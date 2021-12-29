Какие приложения скачать на телефон сразу после покупки

Покупка нового смартфона — всегда большая радость. Но эмоции быстро проходят и сменяются желанием выжать из своей машины максимум: посмотреть чем отличается новый аппарат от старого, протестировать камеру, оценить скорость работы интерфейса и громкость динамиков. Конечно, некоторые производители устанавливают программы прямо из коробки, но едва ли они в полной мере смогут раскрыть все фишки. Поэтому предлагаем вам лучшие приложения, которые смогут разогнать ваш смартфон и показать, на что он способен. Уверен, каждый найдет здесь что-то для себя.

Spotify — лучший лучший стриминговый сервис

Признаюсь честно, первым делом я всегда скачиваю на новый смартфон музыкальный стриминговый сервис. Делаю так потому, что даже если новый аппарат хуже старого по некоторым параметрам, с точки зрения динамиков он точно будет лучше. Они ведь чистые!

Позже, когда во всем разберётесь, можете скачивать, что угодно: YouTube Music, Яндекс.Музыка, Deezer, СберЗвук. Но стартовать я рекомендую именно со Spotify. Связано это в первую очередь с тем, что главным критерием крутого сервиса выступает далеко не качество композиций (простят меня меломаны), а рекомендации.

Скачать Spotify

Spotify настолько четко подбирает песни на ваш вкус, что диву даешься. Их рекомендации даже круче, чем реклама в Инстаграм, которая почти всегда бьет в цель. Начните с него, а если захочется затестить что-то еще — Яндекс.Музыка делает великолепные русскоязычные подборки. Вряд ли у них есть конкуренты в этом смысле.

SwiftKey — хорошая клавиатура на Android

Недавно мы рассказывали вам про лучшую клавиатуру на Android и это совсем не SwiftKey. Будьте уверены, тому есть четко объяснение. Gboard от Google предлагает кучу разных инструментов работы, начиная от встроенного переводчика, заканчивая личным словарем. Конкретно SwiftKey нас интересует как клавиатура с общим буфером обмена между Windows и Android.

Скачать SwiftKey

Только представьте, больше никогда не встанет вопрос — как скопировать текст с телефона на компьютер. Вот так легко и просто. Скачал, авторизировался в аккаунте Microsoft и пользуешься. Со всеми инструкциями по настройке предлагаю ознакомиться здесь. Будьте уверены, ничего сложного.

Что касается основной функции этого приложения — все тоже очень хорошо. В комментариях под постом, где мы рассказывали о Gboard, пользователи писали, что Swift во многом удобнее в плане набора текста.

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Office Lens — сканер документов от Microsoft

Сканер документов может понадобиться всем: начиная со сканирования школьного реферата, заканчивая отчетами по работе компании. Да, вполне возможно, что вы не будете прибегать к приложению чаще, чем 2-3 раза в месяц, но важно его просто скачать и разобраться.

Опять же, сканеров в Google Play ну очень много. Выбрать из них что-то достойное не так просто. В подборке представлено решение от Microsoft по нескольким причинам. Во-первых, в нем вы не найдете кучи ненужных инструментов, а во-вторых, подопечные Гейтса точно будут заботиться о своем приложении и в случае возникновения серьезных проблем, вы об этом точно узнаете.

Скачать Office Lens

Плюс к этому, сканер умеет работать даже под углом или в помещении со слабым светом, что подкупает, ибо очень часто мы сканирует документы набегу. Ранее о приложении рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов, где подробнейшим образом описал все возможности программы. Переходите, читайте, скачивайте. Ну, а если с Microsoft не срастется, можно и к родному Google приглядеться.

Какое облачное хранилище выбрать

Даже если вы приобрели смартфон с 512 ГБ на борту, облачное хранилище все равно пригодится. С его помощью можно сохранять памятные снимки в отдельный альбом, передавать файлы с Android на Windows и многое другое.

Если у вас уже есть крутой облачный сервис, который полностью устраивает, пожалуйста. Но если нет, я рекомендую обратить внимание на Google Диск. Удобный, но простой интерфейс, хорошая интеграция с Google сервисами, 15 ГБ свободного хранилища и еще несколько фишек делают его для меня на вес золота.

Скачать Google Диск

Tapet — приложение с обоями

Думается, что сейчас большинство пользователей отказались от ярких динамических обоев и прочей мишуры, которая была очень популярна еще года три назад. Гораздо круче сейчас поставить классические обои хорошего качества. А еще лучше, если они будут меняться автоматически. Не знаю, как вам, а мне крайне надоедает обновлять заставку вручную.

Скачать Tapet

Для таких задач отлично подойдет приложение Tapet. Здесь вы сможете найти крутые обои с Android 12, которые точно придутся многим по душе. Да, выделиться с ними не выйдет, но оно и не надо. Главное, что все выглядит аккуратно и красиво.

Уверен, что у каждого пользователя есть свой список необходимых приложений. Прошу, обязательно поделитесь им в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Безумно интересно прочесть, что устанавливают наши подписчики.