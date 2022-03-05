Заблокируют ли Ютуб в России

Мы уже рассказывали вам про блокировку Google Pay для ряда банков, рассказывали, заблокируют ли Инстаграм и Ватсап. Пришло время поговорить про одну из самых популярных площадок для просмотра видео — YouTube. Сегодня расскажем могут ли заблокировать YouTube в России, обсудим как отключить рекламу в YouTube и рассмотрим альтернативные приложения, в которых мы сможем смотреть любимые передачи и следить за блогерами. Забегая вперед, скажу, что вариантов замены YouTube в России достаточно.

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Блокировка YouTube в России

Буквально вчера в интернете появились сообщения о блокировке YouTube в России. Пользователи утверждали, что уже скорость загрузки роликов сильно упала и наблюдаются некоторые перебои в работе. В редакции AndroidInsider.ru с проблемой не столкнулись.

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что блокировка YouTube в России не планируется. При этом на протяжении нескольких дней от федеральной службы в сторону Google поступали различные требования о блокировке некоторых каналов СМИ.

Буквально несколько часов назад Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений:

Роскомнадзор направил письмо ООО «Гугл» (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) с требованием незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера.

В последнее время российские пользователи и правда столкнулись с кардинальным изменением рекламных роликов в YouTube. Сейчас тяжело встретить рекламу нового Poco M4 Pro, большинство роликов завязаны на событиях, происходящих в мире.

Как убрать рекламу в Ютубе

Если вы тоже столкнулись с такими проблемами, попробуйте активировать YouTube Premium, мы уже рассказывали вам, как это сделать всего за 130 рублей.

Плюс, если вы до этого никогда не пользовались YouTube Premium, можно активировать бесплатный пробный период. Делается это сдедующим образом:

Откройте приложение YouTube на своем смартфоне.

Далее нажмите на фото профиля в правом верхнем углу.

После этого тапните на кнопку Платные подписки.

Следуйте инструкциям на экране.

Учтите, что если вы пользовались YouTube Premium ранее или активировали пробный период до этого, оформить подписку не получится. Также учитывайте, что на карты некоторых банков наложены санкции и карты МИР Google не принимает.

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Чем заменить YouTube

На данный момент мы не можем утверждать, что YouTube заблокируют в России, однако нам с вами важно знать чем заменить YouTube в России. В прошлой статье мы уже рассказывали вам о том, что делать, если заблокируют Google в России и уже касались темы YouTube, ознакомьтесь, если не читали.

На самом деле, заменить YouTube не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В России достаточно других сервисов, которые предлагают похожие возможности:

RuTube;

Яндекс.Дзен;

Яндекс.Видео;

Видео ВКонтакте.

Однако, если YouTube в России все-таки заблокируют, то из этого вытекает еще ряд проблем. Во-первых, монетизация. Многие блогеры из России приходят на YouTube с целью заработка. Во-вторых, появляется большой вопрос: останется ли у нас доступ к зарубежным блогерам? В принципе, вполне возможно, что Яндекс.Видео и Видео ВКонтакте просто будут перезаливать ролики с YouTube на свои площадки.

Думаю, что многие из вас видели вставки с видео YouTube на других платформах и каналах. Вполне возможно, что все так и останется. Это не лучший вариант, но вполне приемлемый.

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