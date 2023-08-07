Защищенный смартфон FOSSiBOT F102 получил огромную батарею и хороший процессор. Вот 5 причин его купить

Лето для многих — это время походов и активного отдыха. Вот только обычные смартфоны для такого времяпрепровождения совершенно не подходят. То экран можно разбить неаккуратным движением, то просто легко залить водой и получить утопленника. Именно поэтому любителям подобного отдыха стоит выбирать защищенные телефоны. До настоящего момента на рынке было не так много действительно достойных моделей. На чем-то в них постоянно экономили. Но мы нашли для вас реально крутой FOSSiBOT F102.

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В нем установлена система из трех камер, мощный процессор с большим объемом оперативной памяти и огромный аккумулятор, который обеспечивает ему до 50 дней автономной работы в режиме ожидания. Называем пять причин, почему стоит купить именно этот аппарат и не переживать, что в самый ответственный момент вы останетесь без связи.

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором

Самое главное для любого защищенного телефона — это надежность корпуса. В этом плане FOSSiBOT F102 есть чем похвастаться. Во-первых, это защита от воды IP68 и высокого давления и горячей воды IP69K. Получается, что даже если вы выроните его в реку, то ничего страшного не произойдет. Главное — не забудьте выловить смартфон обратно. А во-вторых, это защита корпуса MIL-STD-810H. Такая сертификация требуется для участия в торгах на поставку любой техники Министерству обороны США. Поэтому можете сами сделать вывод, что прочность смартфона не вызывает никаких сомнений. Он переживет даже самые сложные климатические условия и не оставит вас без связи.

Но мало не разбить или не утопить телефон. Важно, чтобы он еще и не разряжался. Для этого в FOSSiBOT F102 установили аккумулятор на 16 500 мАч! Просто вдумайтесь в эту цифру. У некоторых повербанков емкость меньше. Такая батарея позволяет телефону продержаться до 50 дней в режиме ожидания при вставленной SIM-карте. Ну и не переживайте, что заряжаться она будет очень долго. Производитель оснастил аппарат быстрой зарядкой, и за 3 часа можно зарядить его до 90%, а за 4 — на 100%.

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Мощный защищенный смартфон

Все же не стоит забывать, что FOSSiBOT F102 — это смартфон, и поэтому от него требуется не только защита и хорошая автономность. Он будет использоваться еще и для серфинга по интернету, переписки в мессенджерах и съемки фотографий и видео. Чтобы это все не тормозило, в телефон установили неплохой процессор MediaTek Helio G99, изготовленный по 6 нм техпроцессу. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить до 20 ГБ за счет функции расширения, и оптимизированным Android 13, мы получаем хорошую производительность и отсутствие каких-то мелких глюков и фризов.

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Ну а чтобы у вас всегда было место под различные медиафайлы и фотографии, в FOSSiBOT F102 установлен накопитель объемом 256 ГБ. В дополнение к нему можно поставить карту памяти емкостью до 2 ТБ. Просто представьте, сколько места в итоге может быть в вашем смартфоне. Некоторые модели Xiaomi, Samsung и Apple просто обзавидуются, стоя в сторонке.

Телефон с хорошей камерой

Нельзя не упомянуть и систему камер, которая установлена в FOSSiBOT F102. Здесь используется три модуля:

Основной на 108 МП;

Ночного видения на 20 МП;

Макрокамера на 5 МП.

Благодаря таким камерам получится делать яркие и детализированные фотографии. А камера для ночного видения Sony IMX350 позволит делать снимки в полной темноте. Кстати, здесь еще и очень неплохая 32 МП фронталка. С помощью нее снимать селфи можно без всяких проблем и не переживать, что какие-то детали на фото будет невозможно разобрать.

Купить FOSSiBOT F102

Фонарик на телефоне

Помимо защиты, хорошей камеры и производительного процессора, FOSSiBOT F102 может похвастаться еще одной функцией, которой нет у конкурентов. На задней панели смартфона расположен огромный кемпинговый фонарь с 300 светодиодами. Его мощность составляет 3 Вт, а максимальная яркость достигает 495 люмен. Такой мощности хватит, чтобы осветить пространство вокруг вашей палатки, и не придется тащить с собой отдельное устройство.

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Но есть у фонарика еще одна функция. Мало того, что он предлагает пользователю три уровня яркости, которые легко можно настроить, так еще и позволяет подавать сигнал SOS. Достаточно нажать на специальную кнопку, и свет будет моргать с нужной частотой. Знающие люди сразу определят, что это сигнал бедствия, и отправят помощь.

Цена защищенного смартфона

Более подробно с характеристиками FOSSiBOT F102 можно познакомиться на официальном сайте. Ну а теперь давайте поговорим про самое интересное — цену. С 21 по 27 августа первые 500 покупателей могут приобрести FOSSiBOT F102 за $169,99. Главное — не забудьте взять купон продавца на странице с товаром. Также 8, 88, 188, 288, 388, 488, 588, 688, 788, 888 заказы будут бесплатными.

Давайте еще раз вспомним, что вы получите за эту сумму: производительный процессор с большим объемом оперативной памяти, емкий накопитель на 256 ГБ с поддержкой карт памяти до 2 ТБ, хорошую камеру и огромный аккумулятор на 16 500 мАч. Все еще думаете, покупать или нет? Скорее кладите в корзину и 21 августа оформляйте заказ.

Купить FOSSiBOT F102