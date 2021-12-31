Лучшие приложения для Нового года

Обычно к Новому году мы начинаем готовиться сильно заранее: подводим итоги года уходящего, ставим цели на будущее, украшаем дом и поздравляем близких и коллег по работе. Несмотря на такую тщательную подготовку, часто можно услышать, что новогоднего настроения все нет и нет. Как раз на этот случай мы подготовили для вас подборку лучших приложений для празднования Нового года. С ее помощью вы сможете не только создать праздничную атмосферу на своем смартфоне, но и найти вкусные блюда к столу и порадовать детей новогодним интерактивом.

Какие приложения скачать на телефон сразу после покупки.

Новогодние живые обои на Android

Как говорил один мудрец: хочешь изменить что-то у себя в жизни, начни с обоев на смартфоне. И с ним трудно не согласится! Когда внешний вид смартфона приелся донельзя, нет ничего лучше, чем сменить заставку и поставить туда что-нибудь яркое и красочное. Если вы тоже не чувствуете новогоднего настроения, смело ставьте себе Новогодние обои, и оно непременно к вам придет, проверял на себе.

Скачать Живые Обои

Конкретно это приложение меня привлекло большой функцициональностью: множество разных живых обоев на любой вкус и цвет, крутые эффекты, высокое качество картинки, возможность выбрать комбинацию любимых тем, где одна автоматически будет сменять другую.

Да, некоторые функции платные, но во-первых, его стоимость невелика — 150 рублей, а во-вторых, лучше в Google Play я ничего не видел. Отзывы тоже на высоте:

Не первый год ставлю эту ёлочку в качестве живых обоев. Классно! сразу такое новогоднее настроение, очень нравится. Спасибо разработчикам.

Обратный отсчет до Нового года 2022

Вы абсолютно справедливо можете сказать нам — зачем вообще смотреть обратный отсчет до Нового года? Я вам отвечу. Многие из нас работают вплоть до вечера 31-го числа, ибо обычно последний день в году рабочий. Так вот, мне кажется, что отсчет нужен, чтобы остановится в спешке поиска подарков и завершением всех рабочих дел и наконец осознать, что праздник совсем близко.

Конечно, на этот случай можно зайти на любой сайт, коих в интернете очень много, но ведь важно и сохранить это чувство наступающего праздника. Как раз за этим и предлагаю скачать отдельное приложение с обратным отсчетом.

Скачать приложение с обратным отсчетом

Опять же, приложений куча, но я рекомендую скачать именно это. Почему? Во-первых, оно считает дни, часы и минуты точно до Нового года, а не до католического рождества, как многие, а во-вторых, здесь очень красивые фоны, где каждый сможет найти что-то интересное.

Отзывы прилагаю. Уж очень они эмоциональные:

Самое топовое приложение, уже четвертый год скачиваю!!! Изменяю отзыв. Сейчас 2021, это самое топовое приложение обоев!!! Пятый год скачиваю!!!!!! Жду обновления на 2022 год!

Новогодние рецепты 2022

Давайте признаемся друг другу: новогодние кушанья требуют глобальной перезагрузки. Многим уже надоело каждый год делать по две кастрюли оливье и доедать их в последующие два-три дня. Дабы разнообразить Новогодний стол, предлагаю скачать приложение с рецептами.

С его помощью вы сможете заранее спланировать новогодний стол и отыскать крутые блюда, которые порадуют вас и ваших гостей своим разнообразием. Не бойтесь экспериментов, попробуйте на этот раз приготовить что-то новенькое!

Скачать приложение с рецептами

Конкретно эта программа порадовала приятным интерфейсом, где все блюда поделены на разделы и подробнейшим описанием способа приготовления, с которым справится буквально каждый. Попробуйте, и я уверен: у вас все получится.

Новогоднее приложение для детей

Думаю, что каждому ребенку было бы интересно узнать об истории этого праздника. Почему все готовят так много, почему на Новый год ставят именно елку и как его отмечают в других странах. Да что уж детям, я бы сам с радостью прочел такой материал и обновил все свои знания по этому поводу.

Круто, что приложение из раза в раз предлагает детям новые задания и держит ребенка заинтересованным на протяжении всей долгого времени. Можно, конечно, рассказать о празднике самим, но лично я едва ли удержал бы внимание ребенка на столь долгое время.

Скачать приложение для детей

Приложение рассчитано на деток в возрасте от 4 до 7 лет. А если понравится — в новом году можно начать осваивать и другие темы, журнал обновляется в течение года.

Выгодно ли брать смартфон по подписке в России.

А вы пользуетесь новогодними приложениями? Как поднимаете себе новогоднее настроение? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.