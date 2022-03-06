Visa и Mastercard остановят работу в России. Будет ли работать Google Pay?

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Артем Рахматуллин 0

Не так давно Центральный банк объявил об отключении 5 подсанкционных банков из Google Pay. Чуть позже YouTube полностью отключил рекламу, а соответственно и монетизацию в России. Сегодня стало известно, что Visa и MasterCard также временно покидают Россию. Сразу скажу, что карты, которые у вас на руках отключать не будут. Бежать сломя голову в банкомат за наличкой не стоит, эксперты объяснили, что к чему. Сегодня постараемся обсудить все нюансы оплаты сервисов Google картами этих компаний, обсудим альтернативы и разберемся, коснутся ли изменения бесконтактной оплаты со смартфона.

Рассказываем, чем грозит уход Visa и Mastercard с российского рынка.

Заблокируют ли Ютуб в России.

Visa и Mastercard уходят из России

Совсем недавно две крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей работы на территории России. Они заявили, что все операции по картам, выпущенным в России, с 10 марта недоступны за пределами нашей страны. И наоборот, любые карты, выпущенные за пределами России, в нашей стране работать не будут.

Visa и Mastercard все еще работают на территории России. Однако оплатить услуги в зарубежных интернет-магазинах не выйдет.

Центральный банк РФ сообщил, что все карты российских банков будут работать в обычном режиме до окончания их срока действия. Дело в том, что все операции внутри страны обрабатываются с помощью НСПК (Национальной Системы Платежных Карт), а значит санкции на карты отечественных банков не влияют. Вы по-прежнему сможете пользоваться банкоматами, расплачиваться в магазинах и переводить средства с карты на карту.

Mastercard и Visa временно уходят из России. Что это значит? Несколько дней (полагаем, три дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard Альфа-банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей — временно нет, — комментирует ситуацию Альфа-банк.

Нам с вами переживать не стоит. Не забывайте, что карта МИР работает в ряде других страх (Турция,ОАЭ, Армения). Плюс, наш любимый АлиЭкспресс никуда не делся. Карты МИР там тоже работают.

Также, если хотите настроить оплату покупок в зарубежных интернет-магазинах, можно завести кобейджинговую карту МИР-Union Pay. Она принимается в России и еще в 180 странах мира.

Будет ли работать Google Pay в России

Оплата покупок внутри страны по-прежнему доступна.

Первоначально сообщалось, что уход Visa и Mastercard из России никак не влияет на Google Pay. Банки утверждали, что вы по-прежнему сможете оплачивать все покупки в магазинах с помощью этого сервиса, а пострадают только 5 подсанкционных банков:

  • ВТБ.
  • Открытие.
  • Совкомбанк (Халва).
  • Новикомбанк.
  • Промсвязьбанк.

Однако, как сообщил Подъём со ссылкой на ЦБ РФ, Apple Pay и Google Pay не будут работать в России с картами MasterCard и Visa:

Выход из ситуации один — всегда носите с собой пластиковую карту. С ее помощью вы без проблем сможете совершать любые покупки. Причем неважно, используете вы карту подсанкционного банка или любую другую.

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Отключат ли Google сервисы в России

Важно понимать, что под понятие «за границей» попадают оплата в любых зарубежных интернет-магазинах, к которым относятся сервисы Google. Выходит, что оплатить эти услуги будет крайне сложной задачей:

  • Подписка YouTube Premium.
  • Покупка платных приложений в Google Play.
  • Дополнительное пространство в Google Диск и пр.

Но, подождите, есть ведь российские карты МИР, которые работают так же, как и прежде. Все дело в том, что сервисы Google не принимают МИР. Насколько я понимаю, купить приложение в Google Play не получится, смотреть YouTube без рекламы тоже не выйдет.

Бесплатные приложения будут доступны. С платным контентом могут возникнуть проблемы.

На данный момент мы не можем предложить вам готовых решений по оплате этих подписок и услуг, однако думаю, что до отключения неравнодушные пользователи что-нибудь должны придумать. Возможно появится оплата через карту МИР-Union Pay.

Чем заменить Google Play

Альтернатив у магазина приложений Google Play весьма много. В прошлых статьях мы подробно описывали каждый из них и разбирались в преимуществах отдельных сервисов. Обязательно ознакомьтесь с материалом.

APKPure может стать одной из лучших альтернатив Google Play в России.

Я лишь резюмирую лучшие аналоги Google Play:

  • App Gallery.
  • Samsung Galaxy Store.
  • Aptoide.
  • APKPure.

О последнем подробно рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов. Коллега говорил о нем в качестве замены известному магазину App Gallery от Huawei и упоминал, что APKPure даже получше будет.

Плюс, обратите внимание, еще летом 2021 года мы рассказывали вам о том, что в России разрабатывают свой аналог App Store и Google Play для российских приложений. Не исключено, что в ближайшем будущем мы сможем скачать все необходимые приложения оттуда.

Правда ли, что Samsung уходит с российского рынка.

Мы будем обновлять статью по мере поступления новой информации. Удобнее всего будет следить за нами в Яндекс.Дзен.

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