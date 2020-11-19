Xiaomi объяснила, почему имеет право выпускать смартфоны по цене iPhone

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Иван Кузнецов 0

В этом году Xiaomi сделала то, чего не делала прежне никогда. Она сильно повысила цены новых флагманов относительно прошлогодних и тем более позапрошлогодних. Что и говорить, если даже базовая и, соответственно, самая доступная версия Xiaomi Mi 10 была оценена в 800 долларов, почти как флагманский iPhone. Само собой, многих это не устроило, ведь если сяоми сравнялись по цене с айфонами и самсунгами, то смысла в том, чтобы продолжать сидеть на смартфонах китайского бренда не было больше никакого. Но руководство Xiaomi считает, что это ошибочная позиция.

Лей Цзюнь

Лей Цзюнь против того, чтобы Xiaomi считали производителем дешёвых и проходных смартфонов

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По мнению Лея Цзюня, Xiaomi уже давно выстрадала своим трудом право выпускать продвинутые смартфоны, которые могут стоить дорого. Если 10 лет назад, когда компания только начинала свой путь, она шла на компромиссы при проектировании своих продуктов, то за прошедшее время всё кардинально поменялось. Теперь Xiaomi не связана недостатком средств, которые можно потратить на научные исследования и применение только самых передовых технологий. Поэтому логично, что продукция, которую она выпускает, просто не может стоить так же дёшево, как раньше.

Почему смартфоны Xiaomi такие дорогие

Mi 10 Ultra

У Xiaomi есть смартфоны дороже 1000 долларов, и они пользуются спросом

После 10 лет плодотворной работы и развития пользователи продолжали считать Xiaomi производителем смартфонов низкого уровня, признался Цзюнь. Поэтому он предложил перейти от доступных аппаратов, ради которых компания нередко шла на компромиссы, к бескомпромиссным устройствам. Так появились высокотехнологичные аппараты, которые Xiaomi стала продавать по среднерыночным ценам. Потому что только так компанию могли заметить те, кто прежде считал её неспособной на выпуск настоящих флагманов.

Сегодня Xiaomi выпускает довольно дорогие смартфоны. Но у неё есть целых два суббренда, которые по-прежнему торгуют доступными аппаратами. Это Redmi и Poco. Поэтому, если вы ищете для себя что-то недорогое и классное, загляните в телеграм-канал Сундук Алибабы. Там вы обязательно найдёте что-нибудь по своему вкусу.

Xiaomi рискнула и вслед за Xiaomi Mi 10 выпустила несколько даже более продвинутых модификаций флагманского. На сегодня самая технологичная и, соответственно, наиболее дорогая версия – это Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. Она оснащается лучшей на рынке камерой, мощнейшим железом и выполнена из премиальных материалов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такой аппарат стоит 1064 доллара. Но даже он пользуется огромной популярностью среди потребителей, время от времени оказываясь в дефиците.

Кто производит смартфоны за Xiaomi

Дешёвый Xiaomi

Xiaomi не понимает, что доказывать свою состоятельность нужно не ценой смартфонов, а качеством и поддержкой

Другой претензией к Xiaomi, на которую ответил Лей Цзюнь, стало отсутствие собственных производственных линий. Xiaomi занимается разработкой и проектированием новых устройств, но непосредственно сборкой занимаются её партнёры. По мнению некоторых пользователей, это недопустимо для компании такого уровня. Однако, по мнению Цзюня, в этом нет ничего зазорного.

  • Во-первых, сборочные партнёры Xiaomi только собирают смартфоны по исходному проекту, не внося в него каких-либо изменений. Они исполнители, а не создатели.
  • Во-вторых, Xiaomi строго контролирует производственный процесс на всех стадиях – от момента начала сборки до упаковки готового смартфона в транспортировочную коробку.
  • В-третьих, делегирование сборки — норма для современного рынка. Apple, Samsung, Huawei и многие другие компании не производят свои аппараты сами, а поручают это своим партнёрам.

iPhone 12 Pro проиграл Xiaomi и Huawei в качестве камеры

Xiaomi хотела, чтобы её смартфоны заметили и перестала экономить на их компонентах и применяемых технологиях. Я прекрасно понимаю, что компания с такими амбициями рано или поздно пришла бы к этому. Другое дело, что задрать цену и сказать «мы хотим как Apple» — это не выход. Мало просто напихать в смартфон всё подряд и попросить за него тысячу долларов. Нужно сделать так, чтобы потребитель, забыв про ареол доступности фирменных аппаратов Xiaomi, захотел их купить. А как это сделать? Ну, как минимум поддержкой, которой устройствам китайского вендора как раз очень не хватает.

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