Сможет ли Huawei продолжить делать хорошие камеры после ухода Leica

Еще в мае этого года мы узнали о том, что Huawei больше не будет сотрудничать с Leica при разработке камер своих телефонов. Именно с этим брендом китайская компания добилась наибольших высот. Теперь же пришло время определиться с тем, что будет дальше, ведь на подходе новые флагманские модели, которые просто обязаны делать хорошие фотографии. Но сложившаяся ситуация не означает, что мы больше не увидим Huawei на вершине рейтинга производителей по показателям камеры. Та информация, которая у нас есть, это не просто слухи, а сообщение самой Huawei.

Телефон с камерой Leica

В начале только напомню, что с Leica теперь будет сотрудничать Xiaomi, которая готовится выпустить свой первый телефон с такой маркировкой и выдающимися возможностями камеры. Это будет линейка Xiaomi 12S. Конечно, это еще надо будет проверить в деле, но если фотовозможности Huawei были заслугой именно Leica, то у Xiaomi все будет отлично.

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Какая камера будет в новых Huawei

Huawei не останется без красивой маркировки на камере, но это будет не банальная «AI-камера», как это бывает у других производителей. Компания создала собственный бренд, чтобы разрабатывать системы и алгоритмы обработки изображений — Xmage.

Это сочетание наших прошлых инноваций в области обработки изображений и нашей приверженности исследованиям в области обработки изображений в будущем — написала Huawei (машинный перевод) в сообщении в сети Weibo.

Будущие телефоны Huawei получат логотип Xmage, который будет наносится на камеру или в непосредственной близости от ее. Правда, пока непонятно, какие устройства получат эту маркировку. Ранее совместно с Leica разрабатывались только камеры топовых моделей, включая линейки P и Mate. Не ясно, какие устройства первыми получат новую технологию обработки изображений. Mate 50 еще не вышел, хотя именно он может стать идеальным претендентом на получение новой технологии (или просто маркировки).

Что такое Xmage от Huawei

Huawei заявляет, что Xmage сосредоточится на новых технических инновациях в области камер смартфонов, совершенствовании съемки и следовании тенденциям в области обработки изображений. Примерно этим занимается каждый производитель телефонов. Тут же эти заявления подведены под формирование нового бренда, который будет использоваться только в работе с самой Huawei.

Но даже так все это звучит довольно расплывчато, если честно. Нам придется подождать и посмотреть, что из себя представляет новая платформа, как только она появится на телефонах Huawei. Когда именно это произойдет, сказать сложно. Слухами о выходе нового смартфона серии Mate индустрия полнится уже давно. При этом с момента выхода Huawei P50 прошел почти год, и если компания вернулась к традиционному циклу запуска серии, возможно, модель P60 будет первой, которая получит маркировку Xmage со всеми вытекающими.

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Телефон с лучшей камерой

Китайский производитель смартфонов всегда был одним из лидеров рынка камер. Несмотря на запрет США, Huawei P50 Pro обеспечивает фантастическое качество снимков. Я убедился в этом лично, когда в течение некоторого времени пользовался данным смартфоном. Более ранние модели тоже задавали тренды в индустрии и снимали не хуже топовых решений от Samsung и Apple, а иногда даже лучше.

За последние несколько лет Huawei добилась серьезных успехов в области обработки изображений благодаря переходу на более крупные датчики RYYB с двумя желтыми пикселями, качественные перископические камеры с мощным зумом и функции искусственного интеллекта. Последние не только обеспечивают программное улучшение качества снимков, но и могут, например, удалять отражения. Так же камеры Huawei обеспечивают высокое качество обработки HDR и многое другое. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности увидеть, что может предложить новая платформа Xmage. Хотелось бы, чтобы компания не растеряла свое преимущество, но гарантировать ничего нельзя.

А чего вы ждете от новых камер Huawei? Расскажите в нашем Telegram-чате