Android за деньги, или Что будет, если Google заставят продать Chrome

В прошлом месяце Минюст и генпрокурор США решили обязать Google продать Chrome. Поводом стала монополизация рынка браузеров на мобильных и десктопных платформах. Несмотря на то что многие разработчики предлагают пользователям альтернативные решения для веб-сёрфинга, очевидно, что они не могут конкурировать с Chrome, чья доля составляет свыше 90%. Для того, чтобы получить разрешение на понуждение к продаже, Минюст и генпрокурор США обратились в суд. Понятное дело, что такие процессы – дело небыстрое. Но что будет, если Google всё-таки обяжут продать Chrome? Попробуем разобраться.

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Начнём с того, что определить покупателя Google Chrome будет довольно сложно. Ведь Chrome – это настолько крупный и успешный продукт, что он сам мог бы быть отдельной компанией. Стало быть, выкупить его рядовой стартап не сможет — у него просто не хватит денег. А если Минюст США позволит выкупить браузер поискового гиганта компаниям вроде Amazon, Microsoft, Oracle и т.д., очевидно, что это просто приведёт к передаче монополии от одной компании к другой. Получается, что Chrome придётся просто распределить между несколькими компаниями, дав им право солидарного управления.

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Допустим, с покупателем Chrome мы определились. Но, очевидно, что его продажа повлияет не только на бизнес Google, которая лишится настолько перспективного и прибыльного продукта. Это событие окажет самое непосредственное влияние на многие сферы деятельности.

Во-первых, куки. Chrome сегодня является единственным крупным браузером, который не блокирует файлы куки, способствуя более простому отслеживанию пользователей рекламодателями. Хорошо это или плохо, решайте сами, но, если новый владелец решит отключить их по примеру Firefox и Safari, логично, что рекламодатели потеряют очень много, и будут вынуждены искать альтернативные способы повышения релевантности рекламы.

Google и сама собиралась отказаться от куков, но не раньше, чем через два года. За это время в компании собирались разработать другой подходящий способ отслеживания, потому что Google сама является крупной рекламной площадкой. А просто так взять и заблокировать их означало бы лишить себя и других рекламодателей до половины дохода от рекламы с алгоритмической продажей.

Бесплатные сервисы Google

Во-вторых, сервисы. Очевидно, что Chrome является составной частью экосистемы Google, которая сейчас полностью бесплатна для пользователей, если не считать нескольких подписных служб. Google Maps, YouTube, Google Search, Gmail, Google Docs – все эти и другие сервисы поискового гиганта распространяются бесплатно, потому что компания имеет возможность зарабатывать на рекламе.

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Лишившись Chrome как основного источника сбора данных о пользователях, Google уже не сможет настолько же эффективно продвигать рекламируемые товары и услуги, а значит, лишится части своего заработка. В результате это приведёт к тому, что компании придётся пересмотреть свою бизнес-модель.

Логичным следствием пересмотра бизнес-модели может стать установление платы за использование тех или иных сервисов. Сегодня это может показаться невозможным, но ещё пару месяцев назад вероятность отказа Google от безлимитного хранилища в Google Фото тоже выглядела практически ничтожной.

Станет ли Android платным

Но если в случае с облачным сервисом всё до сих пор не очень понятно, то в случае с браузером отследить цепочку закономерностей гораздо проще. Бесплатность служб Google зависит от рекламных доходов, рекламные доходы зависят от поисковика, а поисковик зависит от браузера. Всё просто.

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Скорее всего, Google не сделает платным ни Gmail, ни Google Maps, ни Google Docs, потому что в этом случае пользователи просто уйдут к конкурентам, и всё. Другое дело, что поисковый гигант вполне может монетизировать Android. Это единственная операционная система в мире, кроме iOS, которая пользуется достаточной популярностью, чтобы Google могла диктовать рынку свои правила.

Поэтому, если компания затребует с производителей по 10, 20 или 40 долларов за лицензирование Android, у тех просто не останется другого выхода, а в результате пострадаем только мы с вами, поскольку будем вынуждены компенсировать эти расходы. Ну, а как иначе-то? Ведь не могут же производители оплачивать Android из своего кармана, тем более что нужен он в первую очередь нам.