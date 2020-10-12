Власти США хотят заставить Google продать Chrome

«Михаила Королёва заставили продать AndroidInsider.ru». Звучит очень странно, не так ли? Сразу хочется как-то прояснить ситуацию и задать несколько наводящих вопросов вроде того, кто заставил, почему заставили и, конечно, кому до этого вообще может быть дело? Но если тема продажи одного из крупнейших новостных ресурсов о смартфонах на Android в глобальном масштабе может заинтересовать не так уж много людей, то вот обязанность Google продать Chrome – может, и ещё как. Несмотря на то что в это сложно поверить, скорее всего, в обозримом будущем нечто такое и может правда случиться.

Как проверить взломанные пароли в Google Chrome на Android

Как сообщает Politico, Минюст и генеральный прокурор США хотят обязать Google продать браузер Chrome сторонней компании. Такой шаг якобы позволит победить образовавшуюся на рынке монополию. Понятное дело, что без суда выдвигать соответствующее требование и ждать его исполнения неправомерно. Поэтому сейчас в ведомстве занимаются подготовкой иска, который, по данным издания, будет подан в ближайшие несколько недель. Затем его рассмотрит суд и примет решение относительно удовлетворения заявленных требований или отказа.

Замена Google Chrome на Android

Повод для выделения Chrome в отдельную компанию, не подконтрольную Google, появился уже очень давно. Примерно тогда, когда доля запросов, отправляемых с браузера поискового гиганта в несколько раз превзошла запросы со всех остальных браузеров, взятых вместе. Но если раньше в Конгрессе не могли себе позволить просто так взять и заявить Google, что она должна продать Chrome, то теперь, когда его доля на десктопных платформах превысила 80%, а на мобильных – 90%, — стало понятно, что единственным выходом может стать только продажа.

В Google рассказали, как ускорить Google Chrome

Попробовать решить вопрос мирно попытались около года назад в Европе. Тогда Google обязали встроить в Android для европейского рынка системное окно, которое позволяет пользователям установить любой браузер по своему выбору при первоначальной настройке. Таким образом в союзе пытались бороться с невероятной популярностью Chrome. Правда, довольно скоро выяснилось, что эта практика в принципе не работает, и пользователи в большинстве своём по-прежнему продолжают выбирать Chrome как браузер по умолчанию, а Google – в качестве штатного поисковика.

Продаст ли Google браузер Chrome

Но, даже если мы отбросим в сторону все приличия, и на минуточку допустим, что Google обязана продать Chrome ради общего блага, я не очень представляю себе, как в принципе это можно реализовать.

Кто сможет купить Chrome?

Как будет проходить отбор компаний, которым разрешено продать Chrome?

За сколько Google будет обязана продать Chrome?

Что будет, если Google не устроит цена, за которую у неё хотят купить Chrome?

Где гарантия, что покупатель Chrome не будет аффилирован с Google, и не будет действовать в её интересах?

Сможет ли Google купить компанию, выкупившую у неё Chrome?

Будет ли под это дело написан специальный закон, регламентирующий действия компаний-монополистов?

Будет ли покупатель Chrome считаться монополистом, если аудитория браузера не сократится?

Как я заметно увеличил скорость загрузки страниц в Chrome на Android

В общем, вопросов пока кратно больше, чем ответов. А ведь есть ещё главный вопрос: почему в Минюсте не спрашивают пользователей? Ведь есть я, обычный пользователь Android, который осознанно выбирает Chrome для использования хоть на Android, хоть на iOS, хоть на macOS. Несмотря на то что я время от времени ругаю Chrome, в целом у меня нет к нему настолько серьёзных претензий, чтобы я отказался от его использования. И таких, как я, сотни миллионов по всему миру. Нам просто нравится пользоваться Chrome, но в Минюсте почему-то считают, что такое невозможно в принципе и это Google навязала нам свой браузер. Вот только всё это абсолютнейшая чушь, которая не имеет ничего общего с реальностью.