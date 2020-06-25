Как поменять имя пользователя в Instagram и что надо иметь ввиду?

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин 0

Онлайн-жизнь стала неотъемлемым спутником нашей современной жизни. Мы выкладываем все в социальные сети, общаемся там с друзьями или партнерами по бизнесу и просто хорошо проводим время, познавая мир. Проблема в том, что многие из нас придумывали свои ники или, как их еще называют, ”имена пользователя” (id) много лет назад и с тех пор многое изменилось. Кому-то просто хочется сменить свое имя, а кто-то понимает, что уже немного неловко быть ”Темным властелином Алгорда”, став руководителем крупной компании. В итоге имена приходится менять, но сделать это можно не во всех социальных сетях. Нас уже несколько раз спрашивали, как можно поменять свое имя пользователя в Instagram. Из-за того, что эта тема так сильно интересует людей, я решил подготовить ответы на вопросы и рассказать, как сделать это разными способами.

Instagram стал неотъемлемой частью нашей жизни, но можно ли как-то менять свой профиль в нем?

Почему так сложно придумать ник-нэйм

Проблема поиска хорошего ника еще осложняется тем, что все хорошие имена, как правило, уже заняты. Поставить свое имя на название своего профиля просто нереально уже в течение многих лет, так как ваши полные тезки уже все расхватали, если только вы не ”Пролврыао Рлвыоары Иванович”. В этом случае у вас есть шансы поставить свое имя и фамилию в название профиля, но тоже надо проверять.

Даже ники из набора букв часто все заняты, так как люди, какими бы уникальными они не старались казаться, все равно в своей массе мыслят очень одинаково. В итоге имеем то, что имеем, и старые ники иногда кажутся глупыми. У меня у самого есть пара старых зарегистрированных адресов электронной почты, которыми я перестал пользоваться только из-за того, что в моем возрасте и социальном положении это уже как-то не солидно, хотя и долго придумывал их названия, и тогда они казались мне крутыми.

Как поменять имя пользователя в Instagram с телефона

Точно такая же ситуация с Instagram. Часто ник надо поменять по причине смены фамилии, изменения жизненных приоритетов или просто смены названия компании, если это бизнес-аккаунт.

Какие функции iOS 14 скопированы у Android

Самым простым способом смены названия является тот, что делается через телефон. Если вы уже придумали себе новое имя, процесс его изменения займет буквально секунд 10-15. Правда, есть несколько правил в отношении выбора имени, которыми надо руководствоваться.

Каким должно быть имя пользователя в Instagram:

  • Имя должно содержать не более 30 символов
  • Имя должно содержать только буквы, цифры, точки и подчеркивания (без пробелов)
  • Имя не должно содержать ненормативной лексики

Так как Instagram в подавляющем большинстве случаев используется с мобильных устройств, то и править имя логичнее всего с них. Для этого надо сначала запустить приложение, потом открыть свой профиль, нажав на картинку с аватаркой в правом нижнем углу. Когда профиль откроется, надо будет просто нажать на ”Изменить профиль” в верхней части экрана и останется только изменить имя. Для этого в открывшемся окне надо нажать на соответствующий пункт.

Вот так можно поменять имя профиля с телефона.

Собственно, это все! Главное, помнить о правилах написания имени, которые приведены выше, и начинать процедуру, когда вы точно знаете, на какое имя вы хотите поменять то, которое у вас уже есть.

Как понять имя пользователя Instagram на компьютере

Есть еще один способ изменить имя пользователя Instagram — через браузер. На самом деле это так же просто, как и со смартфона, просто некоторым именно такой способ будет более удобным.

Что мы ценим в смартфонах и от чего не готовы отказаться владельцы Google Pixel.

Для такой смены имени перейдите на сайт Instagram.com и войдите в свой аккаунт. Далее щелкните свой аватар в правом верхнем углу экрана. Когда страница откроется, нажмите кнопку «Изменить профиль» рядом с именем пользователя в верхней части страницы. Это почти все. Останется только ввести имя пользователя в соответствии с приведенными выше правилами и нажать ”Отправить” в нижней части экрана.

Открываем свой профиль…

… и редактируем его.

