Почему я лучше куплю Xiaomi Mi Mix 4, чем новый iPhone

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Иван Кузнецов 0

Вопреки расхожему мнению, iPhone – не только не лучше, чем Android-смартфоны, а по ряду факторов даже хуже них. Это я знаю по своему опыту использования iPhone 12. Когда он попал мне в руки, я искренне думал, что проникнусь его преимуществами, но этого не произошло. Довольно быстро мне стало понятно, что мне попросту душно на iOS, а сам iPhone не умеет и половины из того, что умеют даже недорогие аппараты на Android. Так что в какой-то момент я понял, что больше не хочу пользоваться айфонами, а возьму-ка себе лучше новый Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4 — лучший, на мой взгляд, смартфон на Android на 2021 год

Я не большой фанат Xiaomi, так что на её смартфоны никогда не смотрел. Но линейка Mi Mix мне очень нравилась. Поэтому, когда Xiaomi приостановила их производство, я был искренне разочарован, и так же искренне обрадовался, когда она представила новый Mi Mix 4. На мой взгляд, это лучший смартфон, который можно сегодня купить.

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Не буду рассусоливать о преимуществах Android перед iOS. О них я рассказывал тут, тут и тут. Скажу лишь, что все эти ограничения мобильной платформы Apple делают её очень неудобной платформой для каждодневного использования, в отличие от Android. Так что сосредоточимся на более осязаемых фишках Xiaomi Mi Mix 4.

Что лучше: Xiaomi Mi Mix 4 или iPhone 12

Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4 красив, технологичен и относительно недорог

Во-первых, это красиво. Нет, я серьёзно. Xiaomi Mi Mix 4 выглядит очень привлекательно и технологично за счёт экрана во всю переднюю панель без вырезов. Инженерам Xiaomi удалось разместить фронтальную камеру под дисплеем, так что теперь её объектив не будет уродовать картинку. Допускаю, что с качество фото могут быть какие-то проблемы, но это та жертва, на которую я готов пойти.

Во-вторых, это премиально. Несмотря на то что по факту керамика, из которой выполнен Mi Mix 4, мало чем отличается от стекла, намного приятнее осознавать, что держишь в руках именно керамический смартфон. Как-то так сложилось, что керамика – это нечто, о чём можно сказать «ого» и даже «ого-го», а про стекло ничего такого не скажешь.

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В-третьих, это технологично. Xiaomi Mi Mix 4 мощный благодаря новейшему процессору Snapdragon 888 Plus, хорошо держит зарядку благодаря аккумулятору на 4500 мА*ч и быстро заряжается благодаря поддержке 120-ваттных адаптеров. А ещё Xiaomi Mi Mix 4 умеет увеличивать свою оперативку на 3 ГБ за счёт встроенного хранилища.

В-четвёртых, это дёшево. Ну, относительно, конечно. Розничная цена новинки на АлиЭкспресс будет составлять 4999 юаней, или примерно 58 тысяч рублей. Да, это не три копейки, но примерно на 20 тысяч рублей дешевле, чем Apple просит за iPhone 12. А уж он умеет в разы меньше, да и позиционируется как относительно проходное устройство без флагманских примочек.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi

Xiaomi Mi Mix 4 во всём круче iPhone. Даже самых дорогих

Безусловно, я перехожу на не смартфон как таковой, а на Android. Слишком уж я привык к удобству этой операционки. Другое дело, что на какой-нибудь Samsung желания у меня пересаживаться тоже нет. Так что Xiaomi Mi Mix 4 является для меня отличным выбором.

Он хорош всем – от аппаратного и программного оснащения до внешнего вида и цены. Поэтому не вижу оснований игнорировать его. Особенно, если учесть, что iPhone мне как-то ну не зашёл. Не моё это, и всё тут.

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Безусловно, на рынке есть много классных смартфонов на Android, которые стоят дешевле, а предлагают плюс-минус то же самое, что и Mi Mix 4. Но на данном этапе мне хочется чего-нибудь премиального, и Mi Mix может мне это дать. Чего только стоит керамический корпус. Наверное, на меня так повлиял iPhone 12.

Всё-таки, когда обзаводишься телефоном за 80 тысяч рублей (а мой iPhone 12 на 256 ГБ стоит именно столько), требуешь от него даже больше, чем он может тебе дать. В случае с Xiaomi Mi Mix 4 такого не будет. Не только из-за цены, а из-за того, что я хорошо знаком с возможностями таких, как он. Значит, и брать буду его. Вот увидите.

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