Суд обязал Google изменить многие смартфоны на Android. Для кого это важно?

Уже достаточно долго Google находится в незавидном положении на Европейском рынке. Все из-за того, что против нее ведется антимонопольное расследование. Такое бывает достаточно часто и многие из вас вспомнят, как компанию заставили на российском рынке пойти на определенные уступки с точки зрения софта. Виной тому стало поведение компании в отношении своей операционной системы Android и того, как в ней все устроено. Два раза Google платила миллиардные штрафы, а теперь ей придется внести изменения в свою операционную систему и многим пользователям это может понравится. Кто от этого выиграет и для кого это важно?

Браузер для Android

Для тех, кто этой осенью купит телефон на Android в Европе, может стать небольшим сюрпризом, что он спросит его об использовании поиска Bing. Google обрисовала свой экран выбора поисковой системы (через Reuters и Engadget) на последний квартал 2020. Связано это именно с тем самым антимонопольным расследованием и постановлением Европейского Союза от 2018 года. В итоге, с 1 октября Bing станет одним из наиболее распространенных вариантов для пользователей Android на их смартфонах.

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Механизм Microsoft будет доступен в Великобритании, а также в 12 других странах, включая Францию, Германию, Италию и Испанию. Однако Bing не будет самым распространенным вариантом поиска. Американские фирмы PrivacyWall и Info.com будут доступны в 22 и 31 стране соответственно, в то время, как ориентированные на конфиденциальность DuckDuckGo, GMX в Германии и Яндекс также будут иметь неплохой уровень распространенности.

Как выбирали поисковик для Android

Процесс выбора поисковиков представлял собой процесс своеобразного аукциона. В случайном порядке места распределялись на экране среди трех участников, сделавших самую высокую ставку в этой конкретной стране. Bing станет альтернативой для поиска Android в Европе именно потому, что Microsoft может себе это позволить.

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Однако не всех устраивает такой подход к антимонопольным решениям Android, в том числе по крайней мере один из победителей — DuckDuckGo — критиковал правила отбора за то, что они были больше ориентированы на поисковики, которые могут поставить под угрозу конфиденциальность пользователей. Впрочем, учитывая, что именно DuckDuckGo является тем вариантом, который ориентирован на конфиденциальность, данные заявления можно считать чем-то вроде пиара. Компания так и отметила в своем заявлении, что во время выбора ее алгоритмы конфиденциальности и чистого поиска сыграли только против нее.

DuckDuckGo заявила, что отправит в Европейскую комиссию данные, показывающие, что система, основанная на аукционах, «неизбежно исключает» ее поисковик из процесса отбора. По ее мнению, именно ее решение должно было занимать лидирующие позиции.

Независимо от того, дает ли система отбора поисковикам по-настоящему справедливые шансы, она по-прежнему предлагает больше возможностей, чем до антимонопольного решения Android. Европейский союз был обеспокоен тем, что Google использовала свои связи и инструменты давления на производителей смартфонов, чтобы отговорить их устанавливать в свои смартфоны сторонние системы. Предпочтение должно было быть отдано именно решениям Google.

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Монополия Google

Google боролась за заключение о предпочтении проприетарных систем перед открытыми платформами. Компания делала все, чтобы пользователи могли работать только с ее поисковыми инструментами. Они должны были стать инструментами по умолчанию. И такой подход не нравился европейским антимонопольным службам.

Стремление компании к захвату господства понятно и оправдано с точки зрения ее выгоды. Чем больше пользователей будет делать свои запросы через поисковик Google, тем больше компания будет зарабатывать на рекламных размещениях. Помните те самые позиции на первых строчках результатов поискового запроса? Это именно они.

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Google зарабатывает на поисковике десятки миллиардов долларов в год, и когда ставки настолько высоки, что отклонения на 1-2 процента пользователей ведет к увеличению или уменьшению прибыли на сотни миллионов долларов. Понятно, почему в этом случае компания так активно стремится продвигать свои интересы.

Вы скажете, что многие пользователи и так установят себе сторонний поисковик, если им это будет надо, и будете правы. Вот только таких пользователей не так много. Подавляющее большинство вообще почти ничего не устанавливает на свой смартфон. Данное решение вряд ли повлияет на чьи-то права, так как если человек захочет пользоваться поиском Google, он продолжит это делать. Зато, когда новый телефон купит тот, кто придерживается всего штатного, он будет иметь выбор и может отказаться от услуг компании. А как в этой ситуации поступили бы вы?