще предлагает яркий и насыщенный AMOLED-экран вкупе со стереодинамиками и уж точно не менее хорошей камерой, умеющей даже записывать видео в 4K. Так что не поддавайтесь на уловки Xiaomi, выпускающей якобы новые модели, и выбирайте смартфоны с умом.