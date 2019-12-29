Redmi K20 можно назвать самым интересным устройством компании за последние несколько лет. Его глобальная версия Mi 9T также пользуется большой популярностью среди российских потребителей, но я не уверен, что тоже самое ждет Redmi K30. Мне устройство, по правде говоря, совершенно не понравилось.

Компания представила аппарат 10 декабря, было показано две версии — обычная 4G и 5G-версия, которая стоит 285 долларов, что на 60 долларов дороже 4G-варианта.

Очевидно, что пока смысла покупать 5G-версию в России нет, поэтому многие захотят 4G-вариант в базовой версии стоимостью в 225 долларов, что равно 14 тысячам рублей. На aliexpress сейчас K30 можно купить за 16 тысяч рублей, K20 стоит примерно столько же.

При идентичной стоимости и с учетом того, что K30 — новый аппарат, можно сделать очевидный вывод — в дальнейшем K30 будет стоить дешевле K20. Почему же продавцы накидывают всего 2 тысячи к исходной цене? Вероятно, причина этому низкая популярность смартфона. Можно заметить, что с момента выхода у продавцов он не продался больше 40 раз, тогда как K20 продается тысячами штук.

Почему Redmi K30 — шаг назад?

Самая большая проблема — IPS-дисплей. Смартфон получился максимально неправильным. После AMOLED использовать устаревшую IPS-технологию — это полный провал. IPS-дисплеи имеют засветы по краям экрана, у них неравномерная подсветка, максимальная и минимальная яркость ниже, чем на AMOLED-экранах. К тому же OLED-дисплеи имеют более качественную цветопередачу и менее блеклые цвета.

Взяв в руки Redmi K20, вы не захотите смотреть на любые другие IPS-экраны.

Вот разница между Mi 9 Lite с AMOLED-экраном и Redmi Note 8 Pro с IPS-матрицей:

В глаза бросается грязный белый цвет и засветы, поэтому переход с AMOLED на IPS болезненно воспримут все обладатели K20. Не делайте этого.

А вот еще пример сравнения Mi 9 Lite и iPhone 6s:

Просто взгляните, насколько AMOLED-дисплей круче.

На презентации Xiaomi заявила, что K30 имеет небольшую рамку снизу толщиной в 4,25 мм. Однако, на мой взгляд, рамка здесь даже толще, чем в Mi 9 Lite.

К тому же в K30 компания отказалась от механизма выезжающей камеры в пользу выреза в дисплее. Более того, чтобы удешевить производство, компания сделала два выреза, закрыв пробел между ними на программном уровне черным цветом. Учитывая, что это IPS-матрица, можно легко догадаться, что этот отступ между камерами в темное время суток будет бросаться в глаза в виде серой полосы между двумя черными точками. Но и это еще не всё. Из-за IPS в K30 сканер расположили на боковом торце, а не под дисплеем.

Устройство оснащено новым процессором Snapdragon 765G. Компания громко заявила, что дисплей имеет частоту обновления картинки 120 Гц. Нужна ли такая частота смартфону, который, если верить техноблогерам, имеет проблемы с оболочкой (она «ловит» микрофризы), из-за чего особой пользы от 120 Гц частоты нет? Такую матрицу стоит использовать при отличной оптимизации софта. К тому же Snapdragon 765G не способен «вытягивать» игры с частотой кадров более 60, из-за чего, опять же, смысла в 120 Гц экране нет.

В K30 экран стал более вытянутым с соотношением 20:9 и диагональю 6,67 дюймов, аккумулятор здесь емкостью 4500 мАч. К чему мы клоним? А давайте взглянем на вес гаджета — 208 грамм. Не так давно я использовал Redmi 8 с аккумулятором на 5000 мАч, он был более компактным, да и весил «всего» 190 грамм, но даже с такими параметрами после 10 минут использования моя рука устала держать его физически.

Непонятно, чем думают в Xiaomi, когда предлагают настолько тяжелое и массивное устройство. Что с ним делать? В карман он не влезет, в руках держать тяжело, а об использовании одной рукой и речи нет. Для кого этот смартфон? Предложите ваши варианты в Телеграм.

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К тому же многие жалуются на виброматорчик очень низкого качества. Да и камера здесь хоть и на 64 Мп, но, судя по сравнениям, она не превосходит по качеству камеру Redmi K20.

Есть ли причина покупать Redmi K30? Нет. Это плохо сбалансированный аппарат со множеством недостатков. Даже с учетом стоимости в 16 тысяч рублей не могу рекомендовать его к покупке. Лучше взгляните на Redmi K20 или Mi 9 Lite.