Как поменять имя пользователя в Instagram и что надо иметь ввиду?

Онлайн-жизнь стала неотъемлемым спутником нашей современной жизни. Мы выкладываем все в социальные сети, общаемся там с друзьями или партнерами по бизнесу и просто хорошо проводим время, познавая мир. Проблема в том, что многие из нас придумывали свои ники или, как их еще называют, ”имена пользователя” (id) много лет назад и с тех пор многое изменилось. Кому-то просто хочется сменить свое имя, а кто-то понимает, что уже немного неловко быть ”Темным властелином Алгорда”, став руководителем крупной компании. В итоге имена приходится менять, но сделать это можно не во всех социальных сетях. Нас уже несколько раз спрашивали, как можно поменять свое имя пользователя в Instagram. Из-за того, что эта тема так сильно интересует людей, я решил подготовить ответы на вопросы и рассказать, как сделать это разными способами.

Почему так сложно придумать ник-нэйм

Проблема поиска хорошего ника еще осложняется тем, что все хорошие имена, как правило, уже заняты. Поставить свое имя на название своего профиля просто нереально уже в течение многих лет, так как ваши полные тезки уже все расхватали, если только вы не ”Пролврыао Рлвыоары Иванович”. В этом случае у вас есть шансы поставить свое имя и фамилию в название профиля, но тоже надо проверять.

Даже ники из набора букв часто все заняты, так как люди, какими бы уникальными они не старались казаться, все равно в своей массе мыслят очень одинаково. В итоге имеем то, что имеем, и старые ники иногда кажутся глупыми. У меня у самого есть пара старых зарегистрированных адресов электронной почты, которыми я перестал пользоваться только из-за того, что в моем возрасте и социальном положении это уже как-то не солидно, хотя и долго придумывал их названия, и тогда они казались мне крутыми.

Как поменять имя пользователя в Instagram с телефона

Точно такая же ситуация с Instagram. Часто ник надо поменять по причине смены фамилии, изменения жизненных приоритетов или просто смены названия компании, если это бизнес-аккаунт.

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Самым простым способом смены названия является тот, что делается через телефон. Если вы уже придумали себе новое имя, процесс его изменения займет буквально секунд 10-15. Правда, есть несколько правил в отношении выбора имени, которыми надо руководствоваться.

Каким должно быть имя пользователя в Instagram:

Имя должно содержать не более 30 символов

Имя должно содержать только буквы, цифры, точки и подчеркивания (без пробелов)

Имя не должно содержать ненормативной лексики

Так как Instagram в подавляющем большинстве случаев используется с мобильных устройств, то и править имя логичнее всего с них. Для этого надо сначала запустить приложение, потом открыть свой профиль, нажав на картинку с аватаркой в правом нижнем углу. Когда профиль откроется, надо будет просто нажать на ”Изменить профиль” в верхней части экрана и останется только изменить имя. Для этого в открывшемся окне надо нажать на соответствующий пункт.

Собственно, это все! Главное, помнить о правилах написания имени, которые приведены выше, и начинать процедуру, когда вы точно знаете, на какое имя вы хотите поменять то, которое у вас уже есть.

Как понять имя пользователя Instagram на компьютере

Есть еще один способ изменить имя пользователя Instagram — через браузер. На самом деле это так же просто, как и со смартфона, просто некоторым именно такой способ будет более удобным.

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Для такой смены имени перейдите на сайт Instagram.com и войдите в свой аккаунт. Далее щелкните свой аватар в правом верхнем углу экрана. Когда страница откроется, нажмите кнопку «Изменить профиль» рядом с именем пользователя в верхней части страницы. Это почти все. Останется только ввести имя пользователя в соответствии с приведенными выше правилами и нажать ”Отправить” в нижней части экрана.

Обратите внимание, что в отличие от изменения имени пользователя Instagram в приложении, вы не получите предупреждение о том, что желаемое имя пользователя уже используется. Вместо этого небольшое всплывающее окно сообщит вам, что имя пользователя недоступно, когда вы нажимаете кнопку отправки.

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Почему я поменял имя пользователя, а оно не поменялось

Иногда пользователи меняют свое имя в Instagram, но видят, что оно не поменялось. Это не проблема и переживать не стоит. Остальные пользователи, которые зайдут на вашу станицу, все равно увидят уже новое имя, просто в вашем случае вы можете столкнуться с кэшем, из-за которого так и получается. Проблема решится сама собой через некоторе время — от нескольких минут нескольких часов.

Можно ли менять имя пользователя в Instagram

Имя пользователя можно и нужно менять, если в этом есть острая потребность. Надо просто помнить несколько особенностей и быть к ним готовым.

Во-первых, ваше старое имя сразу освободится, и если кто-то в этот момент захочет его занять, он без проблем сделает это, и вы уже не сможете откатиться обратно. Иногда его даже могут подобрать боты, которые собирают все красивые имена для перепродажи. Все сервисы борются с таким проявлением ”предпринимательства”, но иногда боты все равно пролезают.

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Во-вторых, надо помнить, что найти вас по старому имени в формате ”@имяпользователя” будет уже невозможно. В итоге, те, кому вы раздавали визитки с именем учетной записи, или те, кто увидел на вашей машине наклейку, а может быть даже упоминание в других каналах или социальных сетях, просто не смогут вас найти. Поэтому, меняя имя, это обязательно надо учитывать, ведь это может иметь серьезные последствия.