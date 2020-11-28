Как узнать, какие приложения на Android используют микрофон, камеру, интернет

Мы зачастую не уделяем должного внимания приложениям, которыми пользуемся. Понятное дело, что большинство из нас не скачивают что попало, а выбирают только то, что нужно. Но это не отменяет того факта, что приложения – независимо от того, насколько мы им доверяем – могут представлять опасность. Нет, я сейчас не говорю о майнинге криптовалюты или воровстве денег с ваших банковских счетов. Я говорю о слежке, которую приложения могут устанавливать без вашего ведома. Ну, как без вашего… На самом деле с вашего, просто вы, как правило, об этом не подозреваете.

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Я говорю о системе разрешений Android, которой многие пользуются крайне нерационально. Она предусмотрена для того, чтобы мы могли ограничивать приложения в их привилегиях. При помощи системы разрешений можно, например, открыть программе доступ к камере или, напротив, запретить. Другое дело, что большинство не обращает внимания на то, какие привилегии запрашивают приложения и раздают их направо-налево. В результате софт получает доступ к таким функциям, которые ему в принципе не положены: камера, микрофон и т.д.

Как отозвать разрешения у приложений

Хорошо, что система разрешений Android позволяет не только дать привилегию, но и отобрать её назад:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Приложения»;

Здесь выберите раздел настроек «Диспетчер прав»;

Откройте поочерёдно вкладки «Микрофон», «Камера» и др. (тут будут все приложения, которые имеют к ним доступ);

Выберите в списке нужные приложения и запретите им доступ.

Запретить приложениям доступ в интернет так же можно. Однако это не считается привилегией, поэтому искать механизм блокировки выхода в Сеть нужно в другом месте:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Приложения»;

В открывшемся окне выберите «Приложения» и найдите нужное»;

Откройте страницу, посвящённую установленному приложению;

Выберите «Статистика трафика» и отключите функцию доступа в Сеть.

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Важно понимать, что, отзывая у приложения те или иные привилегии, вы можете нарушить их работу. Например, если лишить службы вызова такси доступа в интернет, очевидно, что никакой возможности вызвать машину у вас не будет. То же самое касается приложений интернет-магазинов и многих других сервисов. Ведь, как вы, вероятно, понимаете, большинство приложений для смартфонов сегодня в той или иной степени взаимодействуют с интернетом. Понятное дело, что калькулятор без него может и обойтись, а вот календарь, который синхронизирует многие данные с облаком, — уже вряд ли.

Привилегии на Android

Вообще, я бы на вашем месте проверил все приложения на соответствие привилегий, которые им предоставлены. Ведь если мобильному клиенту социальной сети вроде Инстаграма или VK нужна и камера, и микрофон, и службы геолокации. А вот тому же калькулятору уже вряд ли. Поэтому лучше всё-таки контролировать то, с чем могут взаимодействовать приложения, которые установлены у вас на устройстве. Ведь не ровен час, они могут и записать то, что вы говорите, и сфотографировать то, что вы видите, и запомнить ваши перемещения.

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Ну, а важнее всего не отзывать привилегии, а с умом их раздавать. Немногие знают, что разного рода трояны, которые проникают на наши устройства тем или иным путём, на самом деле бессильны без основных привилегий. Поэтому следите за тем, на что именно вы соглашаетесь. Ведь одно невнимательное разрешение может привести к вашей дискредитации или краже данных, которыми вы, возможно, очень сильно дорожите. В конце концов, всегда проще предупредить неприятное происшествие, чем потом разгребать проблемы, которые из-за него случились.