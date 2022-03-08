Чем заменить ТикТок. Лучшие площадки для коротких видео

За последние несколько лет TikTok стал главной площадкой с короткими видео не только в России, но и во всем мире. По популярности этот сервис обошел даже знаменитый Инстаграм. Буквально на днях руководство ТикТок объявило о том, что приостанавливает некоторые возможности своего приложения. Пользователи временно не смогут выкладывать видео и выходить в прямой эфир. Выходит, что ТикТок заблокировали в России? И да, и нет. Сегодня предлагаю обсудить, что изменилось в этом приложении и разобрать главные аналоги ТикТок.

7 марта команда ТикТок сообщила, что запрещает пользователям из России загружать новые видео и выходить в прямые эфиры с подписчиками.

Чуть позже многие заметили, что TikTok ограничил к показу видео с зарубежных аккаунтов. Из рекомендаций исчезли все нерусскоязычные ролики. Плюс, если перейти непосредственно в профиль, высвечивается уведомление «Ещё нет видео». Выходит, что сейчас мы можем просматривать только старые ролики, записанные в России.

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Likee — лучший аналог ТикТок

Ближайший аналог ТикТок — Likee. Думаю, что про этот сервис многие из вас уже слышали. Площадка предельно похожа на своего старшего брата и имеет схожую функциональность. Все те же короткие видео от 15 до 60 секунд, встроенный редактор с множеством разных эффектов, ролики, загружаемые в общую ленту и многое другое.

Скачать Likee

Сейчас сервис больше популярен среди детей и подростков, но думаю, что отлично сойдет в качестве замены ТикТок и взрослым. Уверен, что многие пользователи обратят на него внимание. Отдельной фишкой сервиса является возможность создавать эффекты в режиме дополненной реальности. На данный момент их доступно более 300.

Добавьте сюда различные челледжи, а также награды и достижения за публикацию крутого контента. Да, в Likee есть отдельные значки, которыми руководство поощряет своих пользователей.

ВК Клипы — российский аналог ТикТок

Думаю, что у большинства российских пользователей есть аккаунт ВК. Вы, наверное, уже знаете, что здесь тоже можно выкладывать короткие видео. Не могу сказать, что они сильно отличаются от ТикТок или Инстаграм, выкладывать сюда ролики очень удобно, встроенных инструментов целая куча.

Скачать ВК

Да, можно сказать, что в последнее время ВК стал менее популярным, зато работает он на порядок стабильнее всех остальных. Думаю, что вы помните недавний глюк Facebook. Когда WhatsApp и Instagtam начали лагать, ВК работал без перебоев.

Плюс, ВК очень удобный сервис для рекламы. В своих статьях мы уже не раз говорили, что соцсети давно превратились в площадку для бизнеса. Я не раз покупал рекламу ВК, и впечатления от нее исключительно положительные.

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Reels от Instagram — удобная площадка для видео

Многие обвиняют Reels в Инстаграм в полном копировании ТикТок. Дескать, контент тот же самый, но выходит с задержками. Я с этим утверждением строго не согласен. В инсте по-прежнему много уникальных и интересных роликов, в которых можно залипнуть на часа полтора.

Скачать Instagram

Кроме развлекательного контента в Инстаграм есть много полезных аккаунтов. Врачи, юристы, дизайнеры, инвесторы — при желании можно найти просто уйму крутого контента. Да, недавно Instagram отключил таргетированную рекламу, но простых пользователей такие изменения мало коснутся.

Про встроенные возможности редактирования рассказывать много не буду. Instagram работает с 2012 года и за это время обзавелся чуть ли не самыми крутыми возможностями. Множество разных фильтров, шаблонов, шрифтов — каждый обязательно найдет что-то для себя.

YouTube Shorts — короткие видеоролики в Ютубе

Не так давно YouTube отключил всю рекламу для российских пользователей, а вместе с ней и монетизацию контента. С учетом, что ТикТок во многом стал популярен как раз из-за отсутствия рекламы, YouTube Shorts — отличный сервис, который сможет его заменить.

Скачать YouTube

К слову, впервые YouTube Shorts появились в Индии, так как там был заблокирован ТikTok. Сервис предлагает возможность записывать ролики длительностью до 60 секунд, добавлять к ним текст, накладывать фильтры. Так как YouTube — одна из главных площадок для создания видео в принципе, инструменты нарезки и монтажа здесь одни из лучших. В общем, попробуйте.

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Да, разговоров про блокировку YouTube в России ходит много, но достоверных данных по этому поводу нет никаких. Надеемся, что сервис по-прежнему будет доступен для пользователей.