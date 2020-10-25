Какие приложения для Android пора удалить, если вы их скачали

Несмотря на то что Google уверяет всех в максимальной безопасности Google Play, рекомендуя пользователям скачивать софт только из своего каталога, по факту это очень незащищённое место. Время от времени там обнаруживаются приложения, которые представляют опасность для пользователей, но при этом почему-то игнорируются цензорами поискового гиганта. Хорошо ещё, что исследователи в области кибербезопасности выявляют вредоносные программы и сообщают о них пользователям.

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К октябрю 2020 года в Google Play накопилось более двух десятков вредоносных приложений, которые принадлежат к категории adware. Это такой тип софта, который пронизан рекламой, транслирующейся на устройстве пользователя в фоновом режиме. То есть программа не даёт смартфону заснуть, даже когда его экран отключён, и продолжает показывать рекламные объявления. В результате создатели такого софта получают деньги за просмотры, хотя сам софт может даже не обладать заявленной функциональностью.

Какие приложения для Android надо удалить

Вот эти приложения:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack — New

Assassin Legend — 2020 New

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences — 2020 New

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences — Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip — New

Props Rescue

Рекламные приложения – это максимально лайтовый тип вредоносного ПО. Они не претендуют на кражу ваших данных, денег и не ведут слежку. Всё, что они делают, — это показывают рекламу, много рекламы. Правда, помимо того, что она зачастую мешает работе самих приложений, так ещё и приводит к преждевременной разрядке смартфона. Ведь аппарат продолжает разряжаться даже в состоянии покоя. В результате за ночь из-за демонстрации рекламы в фоновом режиме аккумулятор может разрядиться достаточно ощутимо, хотя в обычных условиях этого не происходит.

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Впрочем, некоторые приложения из этого списка оказались глубоко инвазивными. То есть, получив разрешения на демонстрацию поверх экрана, они внедряли рекламные объявления прямо в интерфейс операционной системы. Из-за этого баннеры появлялись и в шторке уведомлений, и на рабочем столе, и даже на экране блокировки. Несмотря на то что самый логичный способ избавиться от этого трэша, — это удалить приложения, некоторые из них скрывали себя, лишь попав на устройство.

Как удалить рекламу на Android

Самый эффективный способ убрать рекламу из интерфейса Android, состоит в том, чтобы удалить весь софт, который её туда добавляет, в безопасном режиме. Мы уже рассказывали, как ввести аппарат в этот режим и какие шаги нужно предпринять для удаления вредоносного ПО.

Второй способ – более лёгкий, но чуть менее безопасный – состоит в том, чтобы принудительно заблокировать рекламу. Он подойдёт, если вы не можете найти приложение и удалить его. Вот здесь мы подробно описали, как включить DNS-блокировку рекламы и навсегда о ней забыть.

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А вообще, если говорить начистоту, то куда лучше просто следить за тем, что вы устанавливаете из Google Play. Ориентируйтесь на количество загрузок, на названия приложений, на количество оценок и отзывов. Но, даже если всё в порядке, будьте осторожны с раздачей системных привилегий. Ведь странно, когда приложение калькулятора запрашивает доступ к контактам или SMS, а какая-нибудь утилита для редактирования фото требует, чтобы ей предоставили разрешение на изменение системных настроек или отображение поверх остальных элементов экрана.