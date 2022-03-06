Правда ли, что Samsung уходит с российского рынка

Вот уже несколько дней в интернете ходят слухи о том, что Samsung приостановил экспорт своих товаров в Россию. Внимательные пользователи заметили, что на сайте Samsung исчез предзаказ на смартфоны Galaxy S22 и S22 Ultra, однако официальных сообщений от Samsung до сегодняшнего дня не было. В этой статье постараемся выяснить, что произошло со смартфонами Samsung на российском рынке, можно ли купить Samsung в России сейчас и как изменились цены с ростом курса доллара.

Не так давно Apple официально заявила, что приостанавливает продажи в своем официальном онлайн-магазине. Владельцы смартфонов на Android сразу задумались: а что, если Samsung тоже закроет продажи? Сейчас такие новости особенно актуальны, так как открылся предзаказ на новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S22.

Стоит ли покупать смартфон прямо сейчас или подождать.

Продажи Samsung в России

Через некоторое время после закрытия магазинов Apple неравнодушные пользователи заметили, что на официальном сайте Samsung исчезла кнопка предзаказа на топовые устройства Galaxy S22 и Galaxy S22 Ultra.

Однако несмотря на отсутствие возможности заказать смартфоны в официальном интернет-магазине, крупные реселлеры все еще предлагали предзаказ на эту модель по весьма демократичным ценам. Нам удалось найти как минимум 3 разных магазина, где со смартфонами Samsung проблем не было.

Позже многие авторитетные источники заявили, что Samsung полностью приостанавливает поставки всех товаров в Россию. Никаких подробностей не сообщалось, комментариев от самой Samsung по этому поводу не было.

Через некоторое время появились сообщения, что поставки Samsung приостановлены, но проблемы связаны исключительно с перевозкой товаров и носят временный характер:

В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме, — приводит слова компании источник.

Следует отметить, что сейчас все приложения и сервисы по-прежнему работают в штатном режиме. Сервисное обслуживание устройств также доступно в полном объеме. Но следует учесть, что в сообщении говорится: Samsung возобновит продажи «в ближайшее время», но точных сроков не указывается.

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Где купить Samsung сейчас

Важно понимать, что купить смартфоны Samsung по-прежнему можно, компания не уходит с российского рынка. Но в связи со сложностями с транспортировкой товаров, некоторые поставки задерживаются, а значит и смартфоны на полках магазинов могут заканчиваться.

На данный момент заказать Galaxy S22 в крупных сетях практически невозможно. Одни магазины пишут, что товара нет в наличии, другие говорят, что смартфон «скоро поступит в продажу».

Причем такая ситуация наблюдается в основном только с Galaxy S22. В большинстве крупных магазинов вы по-прежнему без проблем можете приобрести флагманские Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 и Galaxy S21. Бюджетные модели Galaxy A32 и A52 также есть на официальном сайте компании и на страницах магазинов других реселлеров.

Учтите, что цена на смартфоны Samsung сейчас увеличилась. В качестве примера предлагаю взять Galaxy A52, который стоил на старте продаж от 26990 рублей, а сейчас М.Видео предлагает за него от 31 990 рублей.

Также имейте в виду, что в связи с курсом доллара цены пересматриваются почти каждый день. Если вы давно собирались купить новый смартфон, лучше сделать это сейчас. Автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов собрал для вас лучшие предложения, ознакомьтесь.

Что делать, если заблокируют Google в России.

Надеемся, что Samsung наладит все поставки в самое ближайшее время и мы сможем оценить новый Samsung Galaxy S22, который принес множество крутых фич. Мы будем следить за ситуацией и дальше, а вы не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал.