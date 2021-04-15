Telegram для Android получил официальную версию с пиратским контентом

Павла Дурова никогда не устраивали форматы традиционных магазинов приложений вроде App Store и Google Play. Он не мог смириться ни с комиссией, которую они взимают с разработчиков, ни с правилами публикации софта. Однако до недавнего времени Дуров просто высказывал своё недовольство, но не предпринимал никаких мер по противодействию сложившимся устоям. Напротив, он исправно подчинялся требованиям, которые предъявлялись к Telegram, и намеренно ограничивал его развитие. Но теперь всё будет иначе.

Telegram для Android получил обновление с функциями из Clubhouse

Вчера на официальном сайте Telegram появилась альтернативная версия мессенджера для Android. Она будет распространяться только через сайт и никогда не появится в Google Play. Нет, это такое же приложение, как и традиционный Telegram. Просто версия с сайта будет доступна только в формате APK, будет иметь меньше ограничений, чем классическая, и будет обновляться чаще и быстрее.

Скачать APK Telegram на Android

Скачать APK-версию Telegram с сайта проще простого:

Перейдите по этой ссылке со своего смартфона;

Нажмите на кнопку «Скачать» и дождитесь загрузи;

Откройте Chrome и перейдите в «Скачанные файлы»;

Установите APK-файл Telegram и авторизуйтесь.

7 моих любимых функций Telegram, о которых вы не знали

Основное ограничение, которое было снято в новой версии Telegram, — это ограничение на размещение пиратского контента. То есть пользователи смогут загружать, скачивать и взаимодействовать с нелицинзионным контентом так, как они захотят. Ни их, ни сам контент, ни источники его распространения блокироваться не будут, а пользователи смогут скачивать то, что они хотят, абсолютно бесплатно.

В парадных версиях Telegram для App Store и Google Play таких вольностей нет. Там модераторы вынуждены блокировать источники распространения пиратского контента, чтобы не вылететь из магазинов. Особенно строго это правило должно соблюдаться в App Store, потому что Apple очень трепетно относится к авторским правам и уже неоднократно предъявляла Telegram претензии за потакание пиратству.

Этот бот недоступен в связи с нарушением

С точки зрения интерфейса Telegram из Google Play и с сайта ничем не отличаются. А вот с точки зрения доступного контента – что логично – отличаются. Если вы попробуете открыть канал Flibusta с пиратскими книгами из обычной версии, то получите уведомление о том, что он недоступен из-за нарушения авторских прав. А вот из APK-версии – всё будет доступно без ограничений.

Другое преимущество Telegram, который распространяется через сайт сервиса, — это более быстрые и регулярные обновления. Не совсем понятно, планируют разработчики развивать их параллельно друг другу и поддерживать не пересекающиеся функции или просто смогут отправлять обновления на устройства пользователей напрямую без модерации. Однако обещание есть обещание – обновлений будет больше, а приходить они будут чаще.

Павел Дуров рассказал о появлении рекламы в Telegram

Скорее всего, APK-версия Telegram была нужна, чтобы убить сразу двух зайцев. Во-первых, это, конечно, снять ограничение на взаимодействие с пиратским контентом. А, во-вторых, подложить соломку на случай, если Telegram удалят из Google Play. Конечно, правила каталога Google менее строги, чем правила App Store, но, учитывая, что поисковый гигант не постеснялся удалить Fortnite, высоко вероятно, что то же самое может произойти и с Telegram.

Почему это должно вообще произойти? Да потому, что Павел Дуров планирует начать внедрять в Telegram платные функции. Помимо рекламы, там появятся дополнительные возможности и для администраторов групп, и для обычных пользователей вроде платных стикеров и прокси-серверов. А поскольку продавать их в обход App Store и Google Play запрещено правилами, Telegram пришлось бы платить комиссию, чего Дуров категорически не хочет.