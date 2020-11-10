Самая крутая беспроводная зарядка от Xiaomi. Стоит ли ее покупать?

В последнее время мир буквально помешался на беспроводной зарядке. Я могу сказать только то, что это хорошо, и подобную тенденцию я признаю. Пользователи постепенно перестали переживать, что со смартфоном что-то случится, а сама зарядка будет облучать их неведомыми волнами. Вот только технологии пока не позволяют придумать что-то более удобное, чем было несколько лет назад. Можно сколько угодно увеличивать мощность зарядки, но это все условные улучшения. Лично я жду, когда можно будет пользоваться системами, заряжающими смартфон в любой точке их поверхности. Я нашел одну такую и хотел бы поделиться ей с вами. При этом технология проста, как все гениальное, и сделала ее Xiaomi.

Самая удобная беспроводная зарядка

Начну с того, что стоит новая зарядная станция дороже обычного QI-аксессуара — примерно 7000 рублей, а купить ее можно на AliExpress уже сейчас. Мне кажется, что цена не очень высокая из-за того, что заряжать можно одновременно несколько гаджетов, не покупая 2-3 аксессуара. Правда, небольшая тонкость все равно есть, но о ней я еще расскажу. Сначала объясню принцип работы самой зарядки.

Внутри довольно большой по площади зарядной площадки расположена только одна катушка. Это не аналог так и не вышедшей AirPower, а нечто совсем иное. Суть в том, что ты кладешь смартфон в любое место, а катушка сама подстраивается под него и подает питание.

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За поиск приемника отвечает умная система, которая точно находит его, чтобы свести к минимуму потери КПД. Напомню, именно это являлось главной проблемой так и не вышедшей AirPower. Она теряла много энергии, которая просто уходила на выделение тепла.

Как работает беспроводная зарядка

В зарядке Xiaomi подвижный элемент даже показывает, как он ищет гаджет. Для этого на внешнюю поверхность проецируется зеленая точка, которая ”бежит” к смартфону и ”ныряет” под него. После этого он показывает, что зарядка началась. Смотрится круто, вот только сопровождается довольно громким звуком работы моторчиков. Зато во время зарядки нет лишних шумов, как, например, в Zen Liberty, которая постоянно включает вентилятор активной системы охлаждения.

Вот так работает система зарядки:

Зарядная станция выдает максимальную мощность 20 Вт. Это нормально для iPhone и некоторых моделей Android, но владельцы новых OnePlus (которые тоже можно купить за приличную цену), Huawei и даже Xiaomi будут недовольны, так как некоторые из них способны ”переварить” более 50 Вт мощности, заряжаясь полностью за несколько десятков минут.

Несмотря на то, что площадка имеет неактивные зоны по краям, на нее действительно можно положить несколько устройств для условно одновременной зарядки. Условной она будет потому, что катушка одна, но как только зарядка одного смартфона (или наушников) прекратится, она сама переместится под другой гаджет и начнет заряжать его.

Удобно ли пользоваться Xiaomi Smart Tracking Charging Pad

Днем такой способ может показаться слишком неудобным, если постоянно брать смартфон, но для ночной зарядки вариант просто идеальный. Вам не нужно будет покупать две станции, занимать две розетки и ставить на них гаджеты на всю ночь. Кроме того, что постоянная зарядка повышает износ батареи, это еще и нецелесообразно с точки эргономики. Вместо этого кладете смартфон и наушники на одну площадку, и утром у вас два полностью готовых к работе устройства без лишнего шума и расхода энергии.

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Некоторые зарядки для современных гаджетов имеют различные умные функции. Например, станция для питания аккумуляторов DJI Mavic позволяет подключать сразу 4 батареи, но наполняться энергией они будет не одновременно, а последовательно. Система сама определяет тот аккумулятор, который заряжен больше остальных и направляет всю мощность в него. Потом зарядка прекращается и состояние батарей снова анализируется. Так последовательно все аккумуляторы набирают энергию и вы максимально быстро получите хотя бы одну полностью заряженную батарею.

Это очень удобное решение, но Xiaomi Smart Tracking Charging Pad так не умеет и отдает приоритету тому гаджету, который лежит правее. Именно там катушка стоит в исходном положении. Такое решение можно называть минусом или особенностью, но, скорее всего, просто технически невозможно определить состояние батарей разных устройств. Да и как выбрать, если на ней лежат наушники и смартфон? В случае с DJI все просто и понятно — у всех батарей одинаковая емкость и все они созданы для одной цели.

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Можно ли покупать беспроводную зарядку Xiaomi

Учитывая, что Xiaomi уже не первый раз производит беспроводные зарядки, в том числе мощные, можно не сомневаться в качестве новинки. Проблем с ней быть не должно, а простая, но удобная технология может быть позаимствована кем-то из конкурентов. Конечно, если она не обложена со всех сторон патентами. Нам же остается подождать, пока она станет более мощной во втором поколении, или смириться и купить ее уже сейчас.

Лично я гаджет оценил и считаю его небольшой революцией среди беспроводных зарядок. Пока идет простая гонка за скоростью зарядки, такие спин-оффы всегда приятны пользователям и дают пищу для размышлений другим производителям.

Если же вам не по душе такие технологичные гаджеты, можно обратить внимание на что-то более простое. Например купить такую вертикальную зарядную станцию, которая пусть и заряжает одновременно только один гаджет, но делает это в любом положении и всегда показывает экран смартфона. Я сам пользуют примерно такой, но моя уже не продается. А что вы посоветуете купить на AliExpress?

Купить Xiaomi Smart Tracking Charging Pad