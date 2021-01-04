OnePlus рассказала, когда выпустит Oxygen OS 11 для OnePlus 7 Pro и остальных телефонов

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Александр Богданов 0

На выходных компания OnePlus опубликовала сообщение на своем официальном форуме о том, когда она планирует выпустить последнее обновление Oxygen OS 11 для всех своих телефонов. Программное обеспечение на базе Android 11 в настоящее время доступно только для моделей OnePlus 8T и OnePlus 8, но, по словам компании, вскоре оно появится и на других телефонах — OnePlus 7 и более старых. Обновление получит OnePlus 6 и многие другие модели. Все подробности ниже.

Oxygen OS 11

Обновление получат даже старые телефоны OnePlus. Но не очень скоро

Первым среди тех, кто получит Oxygen OS 11 в этом месяце, станет смартфон OnePlus Nord. На прошлой неделе этот телефон был обновлен до Oxygen OS 10.5.10, и OnePlus заявляет, что на этой неделе запустит первую открытую бета-версию Android 11. Пока нет информации, когда выйдет финальная версия, но компания заявляет, что будет проводить поэтапное внедрение ОС после сбора отзывов от пользователей бета-версии.

Когда выйдет Oxygen OS 11 для OnePlus 7 Pro

Многие пользователи OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro также с нетерпением ждали обновления до Android 11. OnePlus ранее подтвердила изданию Android Authority, что операционная система появится на телефонах до конца 2020 года. Но… не срослось. Сообщается, что компания столкнулась с проблемой шифрования данных при рассылке обновления на телефоны, правда, что-то нам подсказывает, что там было слишком много багов.

Тем не менее, компания работала с Qualcomm, чтобы решить эту проблему, и планирует выпустить первую открытую бета-версию Oxygen OS 11 для телефонов OnePlus 7 и 7T вскоре после завершения текущего закрытого бета-тестирования.

Можно ли обновить OnePlus 6 до Android 11

Что касается OnePlus 6, Oxygen OS 11 станет для этой модели третьим крупным обновлением Android. OnePlus 6 был выпущен с предустановленной Android 8.1 Oreo и должен был получить только два больших обновления, поэтому приятно видеть, что OnePlus предоставляет пользователям еще одно дополнительное. В то же время, если смотреть на Apple, которая не прекращает программную поддержку на протяжении 5 лет, все это выглядит смешно.

OnePlus 6

OnePlus 6 сможет работать на самой актуальной версии ПО

OnePlus 6T поставляется с Android P из коробки и, следовательно, тоже скоро получит Android 11. OnePlus Nord N10 и N100 также находятся в очереди на получение программного обеспечения. Производитель заявляет, что сообщит более подробную информацию о расписании обновлений для этих телефонов позже.

Какие телефоны поддерживают Oxygen OS 11

Таким образом, финальный список смартфонов OnePlus, которые обновятся до новой версии ОС, выглядит так:

  • OnePlus 6
  • OnePlus 6T
  • OnePlus 6T McLaren Edition
  • OnePlus 7
  • OnePlus 7 Pro
  • OnePlus 7T
  • OnePlus 7T Pro McLaren Edition
  • OnePlus Nord
  • OnePlus 8
  • OnePlus 8 Pro
  • OnePlus 8T

Что нового в Oxygen OS 11

С функциональной точки зрения оболочка от OnePlus уже давно находится в числе лидеров, по быстродействию она обходит подавляющее большинство решений конкурентов. Но в Oxygen OS 11 разработчики пошли дальше и решили изменить компоновку элементов интерфейса.

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Теперь в верхней части экрана размещается информация, которая не требует активного взаимодействия, а может восприниматься пассивно. Это могут быть названия текущих процессов, приложений или другие подобные данные. Все контактные элементы, то есть те, которые требуют непосредственного взаимодействия с пользователем, находятся на нижних 2/3 экрана.

Мы проанализировали, как люди используют свои телефоны, изучили антропометрические данные и разработали интерфейс, подходящий для удобного использования одной рукой, — объяснили в OnePlus.

Среди других нововведений — Always-on Display, с помощью которого экран телефона никогда не погаснет (пока не сядет аккумулятор), продвинутая темная тема, умная галерея для фотографий, новый шрифт, динамические обои, которые меняются сами в течение дня, обновленные жесты и многое другое. Вы уже пробовали Oxygen OS 11 в деле? Поделитесь впечатлениями в комментариях и в нашем Телеграм-чате.

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