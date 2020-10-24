Лучшие игры для Android с открытым миром

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Артем Сутягин 2

Игры для смартфона давно перестали быть чем-то экзотичным. Вот только игры с открытым миром пока еще не так широко распространены. Но ведь именно такие игры заставляют увлекаться процессом и ощущать реальность происходящего на экране. К сожалению, многие проверенные хиты с консолей или ПК так и не пришли на смартфоны (и, скорее всего, не придут), но во что поиграть, есть уже сейчас. В этой подборке приведу игры с открытым миром, которые понравятся многим любителям гейминга. Они затронут почти все жанры, стили и направления. Вам останется только выбрать то, что будет по душе, и скачать это. Заранее прошу прощения, если они затянут вас на все выходные и вы так и не сделает домашние дела, которые были запланированы.

Oceanhorn

Игры с открытым миром всегда интереснее, чем те, которые загоняют вас в рамки.

ARK: Survival Evolved — игра с динозаврами

ARK: Survival Evolved — это приключенческая игра в открытом мире, которая потребует от вас выживания и привнесет некоторые другие элементы игрового процесса. Игроки будут преодолевать трудности в мире, кишащем динозаврами.


Вы сможете построить базу, приручить различных динозавров для собственного использования, создавать вещи и заниматься строительством. Кроме того, в итоге есть и социальная составляющая. Вы можете играть с другими игроками (или против них) и даже присоединяться к племенам для совместной игры. В игру можно играть бесплатно или с подпиской. Она дает двойные очки опыта и подключения к лучшим серверам. Вот только если вы хотите просто играть, то вам это не нужно.

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Baldur’s Gate — ролевая игра с окрытым миром

Baldur’s Gate: Enhanced Edition — это портированная версия популярной ролевой игры с открытым миром начала 2000-х годов. В ней есть длинная и сложная сюжетная линия, а так же огромный мир, который вы можете исследовать, когда устанете выполнять задания. Это точная копия оригинала, с таким же геймплеем, как и оригинал, только с сенсорным управлением.


Лучшие игры для Android с хорошей графикой

Лучше всего играть на больших дисплеях, поскольку пользовательский интерфейс немного загроможден. В остальном это крутая ролевая игра. В ней есть покупки, но единственное, что вы можете купить, это голосовые пакеты для вашего персонажа. Жаль, что в игре не было обновлений с 2018 года. Не хочется верить, что разработчики забыли о ней.

Скачать Baldur’s Gate

Crashlands — игра на другой планете

Crashlands — одна из лучших игр с открытым миром для мобильных устройств. Это приключенческая игра с элементами ролевой. Геймеры оказываются на планете, где должны забрать посылки, которые они обещали доставить. Дальше события могут разворачиваться по-разному.


Лучшие оффлайн игры для Android

Есть более 500 предметов для использования, большой мир для исследования, а игроки могут даже создавать базы и приручать различных существ. Кроме этого, игра включает сохранение в облаке и кроссплатформенную поддержку. Это тот игровой продукт, в который можно погрузиться очень надолго. А еще она бесплатная, если вы используете Google Play Игры.

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Gangster Vegas: World of Crime — просыпается мафия

Gangster Vegas: World of Crime — одна из старейших игр с открытым миром для Android. Она имеет самое непосредственное отношение к популярной франшизе Grand Theft Auto. Игрок попадает в город и может исследовать его так, как захочет. Он может выполнять сюжетные миссии и проходить дополнительные квесты.


Внутри можно также найти множество мини-игр, таких, как казино, гонки и другие. Все это может занять довольно надолго. Конечно, это не консольная версия Grand Theft Auto 5, но она удобна в качестве портативной замены. И это хорошая приключенческая игра с открытым миром и элементами шутера.

Скачать Gangster Vegas: World of Crime

Genshin Impact — игра в стиле Zelda

Genshin Impact — одна из новейших мобильных игр с открытым миром. Она очень напоминает Zelda: Breath of the Wild. У вас есть огромное пространство, которое вы можете исследовать, изучая каждый его закоулок. В игре даже есть планер, который немного облегчит преодоление больших расстояний.


Лучшие игры для Android сентября 2020.

С точки зрения игрового процесса, это ролевой экшен с легкими элементами гача. Дополнительные персонажи открываются с помощью квестов, а не за деньги, как это бывает в большинстве подобных игр. Игра также предлагает большое внимание к деталям. Она должна продолжать набирать популярность и дальше. Посмотрим, что с ней будет

Скачать Genshin Impact

Серия Grand Theft Auto — GTA для телефона

Конечно, этот список был бы не полным без Grand Theft Auto. В свое время GTA III перевернула понятие игр в жанре открытого мира, а сегодня она доступна на мобильных устройствах вместе с Grand Theft Auto: San Andreas, Vice City, Liberty City Stories и Chinatown Wars.


GTA является именем нарицательным и большинство людей прекрасно знают, как она работает. Прежде всего, вы получаете свободный доступ к огромному городу. Кроме исследования открытого пространства, вам будут предложены побочные квесты, сюжетные миссии и различные мини-игры, которые будут дополнять основной игровой процесс.

Лучшие Free-to-play игры для Android

Естественно, вы также сможете угонять машины, удирать от полиции, а в новых играх даже покупать недвижимость. Игры платные, но их стоимость не настолько высока, если вы считаете себя фанатом серии. Тем более, что может быть лучше в жанре открытого мира.

Скачать игры серии GTA

Oceanhorn — Знаменитая игра для Android

Oceanhorn — это приключенческая игра, с точки зрения механики похожая на серию Legend of Zelda. Игроку предстоит исследовать несколько островов, каждый из которых представляет собой свой маленький, но открытый мир. Есть различные головоломки, мини-игры и вещи, которые можно собирать по мере прохождения. Вторая часть игры вышла пока только эксклюзивно для Apple Arcade, но и от игры в первую можно получить массу удовольствия.


Можете сказать, что технически это не открытый мир в точном определении этого слова, а множество мелких областей, но правдой это будет лишь отчасти. Главное, что вы можете исследовать их по своему усмотрению для получения нужного эффекта.

Скачать Oceanhorn

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2 комментария Оставить свой

  1. DmMoscow

    Поправил бы насчет Oceanhorn. В Arcade именно часть 2. А по ссылке первая часть. Она вышла в 2013 году, а на Android портировали в 2016.
    Вторая часть пока эксклюзив Arcade и разработчики не сказали, собираются ли вообще делать ее порт когда-нибудь.

    • Артем Сутягин

      Справедливое замечание

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