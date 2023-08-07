Защищенный смартфон FOSSiBOT F102 получил огромную батарею и хороший процессор. Вот 5 причин его купить

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Кирилл Пироженко

Лето для многих — это время походов и активного отдыха. Вот только обычные смартфоны для такого времяпрепровождения совершенно не подходят. То экран можно разбить неаккуратным движением, то просто легко залить водой и получить утопленника. Именно поэтому любителям подобного отдыха стоит выбирать защищенные телефоны. До настоящего момента на рынке было не так много действительно достойных моделей. На чем-то в них постоянно экономили. Но мы нашли для вас реально крутой FOSSiBOT F102.

Защищенный смартфон FOSSiBOT F102 получил огромную батарею и хороший процессор. Вот 5 причин его купить. У смартфона есть два цветовых решения: с серой и красной вставкой. Фото.

У смартфона есть два цветовых решения: с серой и красной вставкой

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В нем установлена система из трех камер, мощный процессор с большим объемом оперативной памяти и огромный аккумулятор, который обеспечивает ему до 50 дней автономной работы в режиме ожидания. Называем пять причин, почему стоит купить именно этот аппарат и не переживать, что в самый ответственный момент вы останетесь без связи.

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором. Корпус защищен по полной программе, поэтому за сохранность устройства можно не переживать. Фото.

Корпус защищен по полной программе, поэтому за сохранность устройства можно не переживать

Самое главное для любого защищенного телефона — это надежность корпуса. В этом плане FOSSiBOT F102 есть чем похвастаться. Во-первых, это защита от воды IP68 и высокого давления и горячей воды IP69K. Получается, что даже если вы выроните его в реку, то ничего страшного не произойдет. Главное — не забудьте выловить смартфон обратно. А во-вторых, это защита корпуса MIL-STD-810H. Такая сертификация требуется для участия в торгах на поставку любой техники Министерству обороны США. Поэтому можете сами сделать вывод, что прочность смартфона не вызывает никаких сомнений. Он переживет даже самые сложные климатические условия и не оставит вас без связи.

Но мало не разбить или не утопить телефон. Важно, чтобы он еще и не разряжался. Для этого в FOSSiBOT F102 установили аккумулятор на 16 500 мАч! Просто вдумайтесь в эту цифру. У некоторых повербанков емкость меньше. Такая батарея позволяет телефону продержаться до 50 дней в режиме ожидания при вставленной SIM-карте. Ну и не переживайте, что заряжаться она будет очень долго. Производитель оснастил аппарат быстрой зарядкой, и за 3 часа можно зарядить его до 90%, а за 4 — на 100%.

Купить FOSSiBOT F102

Мощный защищенный смартфон

Мощный защищенный смартфон. MediaTek Helio G99 позволит даже поиграть в какие-нибудь игрушки. Фото.

MediaTek Helio G99 позволит даже поиграть в какие-нибудь игрушки

Все же не стоит забывать, что FOSSiBOT F102 — это смартфон, и поэтому от него требуется не только защита и хорошая автономность. Он будет использоваться еще и для серфинга по интернету, переписки в мессенджерах и съемки фотографий и видео. Чтобы это все не тормозило, в телефон установили неплохой процессор MediaTek Helio G99, изготовленный по 6 нм техпроцессу. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 20 ГБ за счет функции расширения, и оптимизированным Android 13, мы получаем хорошую производительность и отсутствие каких-то мелких глюков и фризов.

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Ну а чтобы у вас всегда было место под различные медиафайлы и фотографии, в FOSSiBOT F102 установлен накопитель объемом 256 ГБ. В дополнение к нему можно поставить карту памяти емкостью до 2 ТБ. Просто представьте, сколько места в итоге может быть в вашем смартфоне. Некоторые модели Xiaomi, Samsung и Apple просто обзавидуются, стоя в сторонке.

Телефон с хорошей камерой

Телефон с хорошей камерой. Блок камер на задней панели оформлен очень неплохо. Фото.

Блок камер на задней панели оформлен очень неплохо

Нельзя не упомянуть и систему камер, которая установлена в FOSSiBOT F102. Здесь используется три модуля:

  • Основной на 108 МП;
  • Ночного видения на 20 МП;
  • Макрокамера на 5 МП.

Благодаря таким камерам получится делать яркие и детализированные фотографии. А камера для ночного видения Sony IMX350 позволит делать снимки в полной темноте. Кстати, здесь еще и очень неплохая 32 МП фронталка. С помощью нее снимать селфи можно без всяких проблем и не переживать, что какие-то детали на фото будет невозможно разобрать.

Купить FOSSiBOT F102

Фонарик на телефоне

Фонарик на телефоне. Вот так светит кемпинговый фонарь на задней панели смартфона. Фото.

Вот так светит кемпинговый фонарь на задней панели смартфона

Помимо защиты, хорошей камеры и производительного процессора, FOSSiBOT F102 может похвастаться еще одной функцией, которой нет у конкурентов. На задней панели смартфона расположен огромный кемпинговый фонарь с 300 светодиодами. Его мощность составляет 3 Вт, а максимальная яркость достигает 495 люмен. Такой мощности хватит, чтобы осветить пространство вокруг вашей палатки, и не придется тащить с собой отдельное устройство.

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Но есть у фонарика еще одна функция. Мало того, что он предлагает пользователю три уровня яркости, которые легко можно настроить, так еще и позволяет подавать сигнал SOS. Достаточно нажать на специальную кнопку, и свет будет моргать с нужной частотой. Знающие люди сразу определят, что это сигнал бедствия, и отправят помощь.

Цена защищенного смартфона

Защищенный смартфон FOSSiBOT F102 получил огромную батарею и хороший процессор. Вот 5 причин его купить. Цена защищенного смартфона. Фото.

Более подробно с характеристиками FOSSiBOT F102 можно познакомиться на официальном сайте. Ну а теперь давайте поговорим про самое интересное — цену. С 21 по 27 августа первые 500 покупателей могут приобрести FOSSiBOT F102 за $169,99. Главное — не забудьте взять купон продавца на странице с товаром. Также 8, 88, 188, 288, 388, 488, 588, 688, 788, 888 заказы будут бесплатными.

Давайте еще раз вспомним, что вы получите за эту сумму: производительный процессор с большим объемом оперативной памяти, емкий накопитель на 256 ГБ с поддержкой карт памяти до 2 ТБ, хорошую камеру и огромный аккумулятор на 16 500 мАч. Все еще думаете, покупать или нет? Скорее кладите в корзину и 21 августа оформляйте заказ.

Купить FOSSiBOT F102

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