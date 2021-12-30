Выгодно ли брать смартфон по подписке в России

Несмотря на то что многие по-прежнему пугаются подписок, нет ничего страшного в том, чтобы подписаться на музыкальный или видео-сервис. Ведь вы же платите за кабельное и за интернет? Тут, по сути, то же самое. Вы получаете услугу, за которую на ежемесячной основе отчисляете провайдеру фиксированную сумму. Но одно дело подписаться на услугу, и совершенно другое — на физический предмет, такой как смартфон. А, между тем, такой способ приобретения мобильной техники набирает всё большую популярность. Но пользоваться им я бы вам не советовал.

Лучшие смартфоны 2021 года. Какие они

Наверное, вы уже видели новость о том, что один из операторов большой четвёрки запустил подписку на любые смартфоны из ассортимента своей розничной сети. Пользователям выгоду до 30% по сравнению с традиционной покупкой и беспрекословным выкупом аппарата обратно. Попробуем разобраться, насколько это выгодно в действительности.

Подписка на смартфон

Подписка от оператора устроена точно так же, как и многие другие подписки на смартфоны. По принципу лизинга. По факту это и есть лизинг со всеми вытекающими из этого недостатками. Вот как происходит оформление подписки на смартфон:

Вы подключаетесь к одному из тарифов с ежемесячным платежом от 450 рублей в месяц;

Выбираете смартфон и заявляете о намерении приобрести его по подписке;

Вам пересчитывают цену, отнимая от неё до 30%, и разбивают оставшуюся сумму на 12 месяцев (скидка и размер платежа будет зависеть от вашего тарифа — чем он дороже, тем выгоднее стоимость абонемента);

Получившаяся сумма и будет вашим ежемесячным платежом, который будет списывать со счёта телефона вместе с абонплатой за пользование тарифом;

После выплаты 70% вам предложат сдать смартфон обратно и приобрести новый;

При желании вы можете доплатить оставшуюся сумму и забрать старый смартфон себе, но до тех пор он вам не принадлежит.

Скрытые функции смартфонов Xiaomi, о которых должен знать каждый

Пока подписку можно оформить только в фирменной рознице оператора и только в Москве (регионы обещают подключить в начале 2022 года), поэтому полные условия досконально изучить довольно проблематично. Обычно подписка состоит не только из стоимости товара со скидкой, поделённой на 12 месяцев, но и из страховой суммы. Продавцы страхуют устройства, которые выдают по подписке, на случай, если пользователь повредит их. Причём отказаться от страховки нельзя. Оператор ничего не говорит о ней у себя на сайте, но высоко вероятно, что что-то такое там тоже есть.

Выше вы видите, какие условия предлагает один из игроков рынка, специализирующийся на предоставлении подписки на iPhone. В сумму платежа обязательно входит так называемая сервисная программа, которая представляет собой ни что иное, как страховку. В результате итоговый прайс рассчитывается по формуле: *стоимость смартфона* + *сервисная программа* — *остаточная стоимость* / 12 месяцев. Выгода так себе.

Подписка или рассрочка: что выгоднее

Но давайте представим себе, что оператор позволяет отказаться от страховки (очевидно, её заменяет обязанность подписаться на тарифный план). Значит, наша выгода в размере 30% является полноценной, а не мнимой. Но что это нам даёт?

Во-первых, вы обязываетесь пользоваться одним из тарифных планов оператора с довольно немалой стоимостью. В принципе, можно и не пользоваться, но оплатить-то всё равно придётся.

оператора с довольно немалой стоимостью. В принципе, можно и не пользоваться, но оплатить-то всё равно придётся. Во-вторых, после выплаты 70% от стоимости смартфона вы будете вынуждены его вернуть и останетесь ни с чем, а, если захотите получить его во владение, придётся доплатить.

и останетесь ни с чем, а, если захотите получить его во владение, придётся доплатить. В-третьих, чтобы «оставаться на месте», вам придётся менять смартфоны каждый год, выплачивая по 70% от их стоимости и каждый раз оставаясь ни с чем.

Вот вам конкретный пример:

Складной Galaxy Z Flip 3 у нашего оператора сегодня стоит 79 990 рублей. Если отнять от его стоимости 30%, получится 55 993 рубля, или 4666 рублей в месяц. В целом, неплохая сумма. Но не забывайте, что, во-первых, к этой сумме добавляется минимум +450 рублей в месяц за тарифный план (итого 61к), а, во-вторых, эти деньги вы платите чисто за пользование смартфоном, и через год его вам придётся вернуть.

Самые популярные проблемы смартфонов Xiaomi

А теперь представьте, что вы просто покупаете этот же аппарат в рассрочку за полную стоимость. Это даёт вам ряд преимуществ:

Рассрочку можно оформить на срок 12, 18 и 24 месяца, а значит, серьёзно уменьшить ежемесячный платёж;

на срок 12, 18 и 24 месяца, а значит, серьёзно уменьшить ежемесячный платёж; Рассрочку можно погасить досрочно и получить скидку, которую магазин предоставил для компенсации процентов;

и получить скидку, которую магазин предоставил для компенсации процентов; По итогу вы получаете устройство в личное владение и можете продать его на вторичном рынке или сдать в трейд-ин.

Логичнее всего, конечно, продать смартфон на вторичке. Сейчас на Авито за бывший в употреблении Galaxy Z Flip 3 просят в среднем 55-60 тысяч рублей. Но, допустим, что вы покупаете его сегодня, а значит, продавать будете только через год. К тому моменту он потеряет на вторичке ещё 10. Окей, пусть будет 15 тысяч рублей. В результате вы сможете продать его в худшем случае за 35-40 тысяч рублей, которые останутся у вас. Экономия в 20к относительно подписки — налицо.