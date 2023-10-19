Вы — банкрот: Google закрывает офис в России. Что будет с Google Play, YouTube и другими сервисами

В начале этой недели 9-й Арбитражный суд города Москвы признал ООО «Гугл» банкротом. Процедура длилась почти год, и вот наконец российская дочка поискового гиганта добилась того, чего хотела. Оставаться на нашем рынке ей не позволяли долги по предыдущим судебным искам общей суммой в несколько десятков миллиардов рублей. В отсутствие официальных доходов компания не имела возможности расплатиться с кредиторами, поэтому было решено банкротиться. Теперь Google не будет представлена в России официально, а значит, надо разобраться, что это значит для нас, как для пользователей.

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Google в России признали банкротом

Несмотря на то что ООО «Гугл» признали банкротом, пока юридическое лицо официально не ликвидировано. На это уйдёт ещё не менее полугода. Компании назначат конкурсного управляющего, который оценит принадлежащее ей имущество и выставит его на продажу, чтобы покрыть имеющиеся долги. Только после этого ООО ликвидируют.

Ликвидация юридического лица будет означать, что Google больше не будет де-юре присутствовать на российском рынке. Естественно, многие решили, что это будет означать фактический уход компании из страны с последующим сворачиванием деятельности её сервисов. На самом деле это и близко не так. Во всяком случае, этого от поискового гиганта не требует ни закон, ни здравый смысл. Но обо всём по порядку.

Немногие знают, что ООО «Гугл» в России занималась исключительно рекламой. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц. У нее даже не открыты другие виды деятельности, хотя обычно компании не скупятся на их открытие, учитывая, что это бесплатно. То есть формально у Google в России не было никаких других направлений, в которых она могла бы работать.

Уйдёт ли Google из России

Что это значит? А то, что ликвидация ООО «Гугл» ничего принципиально не изменит. Ну, смотрите сами. Google уже более полутора лет не продает в России рекламу. Она отсутствует в YouTube, а платформа AdSense, служившая для управления рекламой, не работает с весны 2022 года. Таким образом, если рассуждать чисто технически, смысла в поддерживании юрлица, отвечающего за этот вид деятельности, не имело смысла.

Юридический уход Google из России, впрочем, не означает, что её сервисы в стране прекратят свою работу. Несмотря на то что некоторые из них стали работать с ограничениями, закрывать их у нас совсем компания не планирует. И поиск Google, и YouTube, и Google Play, и другие службы продолжат функционировать, как и раньше, в том числе на возмездной основе.

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Да, сама Google сегодня не принимает платежи от пользователей из России, однако некоторые из её сервисов продолжают работать по подписке. Например, облачное хранилище Google One. Его по-прежнему можно оплатить через App Store. Это возможно, потому что все платежи за сервисы, оплаченные на iOS, аккумулирует Apple, а затем выплачивает компании-разработчику, независимо от страны её пребывания. Тут ничего не поменялось: ООО «Гугл» эти выплаты всё равно не принимали, так как они шли напрямую головной организации.

Отключат ли Google, YouTube и Google Play в России

Кто-то скажет, что Google российский рынок в принципе неинтересен, учитывая, что ещё в начале года компания отключила в стране кэширующие сервера, которые ускоряли интернет. Следствием этого стала более медленная прогрузка обложек у видеороликов, выложенных на YouTube. Это действительно произошло, да и платежи Google действительно уже принимает не так активно. Но ведь деньги — это далеко не самое главное.

Google, как крупнейший в мире поисковик, разработчик популярнейшей операционной системы для мобильных устройств и рекламодатель имеет колоссальные объёмы информации о российских пользователях и их предпочтениях. Я говорю про тот самый персональный портрет, который ИТ-компании формируют и используют для повышения релевантности поисковой и рекламной выдачи.

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Добровольно отказываться от эти данных никто не будет, потому что даже без юридического присутствия этими данными можно активно пользоваться. Во-первых, их можно продать другим компаниям, которые присутствуют в России и продают тут рекламу. Во-вторых, их можно использовать в приложениях, ведь Google Play ещё работает. В-третьих, это очень ценная стратегическая информация, которая может пригодиться властям и спецслужбам. Так что не бойтесь. Никуда ваш Google не денется.