Обратите внимание, что в отличие от изменения имени пользователя Instagram в приложении, вы не получите предупреждение о том, что желаемое имя пользователя уже используется. Вместо этого небольшое всплывающее окно сообщит вам, что имя пользователя недоступно, когда вы нажимаете кнопку отправки.

Huawei представила сервис для установки WhatsApp, Instagram и других запрещённых приложений

Почему я поменял имя пользователя, а оно не поменялось

Иногда пользователи меняют свое имя в Instagram, но видят, что оно не поменялось. Это не проблема и переживать не стоит. Остальные пользователи, которые зайдут на вашу станицу, все равно увидят уже новое имя, просто в вашем случае вы можете столкнуться с кэшем, из-за которого так и получается. Проблема решится сама собой через некоторе время — от нескольких минут нескольких часов.

Можно ли менять имя пользователя в Instagram

Имя пользователя можно и нужно менять, если в этом есть острая потребность. Надо просто помнить несколько особенностей и быть к ним готовым.

Когда меняете имя пользователя, надо понимать, для чего вы это делаете.

Во-первых, ваше старое имя сразу освободится, и если кто-то в этот момент захочет его занять, он без проблем сделает это, и вы уже не сможете откатиться обратно. Иногда его даже могут подобрать боты, которые собирают все красивые имена для перепродажи. Все сервисы борются с таким проявлением ”предпринимательства”, но иногда боты все равно пролезают.

У нас есть не только Instagram, но и Telegram-канал. Подписывайтесь и всегда будем на связи.

Во-вторых, надо помнить, что найти вас по старому имени в формате ”@имяпользователя” будет уже невозможно. В итоге, те, кому вы раздавали визитки с именем учетной записи, или те, кто увидел на вашей машине наклейку, а может быть даже упоминание в других каналах или социальных сетях, просто не смогут вас найти. Поэтому, меняя имя, это обязательно надо учитывать, ведь это может иметь серьезные последствия.

Теги
Читайте также
Хакеры научились обманывать тех, кто боится коронавируса

Когда Apple и Google сказали, что будут совместно от отслеживать больных коронавирусом, они просто открыли ящик Пандоры, из которого сразу поперли хакеры и прочие злоумышленники. Случай, который произошел в Канаде, может быть куда более серьезным, чем просто очередное приложение для того, чтобы нажиться на пользователях смартфонов. Как это часто бывает, оно было нацелено на получение денег, но не как это чаще всего бывает - в фоновом режиме за счет рекламы - а сразу в лоб. Проще говоря, телефон доверчивого пользователя, который заботится о своем здоровье, мог просто выходить из строя и переставать работать навсегда. Что это было, чем это опасно и как не попасться на удочку мошенников?

Читать далее
Как удалить дублирующиеся контакты на Android и почему они появляются

Есть ситуации, с которыми сталкиваешься, когда пользуешься Android, и их нельзя назвать очень неприятными, но все равно какой-то осадок остается. Ну, подумаешь, в телефонной книге будет три ”Димы”, два ”Васи” и четыре ”Екатерины Андреевны из отдела аналитики”. Кто-то называет их дублирующиеся, а кто-то - повторяющиеся контактами, но суть от этого не меняется. Все это мелочи, но от них тоже можно и нужно избавляться. Для этого есть несколько способов, включая самый простой - встроенные возможности телефона. Но есть и более продвинутые методы, которые рассчитаны на тех, кто хочет все держать под контролем. Давайте посмотрим, как это можно сделать легко и безболезненно.

Читать далее
Microsoft запускает антивирус для Android. Почему это полный шлак

Android никогда не была особенно защищённой платформой. Сколько себя помню, ей постоянно что-то угрожало. То системные уязвимости, то вредоносный софт в Google Play, то посредственная работа штатных инструментов, направленных на обеспечение безопасности пользователей. На этом очень удачно сыграли разработчики антивирусных программ, которые в какой-то момент превратились в одну из самых популярных категорий софта, загружаемого из Google Play. Google, конечно, это не очень понравилось, и она решила запустить собственный антивирус Google Play Protect, у которого появился новый конкурент.

Читать далее

Новый комментарий