Какие приложения для Android пора удалить, если вы их скачали

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google уверяет всех в максимальной безопасности Google Play, рекомендуя пользователям скачивать софт только из своего каталога, по факту это очень незащищённое место. Время от времени там обнаруживаются приложения, которые представляют опасность для пользователей, но при этом почему-то игнорируются цензорами поискового гиганта. Хорошо ещё, что исследователи в области кибербезопасности выявляют вредоносные программы и сообщают о них пользователям.

Рекламные приложения

В Google Play проникло более 20 вредоносных приложений

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К октябрю 2020 года в Google Play накопилось более двух десятков вредоносных приложений, которые принадлежат к категории adware. Это такой тип софта, который пронизан рекламой, транслирующейся на устройстве пользователя в фоновом режиме. То есть программа не даёт смартфону заснуть, даже когда его экран отключён, и продолжает показывать рекламные объявления. В результате создатели такого софта получают деньги за просмотры, хотя сам софт может даже не обладать заявленной функциональностью.

Какие приложения для Android надо удалить

Google Play

Иногда и на Google Play случается проруха

Вот эти приложения:

  • Shoot Them
  • Crush Car
  • Rolling Scroll
  • Helicopter Attack — New
  • Assassin Legend — 2020 New
  • Helicopter Shoot
  • Rugby Pass
  • Flying Skateboard
  • Iron it
  • Shooting Run
  • Plant Monster
  • Find Hidden
  • Find 5 Differences — 2020 New
  • Rotate Shape
  • Jump Jump
  • Find the Differences — Puzzle Game
  • Sway Man
  • Desert Against
  • Money Destroyer
  • Cream Trip — New
  • Props Rescue

Рекламные приложения – это максимально лайтовый тип вредоносного ПО. Они не претендуют на кражу ваших данных, денег и не ведут слежку. Всё, что они делают, — это показывают рекламу, много рекламы. Правда, помимо того, что она зачастую мешает работе самих приложений, так ещё и приводит к преждевременной разрядке смартфона. Ведь аппарат продолжает разряжаться даже в состоянии покоя. В результате за ночь из-за демонстрации рекламы в фоновом режиме аккумулятор может разрядиться достаточно ощутимо, хотя в обычных условиях этого не происходит.

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Впрочем, некоторые приложения из этого списка оказались глубоко инвазивными. То есть, получив разрешения на демонстрацию поверх экрана, они внедряли рекламные объявления прямо в интерфейс операционной системы. Из-за этого баннеры появлялись и в шторке уведомлений, и на рабочем столе, и даже на экране блокировки. Несмотря на то что самый логичный способ избавиться от этого трэша, — это удалить приложения, некоторые из них скрывали себя, лишь попав на устройство.

Как удалить рекламу на Android

Adware

Adware — это рекламное ПО, которое крутит рекламу даже в фоновом режиме

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А вообще, если говорить начистоту, то куда лучше просто следить за тем, что вы устанавливаете из Google Play. Ориентируйтесь на количество загрузок, на названия приложений, на количество оценок и отзывов. Но, даже если всё в порядке, будьте осторожны с раздачей системных привилегий. Ведь странно, когда приложение калькулятора запрашивает доступ к контактам или SMS, а какая-нибудь утилита для редактирования фото требует, чтобы ей предоставили разрешение на изменение системных настроек или отображение поверх остальных элементов экрана.

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