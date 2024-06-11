Xiaomi хочет обдурить вас новым смартфоном POCO M6. Не поддавайтесь на ее уловки

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Герман Вологжанин

На протяжении двух последних лет я настойчиво рекомендовал POCO M5 всем, кому нужен смартфон до 10000 рублей. Ведь на фоне конкурентов в этом ценовом сегменте он выделялся мощным процессором Helio G99, который обычно становится компонентом моделей в два, а иногда и в три раза дороже, если сравнивать предложения российской розницы. Но в апреле-мае POCO M5, выпущенный еще в 2022 году, начал исчезать с прилавков, а цена его остатков в большинстве магазинов приблизилась к отметке 15 тысяч рублей.

Xiaomi хочет обдурить вас новым смартфоном POCO M6. Не поддавайтесь на ее уловки. Кажется, Xiaomi просто издевается над нами, выпуская такой смартфон. Фото.

Кажется, Xiaomi просто издевается над нами, выпуская такой смартфон

Исчезновение удачной модели стало предвестником появления нового смартфона POCO M6, поступившего в продажу 11 июня на AliExpress. А поскольку между выходом устройств прошло почти 2 года, от новинки невольно ждешь какого-то прорыва или хотя бы сохранения достигнутых предшественником позиций. Вот только реальность оказалась слишком прозаичной и в некотором смысле даже жестокой.

Узнать цену POCO M6

Что за процессор Helio G91-Ultra

POCO M6 работает на как бы новом процессоре Helio G99-Ultra, который в действительности является точной копией чипа Helio G85 (вышел в 2020 году) за тем лишь исключением, что новый камень поддерживает камеры на 108 МП.

Что за процессор Helio G91-Ultra. Тот случай, когда новый смартфон намного слабее предшественника. Источник: nanoreview.net. Фото.

Тот случай, когда новый смартфон намного слабее предшественника. Источник: nanoreview.net

Применение старого чипа — это еще полбеды, ведь Helio G99 из POCO M5 тоже отнюдь не горячая новинка. Проблемы процессора Helio G91-Ultra заключается в следующем:

  • он набирает менее 300 тысяч баллов в AnTuTu, уступая таким образом и Helio G99, и даже знакомому еще по Redmi Note 8 Pro (2019) чипу Helio G90T;
  • Helio G91-Ultra использует устаревший техпроцесс 12 нм, провоцирующий излишнее тепловыделение, которое приводит к ухудшению автономности;
  • POCO M6 на Helio G91-Ultra поддерживает чрезвычайно медленную память стандарта eMMC 5.1, из-за чего смартфон работает непозволительно медленно.

То есть, формально выпустив новый смартфон, спустя 2 года после релиза предшественника, Xiaomi предлагает нам пересесть на заведомо более слабое устройства, уровня производительности которого недостаточно для стабильной работы в условиях 2024 года.

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Характеристики POCO M6 — точная копия Redmi 13

Характеристики POCO M6 — точная копия Redmi 13. Redmi 13 — те же яйца, только в профиль. Фото.

Redmi 13 — те же яйца, только в профиль

Если POCO M5 был самобытным смартфоном, не похожим ни на одну другую модель производителя, то характеристики POCO M6 не оставляют и доли сомнения в том, что он является точной копией Redmi 13, только с другим шильдиком на спинке.

ХарактеристикиPOCO M6
Экран6.79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц
Основная камера108 + 2 МП
Фронтальная камера13 МП
ПроцессорHelio G91-Ultra
Память6/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5030 мАч
Зарядка33 Вт

Купить POCO M6

Использование уже имеющегося смартфона Redmi в качестве базы для новинки POCO — распространенная практика. Я уже рассказывал о ней в тексте, где объяснял, почему сам никогда не покупаю POCO. Серьезная ли это проблема? Совсем нет, но ее все равно стоит иметь в виду, чтобы понимать, насколько удачным и неповторимым был POCO M5, который решили обновить банальной халтурой.

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Сравнение POCO M5 и POCO M6

Исходя из всего вышесказанного, может сложиться впечатление, будто POCO M5 был каким-то идеальным смартфоном. Нет, без минусов он тоже не обошелся. В частности, никакой критики не выдерживала фронтальная камера, а зарядка на 18 Вт еще в 2022 году считалась слишком медленной.

Сравнение POCO M5 и POCO M6. Камера была слабым местом POCO M5, а в POCO M6 ее немного улучшили. Фото: Tech4All. Фото.

Камера была слабым местом POCO M5, а в POCO M6 ее немного улучшили. Фото: Tech4All

Новый POCO M6 исправляет многие недочеты предшественника. Он комплектуется зарядкой на 33 Вт, благодаря чему заряжается в полтора раза быстрее (примерно за час-полтора) и фотографирует заметно лучше. Причем как на основную, так и на фронтальную камеру. Кроме того, экран POCO M6 хоть и не отличается технически, но визуально выглядит приятнее за счет более аккуратного выреза.

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В некоторых аспектах телефон POCO M6 и правда стал лучше, но какой ценой? Ценой тотальной экономии на процессоре, из-за чего новинка уже из коробки если не тормозит, то по крайне мере работает неторопливо и в перспективе рискует быть выброшенной на свалку истории, несмотря на все улучшения камеры. Тем более при текущей стоимости POCO M6.

Стоит ли покупать POCO M6

Кстати, о стоимости. Купить POCO M6 можно на AliExpress, где с учетом купона продавца за новый смартфон 2024 года просят от 10 258 ₽. К слову, в конце прошлого года в телеграм-канале Сундук Али-Бабы мы публиковали ссылку на POCO M5 за 7 990 ₽. Причем столько он стоил не в Китае, а в России с местной гарантией и быстрой доставкой.

Стоит ли покупать POCO M6. Стоимость POCO M6 на AliExpress. Фото.

Стоимость POCO M6 на AliExpress

Да, сейчас POCO M5 подорожал, так как всем, включая Xiaomi, ясно, что при такой цене POCO M6 только очень недальновидный человек захочет взять новинку. Но даже в этих условиях у свежей модели есть хороший конкурент за те же деньги — POCO M5s с AliExpress.

Стоит ли покупать POCO M6. POCO M5s намного круче POCO M6, но стоит даже меньше. Фото: GSMArena Official. Фото.

POCO M5s намного круче POCO M6, но стоит даже меньше. Фото: GSMArena Official

Купить POCO M5s

В отличие от POCO M6, он работает на более мощном чипе Helio G95 с поддержкой быстрой памяти UFS 2.2, а еще предлагает яркий и насыщенный AMOLED-экран вкупе со стереодинамиками и уж точно не менее хорошей камерой, умеющей даже записывать видео в 4K. Так что не поддавайтесь на уловки Xiaomi, выпускающей якобы новые модели, и выбирайте смартфоны с умом.

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