Xiaomi Mix ждет большое обновление. Но стоить он будет очень дорого

С тех пор, как вышел первый Xiaomi Mi Mix, стало понятно, что компания надолго останется с этой линейкой и будет позиционировать выходящие в ее рамках продукты как свои самые инновационные. Глядя на их характеристики и на то, что они выходят не по графику, в это охотно веришь. Сейчас мы стоим на пороге нового Xiaomi Mix. Если вы пропустили, то смартфоны бренда теперь выпускаются именно так, без ”Mi”. Новинка должна опять стать одним из лучших Android-телефонов, но и стоить она будет столько, что вы едва ли захотите его купить. Это и есть самая главная проблема нового смартфона. Но каким он будет, все равно интересно.

Новый Xiaomi Mix 5

Xiaomi Mix 5 станет следующим флагманским предложением китайского технологического гиганта. Утечки информации о нем в последнее время были какими-то не информативными и слишком общими. Единственная новость, которую мы недавно узнали об интересных новых смартфонах серии, касалась Mix Fold 2. Тем не менее, Xiaomi Mix 5 снова появился в новостях. На этот раз он прошел проверку Geekbench, откуда недавно с треском вылетела Samsung. Там он показал свою производительность, и она предсказуемо оказалась очень высокой.

Каким будет Xiaomi Mix 5

В тесте производительности Geekbench Xiaomi Mix 5 засветился под номером модели 2203121C. Устройство набрало 1257 баллов в одноядерном и 3456 баллов в многоядерном режимах. В телефоне установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, работающий на базовой частоте 1,78 ГГц. Это восьмиядерный процессор. Четыре его ядра работают на частоте 1,79 ГГц. Еще три выдают 2,50 ГГц. И одно производительное ядро предлагает частоту 3,00 ГГц.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением последней версии Android 12. Можно рассчитывать, что смартфон будет работать с оболочкой MIUI 13 поверх Android. Так же он будет выпускаться с различными вариантами памяти.

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Лучшая камера Xiaomi

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mix 5 получит улучшенные камеры. Это может даже быть камера на базе Leica, сотрудничеством с которой в последние годы нам запомнилась Huawei. Ожидается, что он будет иметь 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 48-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера, по слухам, будет иметь разрешение 48 мегапикселей.

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Другие подробности о Mix 5 пока остаются загадкой. Но что мы знаем, так это то, что Mix 5 будет иметь отдельную версию с приставкой Pro. Поговаривают, что он будет работать под управлением чипсета Surge C2. Слухи о нем ходят последнее время, но пока большой ясности в этом вопросе нет.

Впрочем, уже сейчас можно сказать, что Surge — это чип собственной разработки компании, который помогает повысить производительность камеры телефона. Последним чипом стал Surge C1, который был замечен в Mix Fold. Наличие чипа-преемника в Mix 5 Pro станет хорошим обновлением для линейки Mix, которое будет выгодно выделять его на фоне конкурентов, делать действительно уникальным и подчеркивать его приверженность инновациям.

Считается, что кроме этого, Mix 5 Pro будет иметь ту же 48-мегапиксельную фронтальную камеру, что и обычный Mix 5. Ходят слухи, что у него будет 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и разрешением 8192 x 6144 пикселей. Вместе с ней будет работать 48-мегапиксельный сверхширокоугольный и 48-мегапиксельный телеобъектив OIS с функцией 5-кратного оптического увеличения. Последний больше всего отличает Pro-версию от обычной.

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Сколько будет стоит Xiaomi Mix 5

Что касается стоимости, то тут все не очень здорово. На данный момент предыдущее поколение Mix стоит в Китае 700-800 долларов. В России цена в розничных магазинах составляет от 70000 до 90000 рублей. Это еще не предел, и с большой долей вероятности новый телефон легко перевалит за 100000 рублей. Впрочем на фоне цен на iPhone она не кажется такой большой.

Конечно, Xiaomi будет стараться сдерживать рост цен и готовить специальные предложения, но только в том случае, если она привезет его на наш рынок официально. Есть вероятность, что из-за высокой цены официальных поставок не будет, а перекупщики могут попросить очень большие деньги за свои услуги по доставке. Выходит, что такой передовой телефон вряд ли будет пользоваться большой популярностью на нашем рынке.