Xiaomi под видом флагмана хочет продать бюджетник

Xiaomi известна не только своими возможностями выпускать крайне дешёвые смартфоны, но еще и настоящими убийцами убийц флагманов. Так, 22 августа 2018 года компания выпустила смартфон Pocophone Poco F1. Он продавался как телефон, не связанный с Xiaomi. Компания хотела сделать некий аналог линейки OnePlus, которой владеет Oppo. И у неё это получилось, ведь устройство пользовалось немалой популярностью в России. В дальнейшем компания почему-то решила не выпускать новые смартфоны Poco и только сейчас о ней вновь заговорили, ведь несколько дней назад она официально анонсировала возвращение на рынок. Вероятно, готовится к выходу Poco F2, который, скажем сразу, многих разочарует.

Проблема очень простая, Poco F2 засветился на индийском сайте стандартов Bureau for Indian Standards (BIS). Модель устройства (M1912G7BI) совпадает с моделью Redmi K30 4G (M1912G7BC и M1912G7BE). Различия в последней букве связаны с регионом, где будет продаваться устройство, но никак не с самим устройством. «I» на конце означает нацеленность на индийский рынок.

Пока до конца непонятно, какое именно устройство в новом модельном ряде Poco станет аналогом Redmi K30, однако, скорее всего, речь идет о Poco F2. Redmi K30 работает на процессоре Snapdragon 730G, имеет 6,67-дюймовый FHD IPS-дисплей с вырезом под камеру, 64-Мп камеру, 6/8 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти. Это несомненно бюджетный гаджет, который хоть и получил дисплей с частотой обновления 120 Гц, но имеет при этом ряд недостатков даже в сравнении с прошлогодним Redmi K20. Мы уже писали материал о том, почему Redmi K30 является провальным телефоном. Конечно, еще стоит отметить его неплохую камеру с модулем Sony IMX686, однако его недостатки, одним из которых является IPS-технология дисплея, могут стать серьезной проблемой для многих потребителей.

Redmi K30 — это Poco F2 Lite?

Даже если предположить, что речь идёт о Lite-версии, не совсем понятно, почему нам подсовывают телефон, который уже представлен на рынке. Наверняка Poco будет продаваться и в России, поэтому всё, что актуально для индийского рынка, будет актуально и для нашего. Poco F1 в своё время был полноценным гаджетом, который даже внешне не повторял смартфоны Xiaomi, сейчас же нам предлагают под видом смартфона линейки Poco какой-то бюджетный телефон с плохим экраном. Зачем? Давайте обсудим это в Телеграм.

Многие не знают, но в Poco F1 используется полноценный сканер лица с инфракрасным датчиком. Такую же технологию использует Apple и другие производители флагманов в своих телефонах, в случае с Redmi K30 ничего подобного нам не предлагают. К тому же эти две фронтальные камеры в Redmi K30, между которыми черная область является частью экрана и лишь программно закрашена в черный цвет, просто убивают всю картину. Многие владельцы K30 отмечают, что ночью, когда черный фон видно сильнее, эти камеры выделяются на фоне программной вставки между ними, из-за чего создаётся ощущение использования дешёвого устройства, хотя уж очень дешёвым его назвать сложно.

Политика Xiaomi странная

Xiaomi иногда выпускает неплохие устройства, но, как правило, после удачной модели новая версия получается не такой хорошей в вопросе соотношения цены и качества. Например, Redmi 5 после выхода Redmi 6 казался более привлекательным, он имел более ёмкий аккумулятор, процессор Snapdragon (в Redmi 6 MTK), а рамки устройства казались значительно меньше, чем в Redmi 6. Ситуация с K30 напоминает данную. А использование K30 в качестве устройства нового поколения в линейке Poco может вызвать волну гнева по отношению к Xiaomi.

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Понятно, что таким образом она пытается маневрировать, получая как можно больше прибыли и пользуясь популярностью линейки Poco, однако это не идеальный вариант развития событий. На месте Xiaomi я бы предложил гораздо более интересные устройства в линейке Poco с совершенно иным дизайном, который бы нравился жителям всего мира, а не только китайцам.

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