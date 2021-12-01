ТОП-5 приложений для писателей

Мнение о том, что если вы человек способный, то сможете написать бестселлер даже на коленке, я считаю в корне ошибочным. Как ни крути, а качественные инструменты для выполнения определенной задачи уже составляют большую часть успеха. Приложений, позволяющих красиво оформить текст достаточно много, но отыскать среди них по-настоящему годные программы не так-то просто. В статье предлагаю поговорить о лучших приложениях для писателей, которые помогут вам в этом непростом деле.

Думаю, что все пользователи понимают, что написать книгу от руки в 2021 году не только невозможно, но и бессмысленно. Вы просто усложните себе задачу, поэтому первым делом важно научиться как потреблять, так и воспроизводить контент через клавиатуру. Причем абсолютно неважно, будет она сенсорной на смартфоне или механической на ноутбуке.

Как смотреть достопримечательности в Google в дополненной реальности.

Evernote — приложение для заметок

Когда я только начинал работать с текстом, всегда использовал для этих целей Evernote. Приложение обладает богатой функциональностью и гибкой возможностью синхронизации между устройствами.

Evernote — это, пожалуй, главное приложение для создания заметок. Упустить его из виду — значит уже ознакомиться с вопросом не в полном объеме. По моему личному мнению, все остальные программы сделаны примерно по такой же схеме. Из плюсов Evernote могу выделить следующие:

Четкая структура всех заметок, которые разделены по блокнотам.

Отличный поиск, с которым в миг можно найти все, что вам потребуется.

Возможность прикреплять файлы к заметке.

Удобные инструменты для изменения текста.

Скачать Evernote

В Evernote вы без проблем сможете создать отдельную книгу в виде блокнота и разделить ее на главы в виде отдельных заметок. Структурирования лучше я еще не встречал нигде. Ранее я уже рассказывал вам про это приложение, где подробно описал каждый из пунктов. Рекомендую к прочтению.

iA Writer — лучшее приложение для писателей

Писатели обычно люди творческие. Зачастую им не нужна лишняя функциональность, ведь главное в этом непростом деле — не отвлекаться на разную мишуру. iA Writer справляется с этой функцией наилучшим образом. Ничего лишнего — только вы и текст.

Единственное, с чем вы здесь столкнётесь — это счетчик слов, букв и различные инструменты для оглавления. Есть здесь еще одна прикольная фича — Режим фокуса. Она помогает сосредоточиться на отдельном абзаце или предложении, не отвлекаясь на остальную часть текста.

После завершения работы можно экспортировать готовый файл в виде HTML, PDF, Word-файлов. А чтобы ваше творение нигде не потерялось, iA Writer позволяет закидывать все в Dropbox или Google Drive. Ранее я уже рассказывал, почему предпочитаю второй вариант.

Скачать iA Writer

Speechnotes — голосовой блокнот на Андроид

Лично я сталкиваюсь с проблемой преобразования речи в текст постоянно. Бывает, что идешь по улице или находишься на работе и совсем нет времени записать интересующую вас мысль. В итоге обычно приходилось записывать все на диктофон, а уже потом переписывать все вручную.

Speechnotes работает через сервера Google, поэтому справляется с текстом любой сложности просто на ура. Приложение может работать в непрерывном режиме несколько часов подряд, плюс, имеет возможность редактирования текста на ходу.

Скачать Speechnotes

Все основные функции приложения распространяются бесплатно, но если вы не хотите платить, придется смириться с рекламой. С другой стороны, сумма совсем мизерная, так что позволить подписку себе может почти каждый.

Wattpad — сообщество писателей по всему миру

А что, если бы для писателей существовала своя социальная сеть, где каждый мог бы поделиться творчеством и получить конструктивную критику своих произведений? Друзья, хочу обрадовать, такой сервис давно существует.

Я пользовался им много лет и начинал публиковать все свои творения именно здесь. Да, русскоязычных авторов не так много, как хотелось бы, но все же. За время, что я провел на платформе, мне удалось познакомиться с большим количеством единомышленников и всерьез подтянуть свой английский.

Скачать Wattpad

Не думайте, что это баловство какое-то. Ресурс насчитывает более 40 млн уникальных пользователей ежемесячно и около 150 млн книг и рассказов на любой вкус. Уверяю, каждый найдет здесь что-то для себя.

Forest — как не отвлекаться на телефон

Я всегда завидовал тем, кто умеет грамотно распределять время, ибо у меня с этим большие проблемы. Особенно актуальной проблема была в самом начале пути. Это сейчас никто не звонит, не пишет, так как знает, что отвлекать нельзя, но раньше работать было невозможно.

Скачать Forest

Спасает приложение Forest. Каждый раз, когда необходимо сфокусироваться на чем-то важном, вы можете завести в таймер от 30 до 120 минут, в течение которого программа будет выращивать отдельное дерево. В случае, если вы решите отвлечься, растение гибнет.

В итоге с течением времени каждый формирует свой собственный лес, где сохраняются как живые, так и мертвые представители флоры.

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