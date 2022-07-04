Власти РФ обязали Google разрешить сторонние платежи в Google Play. Что теперь изменится

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Иван Кузнецов 1

Вот уже несколько месяцев у пользователей Android из России больше нет возможности оплатить приложения, встроенные покупки и подписки в Google Play. Компания Google просто взяла и отключила любые средства оплаты для россиян. Она заблокировала не только карты и PayPal, который тоже ушёл с российского рынка, но и Qiwi, и все остальные способы, которые ранее были доступны без ограничений. То есть, в отличие от App Store, счёт которого ещё можно пополнить с мобильного телефона, в Google Play платить нельзя никак. Но, если бы в каталоге были сторонние системы оплаты, всё было бы иначе.

Google Play

ФАС решила, что разработчики могут принимать оплату от пользователей напрямую, минуя Google

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Федеральная антимонопольная служба РФ обязала Google добавить в Google Play альтернативные системы оплаты. В данном случае речь идёт не о способах как таковых, а именно об эквайринговых системах, обрабатывающих платежи. Если сейчас поисковый гигант занимается этим исключительно единолично, за что берёт комиссию в размере 15-30%, то по новым правилам компания должна позволить разработчикам принимать платежи через сторонние системы.

Оплата в Google Play

Если Google не подчинится, ФАС возбудит дело, и компанию ждёт крупный штраф

Перед тем как вынести окончательное решение, ФАС вело расследование на протяжении нескольких месяцев. Экспертам ведомства предстояло выяснить, не нарушает ли отсутствие альтернативных систем обработки платежей в Google Play права пользователей. Проверка показала, что нарушают, лишая их возможности не платить комиссию в строго определённом размере, которую установила Google, не предоставив своим клиентам в отсутствие альтернатив.

Теперь у Google есть срок в один месяц, чтобы устранить нарушение. Если компания вплоть до 4 августа не исполнит требование ФАС, против неё возбудят антимонопольное дело. Какими именно последствиями неисполнение обернётся для Google, пока неизвестно. Но Apple за аналогичное нарушение присудили штраф в размере 900 миллионов рублей. Вряд ли Google оштрафуют на меньшую сумму, а, учитывая резонансный характер дела, возможно, и на большую.

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Google может устранить нарушение любым способом. Самый простой — разрешить разработчикам встраивать в приложения кнопки оплаты и принимать платежи самостоятельно либо через сторонние системы оплаты, по сути, самим выступая в роли интернет-магазинов. Сейчас такой возможности нет, и, согласно правилам размещения софта в Google Play, любые попытки несанкционированного приёма платежей за любые услуги в обход Google будут караться удалением.

Подчинится ли Google, вопрос риторический. Но, как бы там ни было, даже после того, как ФАС возбудит антимонопольное дело в отношении компании и даже выпишет ей штраф, у неё будет возможность оспорить его в судебном порядке. Именно этим сейчас и занимается Apple, которая не признала себя виновной. Процесс длится с декабря, и, судя по всему, ещё далёк от своего логического завершения. Так что ждать появления альтернативных платёжных служб в Google Play в ближайшее время точно не стоит.

Что будет с Google в России

Если Google подчинится, пользователи из России смогу платить за любые приложения в Google Play

Хотя, конечно, было бы здорово. Это многое изменило бы в использовании Google Play в России. У местных пользователей снова появилась бы возможность скачивать платные приложения, оплачивать действующие подписки, которые они сейчас вынуждены оплачивать окольно, а также покупать платный контент в составе приложений вроде валюты, дополнительных уровней или рабочих инструментов, если речь идёт не об играх.

Впрочем, у Google есть и другой шанс уйти от исполнения требований ФАС. Кое-кто уверен, что компания просто-напросто откажется от исправлений нарушений, пойдёт в суд, а потом либо обанкротится, либо просто закроет Google Play. Ну, а что? Магазин-то принадлежит ей, а значит, она имеет полное право распоряжаться им и решать вопросы его присутствия. А если это поможет не создать опасный прецедент, то вполне вероятно, что Google Play правда закроют.

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Верю ли я в это? Ну, пока — будем честны — представить себе закрытие Google Play в России довольно сложно. Слишком много усилий было вложено в его развитие, не говоря уже о том, что тем самым Google сильно подорвёт авторитет Android, который сильно зависим от официального каталога. В конце концов, пойти на поводу у российских властей для компании значит признать верховенство их законов, а заодно ещё и показать всем остальным, что так было можно.

Ведь, по сути, если Google пойдёт на уступки, будет создан прецедент для всех остальных стран. Тогда наверняка и они захотят обязать компанию разрешить альтернативные средства оплаты в Google Play. Понятное дело, что Европа и так движется в том же направлении, но из-за бюрократических сложностей добиться своего местным властям будет сложнее. А, если Google разрешит платить в обход своего каталога в России, то, чтобы быть последовательной, она будет должна сделать то же самое и в ЕС.

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1 комментарий
  1. gadfly

    Спасибо. Посмеялся.

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