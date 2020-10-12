Власти США хотят заставить Google продать Chrome

«Михаила Королёва заставили продать AndroidInsider.ru». Звучит очень странно, не так ли? Сразу хочется как-то прояснить ситуацию и задать несколько наводящих вопросов вроде того, кто заставил, почему заставили и, конечно, кому до этого вообще может быть дело? Но если тема продажи одного из крупнейших новостных ресурсов о смартфонах на Android в глобальном масштабе может заинтересовать не так уж много людей, то вот обязанность Google продать Chrome – может, и ещё как. Несмотря на то что в это сложно поверить, скорее всего, в обозримом будущем нечто такое и может правда случиться.
Как проверить взломанные пароли в Google Chrome на Android
Как сообщает Politico, Минюст и генеральный прокурор США хотят обязать Google продать браузер Chrome сторонней компании. Такой шаг якобы позволит победить образовавшуюся на рынке монополию. Понятное дело, что без суда выдвигать соответствующее требование и ждать его исполнения неправомерно. Поэтому сейчас в ведомстве занимаются подготовкой иска, который, по данным издания, будет подан в ближайшие несколько недель. Затем его рассмотрит суд и примет решение относительно удовлетворения заявленных требований или отказа.
Замена Google Chrome на Android
Повод для выделения Chrome в отдельную компанию, не подконтрольную Google, появился уже очень давно. Примерно тогда, когда доля запросов, отправляемых с браузера поискового гиганта в несколько раз превзошла запросы со всех остальных браузеров, взятых вместе. Но если раньше в Конгрессе не могли себе позволить просто так взять и заявить Google, что она должна продать Chrome, то теперь, когда его доля на десктопных платформах превысила 80%, а на мобильных – 90%, — стало понятно, что единственным выходом может стать только продажа.
В Google рассказали, как ускорить Google Chrome
Попробовать решить вопрос мирно попытались около года назад в Европе. Тогда Google обязали встроить в Android для европейского рынка системное окно, которое позволяет пользователям установить любой браузер по своему выбору при первоначальной настройке. Таким образом в союзе пытались бороться с невероятной популярностью Chrome. Правда, довольно скоро выяснилось, что эта практика в принципе не работает, и пользователи в большинстве своём по-прежнему продолжают выбирать Chrome как браузер по умолчанию, а Google – в качестве штатного поисковика.
Продаст ли Google браузер Chrome
Но, даже если мы отбросим в сторону все приличия, и на минуточку допустим, что Google обязана продать Chrome ради общего блага, я не очень представляю себе, как в принципе это можно реализовать.
- Кто сможет купить Chrome?
- Как будет проходить отбор компаний, которым разрешено продать Chrome?
- За сколько Google будет обязана продать Chrome?
- Что будет, если Google не устроит цена, за которую у неё хотят купить Chrome?
- Где гарантия, что покупатель Chrome не будет аффилирован с Google, и не будет действовать в её интересах?
- Сможет ли Google купить компанию, выкупившую у неё Chrome?
- Будет ли под это дело написан специальный закон, регламентирующий действия компаний-монополистов?
- Будет ли покупатель Chrome считаться монополистом, если аудитория браузера не сократится?
Как я заметно увеличил скорость загрузки страниц в Chrome на Android
В общем, вопросов пока кратно больше, чем ответов. А ведь есть ещё главный вопрос: почему в Минюсте не спрашивают пользователей? Ведь есть я, обычный пользователь Android, который осознанно выбирает Chrome для использования хоть на Android, хоть на iOS, хоть на macOS. Несмотря на то что я время от времени ругаю Chrome, в целом у меня нет к нему настолько серьёзных претензий, чтобы я отказался от его использования. И таких, как я, сотни миллионов по всему миру. Нам просто нравится пользоваться Chrome, но в Минюсте почему-то считают, что такое невозможно в принципе и это Google навязала нам свой браузер. Вот только всё это абсолютнейшая чушь, которая не имеет ничего общего с реальностью.