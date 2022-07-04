Xiaomi выпустила телефон с лучшей камерой в ее истории. Но выглядит он дико

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Артем Сутягин 0
04.07.2022,

Наверное, новый Xiaomi 12S Ultra был самой ожидаемой моделью смартфонов китайского производителя до сегодняшнего дня. Все из-за того, что слухи обещали нам камеру, которая зарекомендовала себя в качестве лучшей в индустрии. И вот он вышел, а его характеристики показали, чтоб мы не зря ждали этот аппарат. Новинке есть, чем удивить и заинтересовать покупателей. Например, как минимум необычным дизайном, или самым новым процессором с выдающейся производительностью. Ну, и его камера в перспективе окажется лучше среди смартфонов на ближайшее время.

Xiaomi 12S

С такой камерой телефон точно не потеряется на фоне остальных.

Xiaomi выпустила модель 12S Ultra

Новый смартфон премиум-класса от китайского технологического гиганта имеет текстуру из кожи на задней панели. Там же расположился большой прямоугольный модуль камеры, в котором находится меньший круглый модуль для размещения самих сенсоров. На выступе написано заветное слово «Leica», которые мы ждали последние пару месяцев, с тех пор, как Лей Цзюнь анонсировал начало сотрудничества с немецкой компанией.

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Как выглядит новый смартфон Xiaomi

Выступ модуля круглой камеры изготовлен из 23-каратного золота. Он сильно бросается в глаза и делает смартфон одним из самых узнаваемых. Приятно, что компания не стала использовать какой-то типовой дизайн. Кожа на задней стенке не настоящая — она изготовлена ​​на основе силикона. Он экологичен, не желтеет со временем, а также устойчив к загрязнениям и износу.

Передняя часть имеет минимальные лицевые панели и подбородок, а в верхней части дисплея находится выровненное по центру отверстие камеры. Телефон также имеет степень защиты от воды и пыли IP68. Компания сделала акцент на своей системе охлаждения, использующей дизайн, вдохновленный прожилками на листьях.

Xiaomi 12S

Мы долго ждали этот телефон

Характеристики Xiaomi 12S Ultra

12S Ultra — топовая модель, поэтому в ней используется новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, основанный на 4-нм техпроцессе. Этот чипсет сочетается с оперативной памятью LPDDR5, объемом до 12 ГБ, и встроенным хранилищем UFS 3.1, объемом до 512 ГБ.

Экран сделан по технологии AMOLED (LTPO 2.0) и имеет диагональ 6,73 дюйма, разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркостью 1500 нит и плотностью пикселей 521 ppi. Экран также получил сертификацию Dolby Vision и HDR10+.

Сможет ли Huawei продолжить делать хорошие камеры после ухода Leica.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном, а за звук отвечает аудиосистема, настроенная совместно со специалистами Harman Kardon. Другие функции включают в себя WiFi 6E, Bluetooth 5.2, ИК-излучатель, систему управления питанием Surge G1 и Android 12 с оболочкой MIUI 13 из коробки.

Смартфон получил большой аккумулятор емкостью 4860 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Обратная зарядка предлагает мощность 10 Вт. По проводу Xiaomi 12S Ultra может зарядиться на половину емкости за 15 минут, а беспроводная за это же время обеспечит 40% заряда.

Xiaomi 12S

Смартфон будет довольно дорогим, но для его характеристик это нормально.

Ну, и самое интересное — камера. Благодаря новому сотрудничеству между Xiaomi и Leica (которая ушла от Huawei), 12S Ultra оснащен системой линз Leica Summicron на задней панели. Всего модулей три, а в основной установлен датчик Sony IMX989 с размером 1 дюйм и разрешением 50 мегапикселей. Для него также предусмотрена система стабилизации HyperOIS и он может записывать видео с разрешеним до 8K. Кроме него есть два модуля с разрешением 48 Мп. Один из них имеет угол обзора 128 градусов, а второй нужен для обеспечения 120-кратного увеличения. Последний поддерживает оптическую стабилизацию.

Xiaomi 12S Ultra доступен в двух цветовых вариантах, включая черный и зеленый. Он был запущен в следующих конфигурациях хранилища

Цены XIaomi 12S Ultra

  • Xiaomi 12S Ultra 8/256 ГБ — 5 999 юаней (примерно 51 500 рублей по курсу)
  • Xiaomi 12S Ultra 12/256 ГБ — 6 499 юаней (примерно 56 000 рублей по курсу)
  • Xiaomi 12S Ultra 12/512 ГБ — 6 999 юаней (примерно 60 000 рублей по курсу)

Конечно, эти цены примерные, и на других ранках они будут отличаться, но из них можно сделать вывод, о том, какой порядок цен будет на новинку.

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