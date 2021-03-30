Xiaomi выпустила складной телефон для «бедных»

Мы видели множество слухов и утечек, указывающих на скорое появление в продаже первого складного смартфона Xiaomi. Теперь это стало реальностью! Речь именно о смартфоне, который можно будет купить, а не об очередном концепте. Новой раскладушкой стал четвертый представитель серии Mi Mix. Вот только называется он не Xiaomi Mi Mix 4, а Xiaomi Mi Mix Fold. Пусть линейка и была всегда символом технологий, предлагая самые смелые решения китайского бренда, но складная конструкция, судя по всему, является слишком важной вехой, чтобы просто выпустить номерную модель. Надо обязательно подчеркнуть ее особенности в названии. Новинку представили сегодня во время прямой трансляции презентации, и вот, что она из себя представляет.

Xiaomi Mi Mix Fold вышел

Дизайнеры и инженеры Xiaomi не стали ”изобретать велосипед” и решили использовать ставшую уже традиционной конструкцию. Она знакома нам по двум поколениям Samsung Galaxy Fold. И даже Huawei отказалась от своей изначальной конструкции в пользу именно этой.

Какой экран у Xiaomi Mi Mix Fold

Mi Mix Fold получил открывающийся корпус с 8,01-дюймовым OLED-экраном. Он имеет разрешение 2480×1860, частоту обновления 60 Гц, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Кроме этого, есть внешний 6,52-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он довольно узкий, а его разрешение составляет 2520×840. Он также поддерживает HDR10+, а в его углу находится отверстие для фронтальной камеры.

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Интересно, что Xiaomi очень смело заявила о том, что новый экран может выдержать до миллиона открытий-закрытий. Так и хочется пошутить, что поэтому смартфон не выпускали так долго — сидели всем китайским офисом открывали и закрывали.

Сами понимаете, что на презентации никто не будет говорить о складке на экране, но я сильно сомневаюсь, что инженеры нашли способ избавиться от нее. Поэтому будем ориентироваться на то, что она есть.

Характеристики Xiaomi Mi Mix Fold

Среди основных характеристик стоит отметить оснащение процессором Snapdragon 888, зарядкой мощностью 67 Вт, а также аккумулятором на 5020 мАч (с двумя батареями на 2460 мАч и 2560 мАч). На сегодняшний день это самая большая батарея для складного телефона из всех, что существуют или существовали на рынке. По заявлению китайского бренда, новинка может зарядиться с нуля до ста процентов всего за 37 минут.

Как снимает камера складного Xiaomi

Основная камера Xiaomi Mi Mix Fold имеет разрешение 108 МП (сенсор Samsung HM2). Кроме нее, на корпусе есть сверхширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив на 8 МП. Последний использует технологию ”жидких линз”. Телемодуль обеспечивает 3х оптическое увеличение, 30х цифровое увеличение и возможность макросъемки. Фронтальная камера, встроенная во внешний дисплей, позволяет делать селфи с разрешением 20 Мп.

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Для улучшения качества снимков в сложных условиях съемки камера комплектуется новым чипом обработки сигнала изображения — Surge C1 от Xiaomi. Он сделан именно для того, чтобы камера лучше снимала в темноте, при сложности точной фокусировки и невозможности точного определения баланса белого.

Смартфон с режимом ПК

Интересно, что компания решила не просто сделать доступным обычный интерфейс Android на большом внутреннем экране, но и оснастила смартфон режимом ПК. Он меняет пользовательский интерфейс на привычный пользователям персональных компьютеров рабочий стол. Кроме этого, возможен запуск нескольких приложений в окнах, что может пригодиться в работе с документами или файлами. Пока непонятно, будет ли эта функция работать с внешними экранами, как мы видели в режиме DeХ от Samsung.

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Среди прочего можно отметить четыре стереодинамика, Gorilla Glass 5 на задней панели и боковой сканер отпечатков пальцев. Как ни странно, складная платформа оснащена MIUI 12 поверх Android 10, а не Android 11. Скорее всего, это временная мера и чуть позже для смартфону будет доступно обновление.

Сколько стоит Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi Mix Fold с памятью 12/256 ГБ — 9 999 юаней (примерно 116 000 рублей)

Xiaomi Mi Mix Fold с памятью 12/512 ГБ — 10 990 юаней (примерно 127 000 рублей)

Xiaomi Mi Mix Fold с памятью 16/512 ГБ (керамический корпус) — 12 999 юаней (примерно 150 000 рублей)

Цены выглядят более чем привлекательно, и младшая версия уже стоит примерно столько же, сколько и Samsung Galaxy S21 Ultra или iPhone 12 Pro Max при схожих характеристиках.

Судя по всему, это первый звоночек того, что складные телефоны постепенно перестают быть дорогущими концептами. Интересно, что сегодняшняя презентация состоялась в том же мире, где несколько недель назад показали складной Huawei Mate X2 за 3 000 долларов. А цена Xiaomi Mi Mix Fold варьируется примерно от 1 500 до 2 000 долларов.

Ранее представители компании предполагали, что Mi Mix Fold предназначен для китайского региона. Пока нет информации, сможет ли он покинуть свой домашний рынок позже в 2021 году. В ближайшее время рассчитывать на это не стоит, но компания и на внутреннем рынке найдет, кому продать новый смартфон.