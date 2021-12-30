Выгодно ли брать смартфон по подписке в России

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что многие по-прежнему пугаются подписок, нет ничего страшного в том, чтобы подписаться на музыкальный или видео-сервис. Ведь вы же платите за кабельное и за интернет? Тут, по сути, то же самое. Вы получаете услугу, за которую на ежемесячной основе отчисляете провайдеру фиксированную сумму. Но одно дело подписаться на услугу, и совершенно другое — на физический предмет, такой как смартфон. А, между тем, такой способ приобретения мобильной техники набирает всё большую популярность. Но пользоваться им я бы вам не советовал.

Подписка

Смартфон можно приобрести по подписке, но это не самый выгодный вариант

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Наверное, вы уже видели новость о том, что один из операторов большой четвёрки запустил подписку на любые смартфоны из ассортимента своей розничной сети. Пользователям выгоду до 30% по сравнению с традиционной покупкой и беспрекословным выкупом аппарата обратно. Попробуем разобраться, насколько это выгодно в действительности.

Подписка на смартфон

Мегафон

Смартфоны по подписке — это не так выгодно, как вам кажется

Подписка от оператора устроена точно так же, как и многие другие подписки на смартфоны. По принципу лизинга. По факту это и есть лизинг со всеми вытекающими из этого недостатками. Вот как происходит оформление подписки на смартфон:

  • Вы подключаетесь к одному из тарифов с ежемесячным платежом от 450 рублей в месяц;
  • Выбираете смартфон и заявляете о намерении приобрести его по подписке;
  • Вам пересчитывают цену, отнимая от неё до 30%, и разбивают оставшуюся сумму на 12 месяцев (скидка и размер платежа будет зависеть от вашего тарифа — чем он дороже, тем выгоднее стоимость абонемента);
  • Получившаяся сумма и будет вашим ежемесячным платежом, который будет списывать со счёта телефона вместе с абонплатой за пользование тарифом;
  • После выплаты 70% вам предложат сдать смартфон обратно и приобрести новый;
  • При желании вы можете доплатить оставшуюся сумму и забрать старый смартфон себе, но до тех пор он вам не принадлежит.

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Пока подписку можно оформить только в фирменной рознице оператора и только в Москве (регионы обещают подключить в начале 2022 года), поэтому полные условия досконально изучить довольно проблематично. Обычно подписка состоит не только из стоимости товара со скидкой, поделённой на 12 месяцев, но и из страховой суммы. Продавцы страхуют устройства, которые выдают по подписке, на случай, если пользователь повредит их. Причём отказаться от страховки нельзя. Оператор ничего не говорит о ней у себя на сайте, но высоко вероятно, что что-то такое там тоже есть.

iPhone

Это iPhone Upgrade Program. Естественно, это бизнес, поэтому подписка не может быть бесплатной

Выше вы видите, какие условия предлагает один из игроков рынка, специализирующийся на предоставлении подписки на iPhone. В сумму платежа обязательно входит так называемая сервисная программа, которая представляет собой ни что иное, как страховку. В результате итоговый прайс рассчитывается по формуле: *стоимость смартфона* + *сервисная программа* — *остаточная стоимость* / 12 месяцев. Выгода так себе.

Подписка или рассрочка: что выгоднее

Но давайте представим себе, что оператор позволяет отказаться от страховки (очевидно, её заменяет обязанность подписаться на тарифный план). Значит, наша выгода в размере 30% является полноценной, а не мнимой. Но что это нам даёт?

Z Flip 3

Купить Z Flip 3 можно и в рассрочку, что будет даже выгоднее

  • Во-первых, вы обязываетесь пользоваться одним из тарифных планов оператора с довольно немалой стоимостью. В принципе, можно и не пользоваться, но оплатить-то всё равно придётся.
  • Во-вторых, после выплаты 70% от стоимости смартфона вы будете вынуждены его вернуть и останетесь ни с чем, а, если захотите получить его во владение, придётся доплатить.
  • В-третьих, чтобы «оставаться на месте», вам придётся менять смартфоны каждый год, выплачивая по 70% от их стоимости и каждый раз оставаясь ни с чем.

Вот вам конкретный пример:

Складной Galaxy Z Flip 3 у нашего оператора сегодня стоит 79 990 рублей. Если отнять от его стоимости 30%, получится 55 993 рубля, или 4666 рублей в месяц. В целом, неплохая сумма. Но не забывайте, что, во-первых, к этой сумме добавляется минимум +450 рублей в месяц за тарифный план (итого 61к), а, во-вторых, эти деньги вы платите чисто за пользование смартфоном, и через год его вам придётся вернуть.

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А теперь представьте, что вы просто покупаете этот же аппарат в рассрочку за полную стоимость. Это даёт вам ряд преимуществ:

  • Рассрочку можно оформить на срок 12, 18 и 24 месяца, а значит, серьёзно уменьшить ежемесячный платёж;
  • Рассрочку можно погасить досрочно и получить скидку, которую магазин предоставил для компенсации процентов;
  • По итогу вы получаете устройство в личное владение и можете продать его на вторичном рынке или сдать в трейд-ин.

Логичнее всего, конечно, продать смартфон на вторичке. Сейчас на Авито за бывший в употреблении Galaxy Z Flip 3 просят в среднем 55-60 тысяч рублей. Но, допустим, что вы покупаете его сегодня, а значит, продавать будете только через год. К тому моменту он потеряет на вторичке ещё 10. Окей, пусть будет 15 тысяч рублей. В результате вы сможете продать его в худшем случае за 35-40 тысяч рублей, которые останутся у вас. Экономия в 20к относительно подписки — налицо.

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