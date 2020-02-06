Многие сервисы, которыми мы сегодня пользуемся, спокойно могут претендовать на то, чтобы называться частью нашей жизни. Ведь не будь их под рукой, сложно представить, как бы мы вообще без них обходились. Взять тот же Google, с помощью которого мы находим нужную информацию. В какой-то момент он даже внушил многим из нас, что нет никакой нужды в чтении книг, если можно в любой момент взять и найти всё это в интернете. У этого процесса даже термин свой появился – гуглить. Однако на одном только поисковике мир клином не сошёлся, потому что есть ещё и Google Maps.

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В это трудно поверить, но сегодня сервису Google Maps исполняется ровно 15 лет. Google запустила его в феврале 2005 года, когда у многих, вероятно, ещё интернета не было. За это время Google Maps развился до такой степени, что сегодня именно его считают эталоном картографического сервиса, которому конкуренты вроде Apple Maps, TomTom или OpenStreetMap даже в подмётки не годятся. Чтобы подтвердить превосходство своего продукта, в честь юбилея Google выпустила масштабное обновление, включающее редизайн и несколько новых функций.

Как менялся логотип Google Maps

Прежде всего стоит обратить внимание на логотип приложения Google Maps для Android, который стал выглядеть иначе, нежели раньше. Google перерисовала его с нуля, убрав пересечения маршрутов на фоне и оставив только булавку, которую обычно используют для указания конкретного местоположения. Правда, теперь она окрашена не в красный цвет, а в фирменные цвета Google (красный, синий, голубой, жёлтый и зелёный). Вряд ли это сыграет какое-то значение для пользователей, однако таким образом разработчики подчеркнули значимость обновления.

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Внутреннее оформление Google Maps тоже претерпело изменения. Теперь в нижней части экрана к вкладкам «Что рядом?», «Регулярно» добавились «Новости» для поиска отзывов о заведениях и советов местных экспертов о том, куда стоит наведаться, и «Добавить», который позволяет добавлять места, отсутствующие на карте, снимки и другие данные. А вместо варианта «Для вас» появился вариант «Сохранено». В результате получился уже не картографический сервис, а самая настоящая платформа, обеспечивающая возможность быстрого и удобного исследования знакомых и незнакомых мест.

Общественный транспорт в Google Maps

Однако на этом Google не остановилась. Разработчики компании, учитывая важность общественного транспорта для большинства регионов, решили расширить функцию его отслеживания. Теперь Google Maps будут оповещать о заполняемости, чтобы дать людям представление о том, каким видом транспорта лучше воспользоваться в данный момент, а также о внутреннем микроклимате. Так пользователи смогут понять, во что лучше одеться перед выходом в зависимости от того, куда они следуют и как много времени проведут в транспорте, в котором может быть как жарко, так и холодно. Эти и многие другие данные будут формироваться на основе отзывов самих пользователей по аналогии со сведениями о пробках, скоростных ограничениях и т.д.

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Ну, и, конечно, не осталась без внимания функция Live View, которая появилась в Google Maps в 2019 году и предназначалась для помощи в ориентировании на местности путём указания направления в AR. Правда, одним только вниманием дело и ограничилось. Разработчики пообещали продолжить совершенствовать эту функцию в будущем, начав тестировать новые возможности в течение ближайших нескольких месяцев. Однако, что именно это будут за возможности и когда они появятся в релизной версии Google Maps, рассказано не было.

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