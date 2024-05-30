Почему я не покупаю смартфоны POCO, хотя фанатею от Xiaomi

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Герман Вологжанин

Несмотря на огромное количество недостатков смартфонов Xiaomi, на постоянной основе я пользуюсь устройствами именно этой китайской компании. За время своего существования она успела стать одним из лидеров рынка, а еще создала два очень интересных суббренда: Redmi и POCO. Но, если устройства Redmi мне нравятся так же, как и Xiaomi, то смартфонами POCO мне совсем не хочется пользоваться. Почему? Сейчас объясню.

Почему я не покупаю смартфоны POCO, хотя фанатею от Xiaomi. Даже не пробуйте меня переубедить: смартфон POCO я себе не куплю. Фото.

Даже не пробуйте меня переубедить: смартфон POCO я себе не куплю

Ребрендинг смартфонов Xiaomi

Возможно, это кого-то удивит, но компания POCO, по сути, не выпускает собственные смартфоны. Подавляющее большинство ее продукции — переименованные устройства Redmi. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на смартфоны POCO 2024 года:

  • POCO F6 Pro — переименованный Redmi K70;
  • POCO F6 — точная копия Redmi Turbo 3;
  • POCO X6 Pro — ребрендинг Redmi K70E;
  • POCO X6 5G — тот же Redmi Note 13 Pro 5G, только с другой камерой;
  • POCO M6 Pro — копия Redmi Note 13 Pro 4G с камерой попроще.

Во многих случаях сходство составляет 100%. Но в то же время на презентации POCO представители бренда любят говорить об уникальности собственных продуктов: «Мы придумали Flow AMOLED», «Мы разработали бесконтактные жесты». Самим не смешно?

Ребрендинг смартфонов Xiaomi. Да они даже выглядят одинаково! Фото: Smart from China. Фото.

Да они даже выглядят одинаково! Фото: Smart from China

С точки зрения пользовательского опыта нет ничего плохого в том, что POCO — это ребрендинг Redmi. Смартфоны суббренда работают точно так же. Однако сам факт тотального заимствования много говорит о компании. Ее устройства лишены каких-либо уникальных фишек, а еще, как правило, они выходят позже аналогов Redmi.

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Дизайн смартфонов POCO

Полностью копируя смартфоны Redmi в техническом плане, POCO старается выделиться дизайном, который получается, мягко говоря, спорным. Фирменный почерк суббренда — пьедестал для камер и надпись «POCO», чтобы даже при ношении в чехле все знали, устройством какой компании вы пользуетесь.

Дизайн смартфонов POCO. На блок камер Redmi Note 13 Pro 5G (справа) наложили черный прямоугольник. Так и получился POCO X6 5G (слева). Фото: Zeibiz. Фото.

На блок камер Redmi Note 13 Pro 5G (справа) наложили черный прямоугольник. Так и получился POCO X6 5G (слева). Фото: Zeibiz

Мне такая реализация кажется аляповатой. Да это же просто какая-то безвкусица! Зачем так издеваться над достойным дизайном Redmi? Но ребятам из POCO виднее. Они себя считают представителями стильного, модного и молодежного бренда.

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Недостатки POCO Launcher

Сходство с Redmi и Xiaomi также выражается в использовании идентичной оболочки HyperOS (ранее — MIUI) за одним лишь исключением. В отличие от внешне более привлекательных братьев, смартфоны суббренда имеют на борту POCO Launcher — собственный вариант оформления рабочего стола.

Недостатки POCO Launcher. Круглые значки — фирменный почерк POCO Launcher (справа). Фото.

Круглые значки — фирменный почерк POCO Launcher (справа)

От классического лаунчера Xiaomi он отличается двумя моментами. Во-первых, здесь используются круглые иконки, вызывающие у меня раздражение. Но больше всего я негодую от меню приложений, которое невозможно убрать, заменив его вариантом отображения ярлыков на рабочем столе. Есть только один способ избавиться от ненавистного лаунчера — установить MIUI Launcher. Однако все это — костыли, и вставать на них мне совсем не хочется.

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Камера на телефонах POCO

Еще одна фишка — камера, а точнее — полное пренебрежение этим компонентом устройства. За исключением POCO F6 Pro вы не найдете POCO с хорошей камерой. Почти все устройства китайского бренда на протяжении последних двух лет используют 64-мегапиксельный сенсор OmniVision OV64B, который из-за своего скромного размера (1/2″) не в состоянии делать хорошие снимки при плохом освещении.

Камера на телефонах POCO. На фоне Xiaomi и Redmi камера — самое слабое место смартфонов POCO. Фото: GSMArena Official. Фото.

На фоне Xiaomi и Redmi камера — самое слабое место смартфонов POCO. Фото: GSMArena Official

Кроме того, в актуальной линейке смартфонов POCO нет ни одной модели с оптическим зумом или хотя бы устройства, способного похвастать более-менее сносным сверхшириком: китайцы постоянно ставят 8-мегапиксельную затычку, на которую совсем не хочется переключаться во время съемки.

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Стоит ли покупать смартфоны POCO

Я прекрасно осознаю всю субъективность недостатков POCO, а потому не собираюсь никого отговаривать от покупки устройств этого бренда. Тем более, что в линейке его продуктов есть несколько очень классных моделей. Чего только стоит POCO X6 Pro — чемпион мощности в своем ценовом сегменте на глобальном рынке.

Стоит ли покупать смартфоны POCO. У POCO есть хорошие смартфоны, но мне они не нравятся. Фото: YugaTech. Фото.

У POCO есть хорошие смартфоны, но мне они не нравятся. Фото: YugaTech

Но я не готов жертвовать качеством съемки, мириться с вычурным дизайном и ограничениями POCO Launcher. Поэтому для себя смартфон POCO я не куплю. А вы бы взяли?

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